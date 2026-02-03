ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง

ข้าราชการเกษียณปี 2569 ยื่นรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าผ่านระบบ Digital Pension ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมเปิดวิธียื่นเอกสารออนไลน์โดยไม่ต้องส่งกระดาษ
กรมบัญชีกลางส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการทั่วประเทศ เพื่อซ้อมความเข้าใจการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลผ่านระบบ Digital Pension ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มุ่งเน้นให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่กำลังจะพ้นจากราชการได้รับเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว
วิธียื่นคำขอรับเงินบำนาญ ข้าราชการเกษียณอายุ 2569
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ 8 เดือนก่อนวันเกษียณ เริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
การยื่นคำขอในระยะเวลาที่กำหนดจะช่วยให้ผู้เกษียณได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลต่อเนื่องทันทีตั้งแต่วันแรกที่เกษียณอายุ
ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง โดยต้องลงทะเบียนและเข้าใช้งานผ่านระบบยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (e-Filing) ซึ่งกำหนดให้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD เท่านั้น
แนวทางการส่งเอกสารหลักฐาน
กรมบัญชีกลางปรับรูปแบบการทำงานโดยให้ส่วนราชการแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายผ่านระบบ Digital Pension โดยตรง และไม่ต้องส่งเอกสารรูปแบบกระดาษมายังกรมบัญชีกลางอีก ซึ่งครอบคลุมการขอรับเงิน 2 กลุ่ม ดังนี้
-
กรณีเจ้าตัวยื่นขอรับเงินเอง: สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ลาออก ปลดออก หรือให้ออก เพื่อรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จลูกจ้าง และบำเหน็จรายเดือน
-
กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นขอรับเงิน: สำหรับการขอรับบำเหน็จตกทอด บำเหน็จปกติลูกจ้างตาย บำเหน็จตกทอดผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน รวมถึงบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือบำนาญพิเศษสำหรับทายาท
ข้อปฏิบัติสำหรับส่วนราชการ
ในการนำเข้าไฟล์เอกสารสู่ระบบ ส่วนราชการต้นสังกัดต้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยแนบไฟล์ตามหมวดหมู่ในระบบ Digital Pension และไม่จำเป็นต้องลงนามรับรองสำเนาในไฟล์เอกสารดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดได้จากคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ Digital Pension โดยดาวน์โหลดได้ที่เมนูมุมบนด้านขวาของหน้าจอหลังจากเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้งาน และเลือกหัวข้อ คู่มือการใช้ระบบงานอนุมัติสั่งจ่ายสำหรับส่วนราชการผู้ขอ
