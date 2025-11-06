ข่าว

งานวิจัยรู้แล้ว วันสิ้นโลก ดวงอาทิตย์กลืนกินโลก เกิดขึ้นวันไหน

งานวิจัยใหม่ชี้ ดวงอาทิตย์จะหมดเชื้อเพลิง กลายเป็น ดาวยักษ์แดง ขยายตัว ใช้ แรงไทดัล ดึงโลกเข้าเกลียวจนถูกทำลาย

นักวิทยาศาสตร์ออกโรงเตือนถึงชะตากรรมสุดท้ายของโลก เผยไทม์ไลน์ของวันสิ้นโลกน่าสะพรึงกลัว งานวิจัยใหม่นี้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society เมื่อเดือนที่แล้ว เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์ริก กับ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL) ที่เจาะลึกถึงฉากจบของโลก

รายงานวิจัยระบุว่า ในอนาคตอันไกลโพ้น ดวงอาทิตย์ของเราจะเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนหมดสิ้น เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น มันจะเริ่มขยายตัวกลายเป็น “ดาวยักษ์แดง” (Red Giant) ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ในระยะสุดท้ายของวิวัฒนาการ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ดาวยักษ์แดงนี้จะขยายตัวจน “กลืนกิน” โลก หรือทำให้โลกแตกเป็นเสี่ยงๆ

นักวิทยาศาสตร์เตือน วันสิ้นโลกเกิดจากแรงไทดัลของดวงอาทิตย์

ดร. เอ็ดเวิร์ด ไบรอันต์ (Dr. Edward Bryant) ผู้นำทีมวิจัย อธิบายว่า ในที่สุดโลกจะถูกดึงดูดเข้าสู่ดวงอาทิตย์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า แรงไทดัล “เมื่อดาวฤกษ์ (ดวงอาทิตย์) วิวัฒนาการและขยายตัว แรงไทดัลนี้จะแข็งแกร่งขึ้น แรงนี้จะทำให้ดาวเคราะห์ (โลก) เคลื่อนที่ช้าลง และวงโคจรหดสั้นเข้า ทำให้มันหมุนวนเข้าหาดาวฤกษ์จนกว่าจะแตกสลาย หรือตกลงไปในดาวฤกษ์”

ทีมผู้เชี่ยวชาญสรุปเรื่องนี้โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ของ NASA พวกเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้นหาสัญญาณดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่น พบว่า ดาวเคราะห์มีโอกาสน้อยมากที่จะพบคงอยู่รอบดาวฤกษ์ที่ขยายตัวและเย็นลงจนกลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้ว เป็นหลักฐานชี้ชัดว่า เมื่อดาวฤกษ์วิวัฒนาการ มันสามารถกลืนกิน ดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ใกล้ๆ ให้ถูกทำลายได้อย่างรวดเร็ว

“เราคาดว่าจะเห็นผลกระทบนี้ แต่เราก็ยังประหลาดใจกับประสิทธิภาพของดาวฤกษ์เหล่านี้ในการกลืนกินดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้” ดร. ไบรอันต์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ดร. วินเซนต์ แวน อายเลน (Dr. Vincent Van Eylen) ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า ยังมีความหวังเล็กน้อยที่โลกอาจจะ รอดจากการถูกดวงอาทิตย์กลืนกินในระยะดาวยักษ์แดง “แต่สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะไม่รอด”

แรงไทดัลจะทำให้โลกเคลื่อนที่เข้าหาดวงอาทิตย์จนแตก

27 วินาที ที่แล้ว
