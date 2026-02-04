ด่วน! ระเบิดปั๊มน้ำมัน ใกล้โรงงานไฟฟ้าตาลุโบะ เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 ราย
ระเบิดปั๊มน้ำมัน ใกล้โรงงานไฟฟ้าตาลุโบะ ปัตตานี เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ EOD ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย โดยได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือทั้งสองข้าง รู้สึกตัว
เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานว่า เกิดเหตุระเบิด บริเวณห้องน้ำคนพิการ ภายในปั๊ม ปตท. หน้าโรงไฟฟ้าตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี เมื่อช่วงเวลา 9.40 น. ของวันที่ 4 ก.พ. 69
พร้อมรายงานต่อว่า “รายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุ 511 ปั้ม ปตท.โรงไฟฟ้า ตะลุโบะ พื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองปัตตานี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อ ส.ต.ท.พิชิตพาล เวชชาชีวี จนท.ชุด E.O.D. ภ.จว.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บนิ้วมือทั้งสองข้าง รู้สึกตัว”
ทั้งนี้ในช่วงค่ำของวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำภายในปั๊ม ที่ ถ.หนองจิก ต.สะบารัง จ.ปัตตานี สองจุด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ระเบิดทั้งสองจุดได้สำเร็จ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จนท. ระทึกกลางดึก เข้าเก็บกู้ระเบิด 2 จุด กลางปั้มน้ำมัน จ.ปัตตานี
- ภาคใต้ป่วน ระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี เจ็บ 2 ราย
- บึ้มสนั่นคาบ้าน! โจรใต้ประกอบระเบิดพลาด ดับ 1 ศพ เจ็บอีก 4 หามกันหนีเข้าป่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: