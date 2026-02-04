ข่าวดาราบันเทิง

เซฟฟานี่ อดีตนางเอกช่อง 7 แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อจากไปอย่างสงบ เผยความรู้สึกบีบหัวใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 18:21 น.
58
เซฟฟานี่ อาวะนิค แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ

ส่งกำลังใจ เซฟฟานี่ อาวะนิค แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ จากไปอย่างสงบ ไม่ต้องทรมานอีกต่อไป เผยความในใจขอบคุณสำหรับความรัก ทิ้งท้ายคำมั่นจะทำให้ภูมิใจต่อไป

เพื่อนวงการบันเทิงส่งกำลังล้มหลาม กรณี เซฟฟานี่ อาวะนิค อดีตนางเอกสาวลูกครึ่งไทย-ออสเตรีย สังกัดวิกหมอชิต ที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นกูรูด้านสุขภาพและโค้ชสอนออกกำลังกายเต็มตัว ออกมาแจ้งข่าวร้ายถึงการสูญเสียคุณพ่อบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เซฟฟานี่ ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านช่องอินสตาแกรม stephanyauernig แจ้งข่าวการจากไปของคุณพ่อ ‘รูเปียส อาวะนิค’ ระบุข้อความภาษาอังกฤษสุดซึ้งที่กลั่นออกมาจากหัวใจของลูกสาว แปลเป็นไทยได้ใจความว่า “ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำให้หนู ขอบคุณสำหรับความรักที่เข้มงวด หนูดีใจที่พ่อจากไปอย่างสงบและไม่ต้องทรมานอีกต่อไป พ่อจะอยู่ในใจหนูตลอดไป หนูจะทำตัวให้พ่อภูมิใจต่อไป รักพ่อ”

หลังจากข่าวถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมาก ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ อาทิ โบว์ เมลดา เข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษ ส่งความห่วงใยว่า “I’m so sorry to hear that. hugs” (เสียใจด้วยจริง ๆ กอดนะ) ส่วน แอมป์ พีรวัศ ร่วมแสดงความอาลัยระบุ “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ” และ เปิ้ล ภารดี ส่งกำลังใจสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “เสียใจด้วยนะคะ”

เซฟฟานี่ อาวะนิค สูญเสียคุณพ่อ
ภาพจาก Instagram : stephanyauernig
เซฟฟานี่ อาวะนิค
ภาพจาก Instagram : stephanyauernig

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Stephany Auernig (@stephanyauernig)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

11 วินาที ที่แล้ว
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

31 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ ข่าว

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้ ไลฟ์สไตล์

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซฟฟานี่ อาวะนิค แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ ข่าวดารา

เซฟฟานี่ อดีตนางเอกช่อง 7 แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อจากไปอย่างสงบ เผยความรู้สึกบีบหัวใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาว 4 ก.พ. 69 พร้อมสถิติย้อนหลัง 90 งวด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 4 ก.พ. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพวัยเด็ก ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ใครกัน? เด็กน้อยผมสั้น ยิ้มสดใส ปัจจุบันนักการเมืองดัง สวยแถมเก่ง หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
WOLF HOWL HARMONY โชว์เวที MUUJI FESTIVAL 2026 บันเทิง

WOLF HOWL HARMONY ระเบิดเวที MUUJI FESTIVAL 2026 สปอยล์ EP แรก 12 มี.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของนักเรียน ม.1 เปิดเผยเรื่องลูกถูกทำโทษลุกนั่ง 800 ครั้งจนเดินไม่ได้ ข่าว

พ่อเดือด! ครูขอโทษแต่ท้า “ไม่พอใจก็ไปแจ้งความ” ปมสั่งลูก ม.1 ลุกนั่ง 800 ที ล่าสุด ผอ.ยังเงียบ ไร้เงาชี้แจง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว ข่าวต่างประเทศ

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว ข่าว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้ม อมรา ขุดภาพ 5 ปีต้นฉบับห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

เจอแล้ว ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับ 20 ปีก่อน ตำนานมาก่อนกาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เดือด! ซัด “แสวง” ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด ถาม แสวง ตรรกะอะไร หลังพูด ถ้าไม่เชื่อมั่นกกต. อย่าไปเลือกตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 18:21 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button