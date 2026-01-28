บันเทิง

“อาคาริ มิตานิ” อดีตนางเอก AV เปิดใจ ตลอด 8 ปี ไร้คนรู้ใจ แถมไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 15:25 น.
85

เปิดใจ อาคาริ มิตานิ (Akari Mitani) อดีตนางเอก AV ตลอด 8 ปีในวงการขายเสียว ไม่เคยมีแฟน และไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา อดีตนักแสดงสาวชื่อดัง อาคาริ มิตานิ (Akari Mitani) ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมหลังจากไปปรากฏตัวในรายการ Hyena of Love 5 ทางช่อง Abema ของญี่ปุ่น โดยเธอได้ย้อนเล่าถึงชีวิตในอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงวันที่ตัดสินใจอำลาวงการในปี 2024

ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของอาคาริเผยให้เห็นแง่มุมการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ เธอประกาศชัดเจนว่าตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ทำงานในวงการ เธอไม่เคยมีแฟนหรือคบหาใครเป็นตัวเป็นตนแม้แต่คนเดียว และยืนยันว่ากิจกรรมทางเพศทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตการทำงานของเธอ อยู่ภายใต้การถ่าย

“ฉันไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหน และไม่ได้มีเซ็กซ์กับผู้ชายคนไหนเลยนอกเหนือจากเวลางาน”

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านักแสดงเอวีบางส่วนมีวินัยในการแยก “งาน” ออกจาก “ชีวิตจริง” อย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาพื้นที่ส่วนตัวและภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ

นอกจากเรื่องหัวใจที่ว่างเปล่าแล้ว เธอยังเล่าถึงกิจกรรมยามว่างที่ทำให้หลายคนต้องทึ่ง อาคาริเผยว่าเธอเป็นคนที่ดื่มหนักมาก โดยมักจะไปสังสรรค์กับเพื่อนสนิทในวงการอย่าง คุเรอะ ฮาซูมิ (Kurea Hasumi) ที่บาร์เป็นประจำ

เคยมีรายงานว่าทั้งคู่สามารถดื่มแอลกอฮอล์รวมกันได้มากถึง 40-50 แก้วในการพบกันแต่ละครั้ง และนั่นเป็นวิธีที่พวกเธอใช้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

ทั้งอาคาริและคุเรอะต่างมีแนวคิดที่ตรงกัน คือเน้นการมุ่งมั่นทำงานและไม่ยอมให้เรื่องชู้สาวส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตในช่วงที่ยังโลดแล่นในวงการ

อ้างอิง : Instagram @akanemitani0415 , X @akari_mitani17

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

16 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

“อาคาริ มิตานิ” อดีตนางเอก AV เปิดใจ ตลอด 8 ปี ไร้คนรู้ใจ แถมไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอก AV สาวโต้เดือด ปมคลิปหลุดอันเซนเซอร์ว่อนเน็ต ยันเป็นคลิปส่วนตัว ไม่ใช่งาน AV ผิดกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูน้อย 2 ขวบตาบอดกะทันหันเพราะยีนกลายพันธุ์หายาก ข่าวต่างประเทศ

หนูน้อย 2 ขวบแข็งแรง จู่ ๆ ตาบอดกะทันหัน แม่แทบขาดใจ ลูกป่วยโรคหายาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กจีนเล่นพิเรนทร์จน “กุญแจล็อกรหัส” ติดจมูกแน่น เดือดร้อนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งปลดผู้ก่อตั้งบ.ดัง ปมคลิปเสียงฉาว แอบเริงรักกับลูกน้องสาวในออฟฟิศหลุดว่อนเน็ต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียน ม.6 ร้องเรียนถูกบังคับเข้าค่ายตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าว

ด่วน! ม.6 ร้อง iLaw ถูกเกณฑ์เข้าค่ายเขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. หวั่นเสียสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

มาแล้วใบจริง! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ก.พ. 69 เน้นอัดเลขฟัน ตัวเดียวก็รวยได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 ไม่ทนกับวงจรปัญหาซ้ำซาก ข่าวการเมือง

แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเข้าคูหา หยุดปัญหาซ้ำซาก ต้นเหตุทุจริต-ผู้มีอำนาจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน ข่าวการเมือง

หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เปรียบเทียบ ATK ของนายกฯ อนุทิน กับประชาชน ข่าว

ไอซ์ รักชนก ยกเคส ATK นายกฯ อนุทิน ใช้เกรด WHO สวนทางชาวบ้าน ได้ของถูกคุณภาพต่ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย พูดแล้ว ทนายแก้ว มีโอกาสกลับมาโหนกระแสไหม ข่าว

ชัดเจน! หนุ่ม กรรชัย พูดแล้วอนาคต ทนายแก้ว มีโอกาสนั่งโต๊ะโหนกระแสไหม?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ ‘หัวใจเต้นผิดจังหวะ’ แฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกษตรกรเร่งเผาเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสิทธิ์จากโครงการรัฐในช่วงฝุ่น PM 2.5 ข่าว

เพจดังแฉ สาเหตุฝุ่นพุ่ง เกษตรกรเผาทิ้งทวน ก่อน 1 ก.พ. หวั่นโดนตัดสิทธิ์เยียวยา?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต เลือกตั้ง 2569

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. เขตบางรัก ที่สโมสรสมาคมไหหนำ ข่าวการเมือง

เช็กพิกัด เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต นอกเขตเลือกตั้ง ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 28 ม.ค. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา วิเคราะห์สถิติย้อนหลังวันพุธ 30 งวด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก บันเทิง

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค เจิง ตอบโต้ชาวเน็ตเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในโพสต์ล่าสุด ข่าว

ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 15:25 น.
85
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
หนูน้อย 2 ขวบตาบอดกะทันหันเพราะยีนกลายพันธุ์หายาก

หนูน้อย 2 ขวบแข็งแรง จู่ ๆ ตาบอดกะทันหัน แม่แทบขาดใจ ลูกป่วยโรคหายาก

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เด็กจีนเล่นพิเรนทร์จน “กุญแจล็อกรหัส” ติดจมูกแน่น เดือดร้อนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button