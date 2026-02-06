เทคโนโลยี

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 14:53 น.
61
เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

เจาะลึกสเปกเรือธง vivo X300 Ultra กล้องเทพเซนเซอร์ 1 นิ้ว ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 กับรุ่น Pro และ Max ที่ใช้ Dimensity 9500 อัปเกรดจุดไหนบ้างก่อนเปิดตัวจริง

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Pro VS Ultra อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

ข้อมูลล่าสุดระบุว่า vivo เตรียมเปิดตัวสมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นใหม่อย่าง vivo X300 Ultra และ vivo X300 Max ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเข้ามาเสริมทัพตระกูล X300 Series ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

จากเดิมที่มี vivo X300 Pro ทำตลาดอยู่แล้ว การมาของรุ่น Ultra ยกระดับฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่ ทั้งระบบกล้องและการประมวลผล ส่วนรุ่น Max จะเข้ามาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการหน้าจอขนาดใหญ่และแบตเตอรี่ความจุสูง

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

vivo X300 Ultra ระบบกล้อง เปลี่ยนแปลงเป็นเซนเซอร์ 200MP คู่

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างรุ่น Pro และ Ultra คือระบบกล้องถ่ายภาพ

ข้อมูลระบุว่า vivo X300 Pro ใช้งานกล้องหลักความละเอียด 50MP เซนเซอร์ Sony LYT-828 ขนาด 1/1.28 นิ้ว ผสานกับกล้อง Telephoto ความละเอียด 200MP เซนเซอร์ Samsung HPB ซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในสภาวะแสงน้อย

vivo X300 Ultra ได้รับการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้น ข้อมูลหลุดระบุว่าจะมาพร้อม “กล้องหลัก” ความละเอียด 200MP ใช้เซนเซอร์ตัวใหม่ Sony LYT901 ที่มีขนาดเซนเซอร์ใหญ่ใกล้เคียง 1 นิ้ว

เมื่อทำงานร่วมกับกล้อง Telephoto ความละเอียด 200MP (คาดว่าเป็น Samsung HPB เช่นเดิมแต่อาจเพิ่มฟีเจอร์ซูมต่อเนื่อง) จะทำให้รุ่น Ultra มีกล้องความละเอียด 200MP ถึง 2 ตัว ซึ่งช่วยเก็บรายละเอียดภาพได้สูงมากในทุกระยะการซูม นอกจากนี้ยังเปลี่ยนเซนเซอร์กล้องอัลตราไวด์เป็น LYT828 ความละเอียด 50MP เพื่อคุณภาพไฟล์ที่ดีขึ้น

ขุมพลังประมวลผล ต่างค่าย ต่างสถาปัตยกรรม

หัวใจหลักของการทำงานมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง vivo X300 Pro เลือกใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9500 ซึ่งเป็นชิปเรือธงฝั่ง MediaTek ที่เน้นความสมดุลระหว่างความแรงและการจัดการพลังงาน

ในทางกลับกัน vivo X300 Ultra มีแนวโน้มจะข้ามไปใช้ชิปเซ็ตจากฝั่ง Qualcomm คือ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ชิปรุ่นนี้มักถูกวางตำแหน่งไว้สำหรับสมาร์ตโฟนกลุ่ม Ultra Premium ที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟิกและ AI ขั้นสูงสุด การเลือกใช้ชิปคนละค่ายทำให้บุคลิกการใช้งานและการประมวลผลภาพถ่ายอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

แบตเตอรี่ การชาร์จ ขยับเพดานความจุ

ด้านพลังงานมีการขยับสเปกขึ้นเล็กน้อย vivo X300 Pro ให้แบตเตอรี่มาที่ 6,510mAh รองรับชาร์จไว 90W ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับมาตรฐานปัจจุบัน

สำหรับรุ่นใหม่อย่าง vivo X300 Ultra และ vivo X300 Max ข้อมูลชี้ว่าจะมีการขยับความจุแบตเตอรี่ขึ้นไปแตะระดับ 7,000mAh เพื่อรองรับการกินไฟของหน้าจอขนาดใหญ่และชิปเซ็ตตัวท็อป นอกจากนี้รุ่น Ultra ยังอัปเกรดระบบชาร์จไวผ่านสายเป็น 100W เพิ่มความเร็วในการเติมพลังงานให้แบตเตอรี่ก้อนยักษ์ ส่วนการชาร์จไร้สายยังคงมาตรฐานเดิมที่ 40W เท่ากันทุกรุ่น

vivo X300 Max สเปกเหมาะกับใคร

vivo X300 Max ไม่ได้ถูกวางตำแหน่งให้มาแทนที่ Ultra แต่เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ชอบหน้าจอ “ขอบแบน” (Flat-screen) ข้อมูลจาก Digital Chat Station ระบุว่ารุ่นนี้อาจพัฒนาต่อยอดมาจากโมเดลที่เดิมจะใช้ชื่อว่า X200s หรือ X300s

