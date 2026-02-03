การเงิน

คลิปลุ้นมาก! เหตุเก็บมาหลายปี ฝรั่งหอบทองตีราคา หวัง 3 แสนได้กลับจริงตาตั้ง

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 13:31 น.
ขายทองรูปพรรณวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดใจคู่รักไทย-อเมริกัน หอบทองสะสมจากสหรัฐฯ มาขายที่ร้านทองนะโมสุรินทร์ ตกใจตัวเลขพุ่งเกินคาดกว่า 2 แสนบาท

บางครั้ง “ของขวัญ” ที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่ได้มาใหม่ แต่คือผลลัพธ์ของความตั้งใจที่เราเก็บรักษาไว้มาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2569 โลกโซเชียลได้ร่วมแบ่งปันความยินดีผ่านคลิปวิดีโอจาก TikTok ของ “ร้านทองนะโมบ้านช่างทอง” ที่บันทึกนาทีแห่งความสุขของคู่รักไทย-อเมริกันคู่หนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนการตัดสินใจเล็กๆ ให้กลายเป็นความโชคดีก้อนใหญ่ในวัยเกษียณ

ชายชาวอเมริกันและภรรยาชาวไทยคู่นี้ ตัดสินใจย้ายกลับจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำฟาร์มและทำนาที่จังหวัดสุรินทร์ สิ่งที่พวกเขาพกติดตัวกลับมาด้วยคือ “ทองคำสะสม” ที่เก็บหอมรอมริบมานานหลายสิบปี ทั้งเหรียญทองคำจากต่างประเทศ สร้อยคอ และแหวนวงเล็กวงน้อย

ในเช้าวันที่ทั้งคู่ตัดสินใจนำทองมาตรวจเช็ก พวกเขาตั้งความหวังไว้เพียงเงียบๆ ว่า ทองกองนี้น่าจะมีมูลค่าราว 370,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนรอนในการใช้ชีวิตพอเพียง

ความตื่นเต้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อทางร้านใช้เครื่อง X-ray และกระบวนการหลอมมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด ผลปรากฏว่าเหรียญทองเหล่านั้นมีค่าความบริสุทธิ์สูงถึง 99.83% ซึ่งถือเป็นทองคำบริสุทธิ์เกรดพรีเมียม โดยมีน้ำหนักรวมเฉพาะทองบริสุทธิ์ถึง 62.31 กรัม

ตัวเลขที่ทำให้ "เขยฝรั่ง" ถึงกับสำลัก
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0

เมื่อพนักงานร้านกดเครื่องคิดเลขเพื่อสรุปราคาสุดท้ายตามราคาทองคำปัจจุบัน ตัวเลขที่ปรากฏออกมาคือ 547,266 บาท (คลิปเผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค.69)

วินาทีนั้นเอง ชายชาวอเมริกันถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ ทั้งไอและสำลักออกมาด้วยความตื่นเต้นปนดีใจ เมื่อเห็นว่าเงินที่ได้รับจริงมากกว่าที่ประเมินไว้ในใจเกือบ 200,000 บาท ก่อนจะชูนิ้วโป้งยืนยันความประทับใจในความซื่อตรงของการบริการ ด้านภรรยาชาวไทยเผยความรู้สึกสั้นๆ แต่เปี่ยมสุขว่า ดีใจมากที่ได้รับเงินก้อนกว่าครึ่งล้านบาท และประทับใจที่เลือกมาหาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง.

ภรรยาชาวไทยเผยความรู้สึกสั้นๆ แต่เปี่ยมสุขว่า ดีใจมากที่ได้รับเงินก้อนกว่าครึ่งล้านบาท และประทับใจที่เลือกมาหาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0
เรื่องราวสุดประทับใจของคู่รักไทย-อเมริกัน หอบทองสะสมหลายสิบปีมาประเมินราคา
ภาพ TikTok @namobanchangtongdaengso0

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

