กองทัพย้ำจุดยืน เป็นกลางทางการเมือง วอนหยุดหาเสียงพาดพิง ชี้ไม่สร้างสรรค์ พบรอบนี้บางพรรคยังพาดพิง ถึงจะไม่มากเท่ากับปี 2566
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงการดำเนินการของหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งว่า ประการแรก ขอเรียนให้ทราบว่า พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน สนับสนุนให้กำลังพลทุกนายในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งและการลงประชามติตามระบอบประชาธิปไตย ตามดุลยพินิจส่วนบุคคลโดยปราศจากการชี้นำ
ประการที่สอง ต้องขอความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ เนื่องจากพบว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค เผยแพร่ข้อมูลมีการพาดพิงทหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง รวมถึงประเด็นอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นการกล่าวอ้าง การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่ากังวล เพราะทำให้สังคมเข้าใจผิดในการดำเนินการของกองทัพ
“ขอยืนยันว่า ปัจจุบันกองทัพบกไม่มีการใช้พื้นที่ภายในหน่วยทหาร เป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง และไม่มีกำลังพลเข้าไปเป็นผู้ช่วยกรรมการในหน่วยเลือกตั้งใดๆ รวมถึงไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสิ้น” พล.ต.วินธัย กล่าว
โฆษกกองทัพบกยัง กล่าวอีกว่า ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงมีบางพรรค หาเสียงโดยใช้การกล่าวพาดพิงเหน็บแนมทหารและกองทัพด้วยรูปแบบเดิมๆ แม้จะพบไม่มากเท่ากับการเลือกตั้งในปี 2566 แต่ยังคงมีการใช้วิธีการนี้อยู่ ซึ่งดูแล้วไม่สร้างสรรค์ และไม่เหมาะกับยุคสมัย
ส่วนประเด็นที่กองทัพถูกพาดพิงต่างๆ จะมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อสังคมเพิ่มเติมเมื่อโอกาสเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของกำลังพลและประชาชนคนไทย
โฆษกกองทัพบก กล่าวย้ำว่า ผู้ที่มีบทบาทในสังคมควรนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และหลีกเลี่ยงการสื่อสารในลักษณะที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรอื่น เหมือนในหลายกรณีของอดีต และยืนยันว่ากองทัพบกมีจุดยืนแน่วแน่ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