สเปกหน้าจอของรุ่น Max มีขนาด 6.78 นิ้ว ความละเอียด 1.5K เท่ากับรุ่น Pro แต่เปลี่ยนดีไซน์จอให้แบนราบ ตัดปัญหารบกวนขอบจอขณะสัมผัส กล้องหลักอัปเกรดเป็น 200MP (f/1.68) สูงกว่ารุ่น Pro แต่ลดสเปกกล้อง Telephoto เหลือ 50MP ซูม 3 เท่า แทนที่จะเป็น 200MP เหมือนรุ่นพี่ การจัดสเปกเช่นนี้ทำให้รุ่น Max เหมาะกับคนที่เน้นกล้องหลักความละเอียดสูงและชอบจอแบน มากกว่าการซูมระยะไกล

ตารางเปรียบเทียบสเปก (ข้อมูลทางการและข่าวลือ)

คุณสมบัติ vivo X300 Pro (ทางการ) vivo X300 Ultra (ลือ) vivo X300 Max (ลือ)
หน้าจอ 6.78″ LTPO AMOLED 1.5K รอการยืนยัน 6.78″ OLED 1.5K (ขอบแบน)
ชิปเซ็ต Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dimensity 9500
กล้องหลัก 50MP (Sony LYT-828) 200MP (Sony LYT901) 200MP (f/1.68)
กล้อง Ultra-Wide 50MP (Samsung JN1) 50MP (LYT828) 50MP
กล้อง Telephoto 200MP (Samsung HPB) 200MP (Samsung HPB) 50MP (3x Zoom)
แบตเตอรี่ 6,510mAh ~7,000mAh ~7,000mAh
การชาร์จ (สาย) 90W 100W ~90W
มาตรฐานกันน้ำ IP68/IP69 IP69 ไม่ระบุ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย บันเทิง

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

8 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค เลขเด็ด

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

14 นาที ที่แล้ว
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

21 นาที ที่แล้ว
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง ข่าว

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

51 นาที ที่แล้ว
“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ข่าว

เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด &quot;พลากร&quot; ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน ข่าวการเมือง

โพสต์ล่าสุด “พลากร” ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิม พิธา เผยสถานะหัวใจล่าสุด บันเทิง

พิธา หลุดพูด สารภาพรักสาว รอฟังผล อึกอักตอบคนในวงการ ฟังแล้วเขินมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง เทคโนโลยี

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่นักแสดง และเจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ กรี๊ดหนัก มองตาไม่กระพริบ บันเทิง

เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่ดารา-เจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ มองตาไม่กระพริบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายเรียก “พลากร” ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เอี่ยวเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” สร้างบังเกอร์ 5 หลัง รองรับทหารได้พันนาย พร้อมส่งตู้คอนเทนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เจษฎ์&quot; ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น &quot;พรรครักชาติ&quot; ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์ ข่าวการเมือง

“ดร.เจษฎ์” ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น “พรรครักชาติ” ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้ เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แจงปมเครื่องบิน 862 ล้านของ “สุริยะ” ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต บันเทิง

น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พระราชินีเนเธอร์แลนด์ ทรงร่วมฝึกทหารกองหนุน เป็นกำลังพลสำรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก ข่าว

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน ข่าว

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ขุดหลักฐานแฉ &quot;ซีเค&quot; อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม ข่าว

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก &#039;แมนเดลสัน&#039; ปมฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงบัญชีทรัพย์สินของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีมูลค่ารวม 1.64 พันล้านบาท ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวย 1.64 พันล้าน แจงยิบปมซื้อเครื่องบิน G550

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรณ์” จี้ “ภูมิใจไทย” นโยบายทำได้จริงแค่ไหน หลังไม่ตรงกับที่หาเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก “เบน สมิธ” จริง โต้ใช้ลำเลียงกระสุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 14:53 น.
61
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button