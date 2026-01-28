“อาคาริ มิตานิ” อดีตนางเอก AV เปิดใจ ตลอด 8 ปี ไร้คนรู้ใจ แถมไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน
เปิดใจ อาคาริ มิตานิ (Akari Mitani) อดีตนางเอก AV ตลอด 8 ปีในวงการขายเสียว ไม่เคยมีแฟน และไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา อดีตนักแสดงสาวชื่อดัง อาคาริ มิตานิ (Akari Mitani) ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมหลังจากไปปรากฏตัวในรายการ Hyena of Love 5 ทางช่อง Abema ของญี่ปุ่น โดยเธอได้ย้อนเล่าถึงชีวิตในอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงวันที่ตัดสินใจอำลาวงการในปี 2024
ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของอาคาริเผยให้เห็นแง่มุมการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ เธอประกาศชัดเจนว่าตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ทำงานในวงการ เธอไม่เคยมีแฟนหรือคบหาใครเป็นตัวเป็นตนแม้แต่คนเดียว และยืนยันว่ากิจกรรมทางเพศทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตการทำงานของเธอ อยู่ภายใต้การถ่าย
“ฉันไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหน และไม่ได้มีเซ็กซ์กับผู้ชายคนไหนเลยนอกเหนือจากเวลางาน”
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านักแสดงเอวีบางส่วนมีวินัยในการแยก “งาน” ออกจาก “ชีวิตจริง” อย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนตัวและภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ
นอกจากเรื่องหัวใจที่ว่างเปล่าแล้ว เธอยังเล่าถึงกิจกรรมยามว่างที่ทำให้หลายคนต้องทึ่ง อาคาริเผยว่าเธอเป็นคนที่ดื่มหนักมาก โดยมักจะไปสังสรรค์กับเพื่อนสนิทในวงการอย่าง คุเรอะ ฮาซูมิ (Kurea Hasumi) ที่บาร์เป็นประจำ
เคยมีรายงานว่าทั้งคู่สามารถดื่มแอลกอฮอล์รวมกันได้มากถึง 40-50 แก้วในการพบกันแต่ละครั้ง และนั่นเป็นวิธีที่พวกเธอใช้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
ทั้งอาคาริและคุเรอะต่างมีแนวคิดที่ตรงกัน คือเน้นการมุ่งมั่นทำงานและไม่ยอมให้เรื่องชู้สาวส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตในช่วงที่ยังโลดแล่นในวงการ
อ้างอิง : Instagram @akanemitani0415 , X @akari_mitani17
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แรปเปอร์สาวญี่ปุ่น RINOA เผยเหตุผล เข้าวงการ AV เพราะ “เซ็กซ์จัดจนทนไม่ไหว”
- ใจหาย! นักแสดงสาว ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน “พี่สาวสุดเซ็กซี่”
- เปิดวาร์ป ฝาแฝด AV “มิโอะ-นางิสะ&” เดบิวต์แพ็กคู่ เผยที่มาสุดแปลก แบบคาดไม่ถึง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: