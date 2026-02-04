เซฟฟานี่ อดีตนางเอกช่อง 7 แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อจากไปอย่างสงบ เผยความรู้สึกบีบหัวใจ

ส่งกำลังใจ เซฟฟานี่ อาวะนิค แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ จากไปอย่างสงบ ไม่ต้องทรมานอีกต่อไป เผยความในใจขอบคุณสำหรับความรัก ทิ้งท้ายคำมั่นจะทำให้ภูมิใจต่อไป
เพื่อนวงการบันเทิงส่งกำลังล้มหลาม กรณี เซฟฟานี่ อาวะนิค อดีตนางเอกสาวลูกครึ่งไทย-ออสเตรีย สังกัดวิกหมอชิต ที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นกูรูด้านสุขภาพและโค้ชสอนออกกำลังกายเต็มตัว ออกมาแจ้งข่าวร้ายถึงการสูญเสียคุณพ่อบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เซฟฟานี่ ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านช่องอินสตาแกรม stephanyauernig แจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อ ‘รูเปียส อาวะนิค’ ระบุข้อความภาษาอังกฤษสุดซึ้งที่กลั่นออกมาจากหัวใจของลูกสาว แปลเป็นไทยได้ใจความว่า “ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำให้หนู ขอบคุณสำหรับความรักที่เข้มงวด หนูดีใจที่พ่อจากไปอย่างสงบและไม่ต้องทรมานอีกต่อไป พ่อจะอยู่ในใจหนูตลอดไป หนูจะทำตัวให้พ่อภูมิใจต่อไป รักพ่อ”
หลังจากข่าวถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมาก ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ อาทิ โบว์ เมลดา เข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษ ส่งความห่วงใยว่า “I’m so sorry to hear that. hugs” (เสียใจด้วยจริง ๆ กอดนะ) ส่วน แอมป์ พีรวัศ ร่วมแสดงความอาลัยระบุ “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ” และ เปิ้ล ภารดี ส่งกำลังใจสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “เสียใจด้วยนะคะ”
