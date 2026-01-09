วันเลือกตั้ง อบต. 69 “ขายเหล้าได้ไหม?” กฎเหล็ก กกต. ที่ไหนขายบ้าง
โค้งสุดท้ายก่อนถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคมนี้ นักดื่ม ร้านค้า และผู้จัดงาน ต้องรู้ “ช่วงเลือกตั้ง อบต. ขายเหล้า-ดื่มเหล้า ได้หรือไม่?”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศเตือนเน้นย้ำข้อกฎหมายสำคัญ เพื่อป้องกันการกระทำผิด โดยระบุชัดเจนว่าห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง
เปิดช่วงเวลา งดขาย-งดดื่ม เลือกตั้ง อบต 11 มกราคม 2569
ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาห้ามจำหน่ายสุราไว้ 24 ชั่วโมงดังนี้
เริ่ม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569
สิ้นสุดจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 (วันเลือกตั้ง)
คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้กับทุกคนในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง (ซึ่งรอบนี้คือ อบต. ทั่วประเทศ) ครอบคลุมถึง
ร้านค้า/ร้านสะดวกซื้อ/ห้างสรรพสินค้า ต้องงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงเวลาดังกล่าว
ร้านอาหาร/สถานบันเทิง ห้ามขายและห้ามให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ สามารถจัดได้ตามปกติ แต่ห้ามมีการเสิร์ฟหรือเลี้ยงสุราภายในงาน ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด
หากผู้ใดฝ่าฝืน ตามมาตรา 123 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น จึงขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี และเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
