สส.พรรคส้ม วิจารณ์กระทรวงคมนาคม ลดใช้ไฟบนถนน ชี้เสี่ยงอันตราย
ศุภณัฐ วิจารณ์กระทรวงคมนาคม ลดใช้ไฟบนถนน ชี้เสี่ยงอันตราย แนะนำเปลี่ยนหลอดไฟจากไฟส้ม HPS เป็นไฟ LED ประหยัดกว่า
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กรมทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนในความรับผิดชอบ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อร่วมประหยัดพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ดำเนินการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีผล 1 พ.ค. นั้น
นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน แสดงความเห็นว่า สิ่งที่กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ควรทำคือ การเปลี่ยนหลอดไฟจากไฟส้ม HPS เป็นไฟ LED ซึ่งจะประหยัดพลังงานได้ดีกว่า และยั่งยืนกว่า การดับไฟบนถนนนะครับ
การที่กระทรวงคมนาคมมาโฟกัสเรื่องปิดไฟ คงช่วยไม่ได้เท่าไร เพราะระยะห่าง-ความถี่-ตำแหน่งของ หลอดไฟมันถูกกำหนดมา เพื่อการกระจายแสงให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ถ้าปิดไฟก็ต้องกระทบต่อผู้ใช้งานถนน เสี่ยงอันตราย และในหลายพื้นที่ก็ไฟดับมานานแล้วด้วย ยิ่งปิดก็ยิ่งมืด ปลายทางเชื่อว่า นโยบายนี้คงแทบไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ถ้าจะประหยัดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงไปเน้นเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ และอย่าให้ใครมาลักขโมยตัดสายไฟบ่อยๆน่าจะดีกว่าครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค.
- อ.พวงทอง ฟาดยับ ศาลาแก้ว ออกแบบไม่ประหยัดไฟ ทั้งสภาฯ จ่ายค่าไฟเดือนละ 13 ล้าน
