ชายจีนแชร์คลิป ปลาทองไร้หัว ว่ายน้ำปกติ รอดชีวิตได้นานสองสัปดาห์

ชายจีนแชร์คลิป ปลาทองไร้หัว ว่ายน้ำปกติ รอดชีวิตได้นานสองสัปดาห์ สำนักข่าวอธิบายสาเหตุทำไมถึงปลาทองยังมีชีวิตได้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล ได้รายงานเรื่องราวสุดเหลือเชื่อ หลังจากที่มีผู้ใช้บิลิบิลิ แอปวิดีโอในจีนได้อัปโหลดคลิปปลาทองของเขาที่ใช้ชีวิตนานได้ถึง 2 สัปดาห์แม้งจะไม่มีหัวแล้วก็ตาม

โดยคนในคลิปเล่าว่า แม้มันจะสภาพไม่ค่อยเหลือความเป็นปลาทองแล้ว แต่มันก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม โดยปลาตัวดังกล่าวไม่เหลือตา ปาก และบางส่วนของสมอง ซึ่งเจ้าของคลิปเล่าว่า เนื้อเยื่อบริเวณหัวของมันเกิดการเน่าตาย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อหรือคุณภาพน้ำที่ย่ำแย่ เมื่อชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อเริ่มตาย ปลาตัวอื่น ๆ ก็เริ่มจิกกินปลาที่ป่วย ทำให้เนื้อเยื่อถูกเปิดออกมากขึ้นจนอยู่ในสภาพนี้ในที่สุด

ทั้งนี้เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ปลาตัวนี้ยังไม่ตายในทันที เพราะโครงสร้างทางกายวิภาคของปลา โดยตรง ต่างจากมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ที่สมองเป็นก้อนรวมศูนย์อยู่ในหัว สมองของปลาทองมีลักษณะ ยาวเป็นแนวเส้นตรง ต่อเนื่องจากส่วนหัวลึกเข้าไปถึงลำตัว

สมองส่วนหน้าของปลา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานระดับสูง เช่น การรับกลิ่น ความจำ และการประมวลผลภาพ ขณะที่ ก้านสมอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดต่อการคงอยู่ของชีวิต จะอยู่ในลำตัว ใกล้กับจุดเชื่อมต่อกับไขสันหลัง ตราบใดที่ก้านสมองยังไม่ถูกทำลาย ปลา ก็ยังสามารถ หายใจผ่านเหงือกและรักษาการไหลเวียนของเลือดได้

นอกจากนี้ปลาที่ปรากฏในวิดีโอยังสามารถว่ายน้ำได้ตามปกติ และดูเหมือนจะหลบหลีกผนังตู้ปลาได้อีกด้วย
เหตุผลก็คือ การว่ายน้ำไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งจากสมองตลอดเวลา แต่ถูกควบคุมโดยเครือข่ายประสาทอัตโนมัติในไขสันหลัง ดังนั้นความสามารถนี้จึงไม่ถูกกระทบจากการสูญเสียศีรษะ

นอกจากนี้ ปลา ยังมี ระบบรับแรงดันตามแนวลำตัวทั้งสองข้าง ซึ่งทำหน้าที่คล้ายโซนาร์ทางชีวภาพ ช่วยให้พวกมันตรวจจับสิ่งกีดขวางและหลบหลีกได้ แม้จะไม่มีการมองเห็นก็ตาม

อย่างไรก็ตามเจ้าของเล่าว่าปลาตัวนี้อยู่ชีวิตได้อีกสองสัปดาห์ก่อนจะตายลงในที่สุด

