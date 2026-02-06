ข่าว

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 13:55 น.
"บังแจ็ค" ขุดหลักฐานแฉ "ซีเค" อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” โกหกเรื่องสละสัญชาติอเมริกัน อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาว ทั้งพยายามข่มขืน-ฝ่าฝืนกฎจราจร วอนเลิกโกหกสังคม

นายซาคาเนียน ราชา ไฮเดอร์ หรือ บังแจ็ค ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอกล่าวหา ซีเค เจิง (CK Cheong) นักธุรกิจ อินฟลูเอนเซอร์ และ CEO ของแพลตฟอร์ม Fastwork โดยเริ่มต้นจากการเปิดคลิปคำพูดของซีเคที่เคยกล่าวว่า ตนเองได้สละสัญชาติอเมริกันและยกเลิกกรีนการ์ด (Green Card) ไปแล้ว เพราะเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและไม่คิดจะต่อพาสปอร์ต

จากนั้น บังแจ็ค กล่าวต่อว่า “มันตอแห…ครับ มันบอกว่ามันเสียสละสัญชาติอเมริกา ไม่ครับ ในเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มึงยังถ่ายยูทูปกับแฟนเก่าอยู่เลย ไปเที่ยวประเทศเอเชียอยู่เลย อยู่บ้านห้องเล็กๆ อยู่เลย มึงได้สัญชาติอเมริกาได้ไง ไอ้ส้น… ถ้าปี 2015 มึงยังอยู่กับแฟน ถ้ามึงเดินทางมาเรียนที่อเมริกาปี 2016 จากปี 2016 กับปี 2020 ช่วงเวลาโควิดเนี่ย มันอาจมาเรียนที่อเมริกาแค่ 3 ปี 4 ปีเท่านั้น ภายใน 3-4 ปี ไม่มีใครให้ใบเขียว สัญชาติอเมริกาครับ ตอแห…

บังแจ็ค ขณะอัดคลิปวิดีโอแฉข้อมูลของซีเค
แล้วเมื่อ 4 ปีที่แล้ว มันเพิ่งกลับไปทำพอดแคสต์ของมันในช่องยูทูปก็แสดงว่ามันตอแห…ครับ อยู่อเมริกาแค่ประมาณ 3-4 ปี เรื่องประวัติของซีเคในสหรัฐอเมริกา ผมมีบริษัทและร้านอาหาร ผมยื่นไปที่ศาลนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina) ว่าผมจะจ้างบุคคลคนนี้ ขอประวัติหน่อยครับ ง่ายๆ ก็คือ backgroud check ก็คือประวัติของคนที่เราจะจ้าง เราสามารถขอได้ ประชาชนทั่วไป คนที่เป็นนักธุรกิจเขาสามารถยื่นขอได้ เพื่อความปลอดภัยธุรกิจของตัวเอง

รัฐเขาก็ร่วมมือนะครับ เขาก็ส่งมาให้ ก็ต้องกรอกเอกสารนี้ไปส่งให้ศาล ศาลก็ส่งข้อมูลมาให้ ประวัติของซีเคมีคดีทั้งหมด 3 คดีด้วยกัน ตอนแรกผมเปิดไปปีที่แล้ว ผมก็ไม่ได้เปิดละเอียด แต่รอบนี้ผมเห็นว่ามันหลอกลวง มันทำเกินกว่าที่แบบรับได้อีก

คนๆ นี้มีคดีทั้งหมด 3 คดีด้วยกัน คดีแรกคือพยายามข่มขืน คือไปทำอนาจารกับผู้หญิง หรือพยายามล่วงละเมิด คดีที่ 2 คือตามราวีผู้หญิงไม่เลิก ก็คือแบบสตอล์กเกอร์ คนไทยที่เขาชอบพูดกัน ผู้หญิงเขาก็ขออำนาจศาลให้มันอย่าเข้ามา แต่มันก็ยังเข้าไปยุ่งอยู่นั่นแหละ คดีที่ 3 คือเป็นคดีเล็กๆ คือคดีเลี่ยง Traffic Violation คือไปขับรถโดยไม่ติดป้ายทะเบียน อันที่ 2 ก็คือขับเร็วกว่ากฎหมายกำหนด ทั้งหมด 3-4 คดี ศาลมีการออกหมายจับซีเค ก็ไม่กลับมาครับ

ถ้ามันบอกว่ามันมีสัญชาติอเมริกาจริงๆ หรือสละสัญชาติอเมริกาจริงๆ ผมขอให้ซีเคเปิดเอกสารที่ทางสถานทูตอเมริกา หรือทางรัฐบาลอเมริกาออกให้ ตอนเวลาเราจะสละสัญชาติของเรา ทางสถานทูตหรือทางรัฐบาลอเมริกา เขาจะออกเอกสารให้ว่าบุคคลคนๆ นี้ไม่ใช่เป็นสัญชาติของประเทศเรา เขาก็จะออกเอกสารให้ ซีเค ขอแสดงเอกสารนั้นให้หน่อยครับ เราทุกคนอยากจะเห็นเอกสารนั้น

ถ้าไม่มีหยุดตอแห…กับสังคมได้แล้วครับ ยอมรับสักที ยอมรับว่าเราผิด ทุกคนเขาก็จะพร้อมให้อภัย แต่ถ้าทำผิดซ้ำๆ อยู่นั้น ไม่มีใครให้อภัยหรอก อีกเรื่องนึง ผมจับสำเนียงของซีเค มันไม่ใช่สำเนียงอเมริกา มันสำเนียงแบบมั่ว สำเนียงก็คือมันมีสำเนียงออสเตรเลีย สำเนียงอังกฤษ สำเนียงอเมริกา มันผสมกันหมด ก็ตามนั้นแหละ เรื่องการหลอกลวงทางบริษัทซีเคกับของไอดิว เอาเป็นว่าคลิปหน้าแล้วกัน เดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกิน ตามนั้นแหละครับ ดันให้เต็มที่ครับ เดี๋ยวเปิดให้”

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

