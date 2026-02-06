เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง
เจาะลึกสเปกเรือธง vivo X300 Ultra กล้องเทพเซนเซอร์ 1 นิ้ว ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 กับรุ่น Pro และ Max ที่ใช้ Dimensity 9500 อัปเกรดจุดไหนบ้างก่อนเปิดตัวจริง
เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Pro VS Ultra อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง
ข้อมูลล่าสุดระบุว่า vivo เตรียมเปิดตัวสมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นใหม่อย่าง vivo X300 Ultra และ vivo X300 Max ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเข้ามาเสริมทัพตระกูล X300 Series ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
จากเดิมที่มี vivo X300 Pro ทำตลาดอยู่แล้ว การมาของรุ่น Ultra ยกระดับฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่ ทั้งระบบกล้องและการประมวลผล ส่วนรุ่น Max จะเข้ามาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการหน้าจอขนาดใหญ่และแบตเตอรี่ความจุสูง
vivo X300 Ultra ระบบกล้อง เปลี่ยนแปลงเป็นเซนเซอร์ 200MP คู่
ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างรุ่น Pro และ Ultra คือระบบกล้องถ่ายภาพ
ข้อมูลระบุว่า vivo X300 Pro ใช้งานกล้องหลักความละเอียด 50MP เซนเซอร์ Sony LYT-828 ขนาด 1/1.28 นิ้ว ผสานกับกล้อง Telephoto ความละเอียด 200MP เซนเซอร์ Samsung HPB ซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในสภาวะแสงน้อย
vivo X300 Ultra ได้รับการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้น ข้อมูลหลุดระบุว่าจะมาพร้อม “กล้องหลัก” ความละเอียด 200MP ใช้เซนเซอร์ตัวใหม่ Sony LYT901 ที่มีขนาดเซนเซอร์ใหญ่ใกล้เคียง 1 นิ้ว
เมื่อทำงานร่วมกับกล้อง Telephoto ความละเอียด 200MP (คาดว่าเป็น Samsung HPB เช่นเดิมแต่อาจเพิ่มฟีเจอร์ซูมต่อเนื่อง) จะทำให้รุ่น Ultra มีกล้องความละเอียด 200MP ถึง 2 ตัว ซึ่งช่วยเก็บรายละเอียดภาพได้สูงมากในทุกระยะการซูม นอกจากนี้ยังเปลี่ยนเซนเซอร์กล้องอัลตราไวด์เป็น LYT828 ความละเอียด 50MP เพื่อคุณภาพไฟล์ที่ดีขึ้น
ขุมพลังประมวลผล ต่างค่าย ต่างสถาปัตยกรรม
หัวใจหลักของการทำงานมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง vivo X300 Pro เลือกใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9500 ซึ่งเป็นชิปเรือธงฝั่ง MediaTek ที่เน้นความสมดุลระหว่างความแรงและการจัดการพลังงาน
ในทางกลับกัน vivo X300 Ultra มีแนวโน้มจะข้ามไปใช้ชิปเซ็ตจากฝั่ง Qualcomm คือ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ชิปรุ่นนี้มักถูกวางตำแหน่งไว้สำหรับสมาร์ตโฟนกลุ่ม Ultra Premium ที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟิกและ AI ขั้นสูงสุด การเลือกใช้ชิปคนละค่ายทำให้บุคลิกการใช้งานและการประมวลผลภาพถ่ายอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
แบตเตอรี่ การชาร์จ ขยับเพดานความจุ
ด้านพลังงานมีการขยับสเปกขึ้นเล็กน้อย vivo X300 Pro ให้แบตเตอรี่มาที่ 6,510mAh รองรับชาร์จไว 90W ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับมาตรฐานปัจจุบัน
สำหรับรุ่นใหม่อย่าง vivo X300 Ultra และ vivo X300 Max ข้อมูลชี้ว่าจะมีการขยับความจุแบตเตอรี่ขึ้นไปแตะระดับ 7,000mAh เพื่อรองรับการกินไฟของหน้าจอขนาดใหญ่และชิปเซ็ตตัวท็อป นอกจากนี้รุ่น Ultra ยังอัปเกรดระบบชาร์จไวผ่านสายเป็น 100W เพิ่มความเร็วในการเติมพลังงานให้แบตเตอรี่ก้อนยักษ์ ส่วนการชาร์จไร้สายยังคงมาตรฐานเดิมที่ 40W เท่ากันทุกรุ่น
vivo X300 Max สเปกเหมาะกับใคร
vivo X300 Max ไม่ได้ถูกวางตำแหน่งให้มาแทนที่ Ultra แต่เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ชอบหน้าจอ “ขอบแบน” (Flat-screen) ข้อมูลจาก Digital Chat Station ระบุว่ารุ่นนี้อาจพัฒนาต่อยอดมาจากโมเดลที่เดิมจะใช้ชื่อว่า X200s หรือ X300s
สเปกหน้าจอของรุ่น Max มีขนาด 6.78 นิ้ว ความละเอียด 1.5K เท่ากับรุ่น Pro แต่เปลี่ยนดีไซน์จอให้แบนราบ ตัดปัญหารบกวนขอบจอขณะสัมผัส กล้องหลักอัปเกรดเป็น 200MP (f/1.68) สูงกว่ารุ่น Pro แต่ลดสเปกกล้อง Telephoto เหลือ 50MP ซูม 3 เท่า แทนที่จะเป็น 200MP เหมือนรุ่นพี่ การจัดสเปกเช่นนี้ทำให้รุ่น Max เหมาะกับคนที่เน้นกล้องหลักความละเอียดสูงและชอบจอแบน มากกว่าการซูมระยะไกล
ตารางเปรียบเทียบสเปก (ข้อมูลทางการและข่าวลือ)
