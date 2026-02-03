ลุ้นข่าวดี? จิน จรินทร์ หยอดคำหวาน กวาง รติชา คนสะดุดแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย

จิน จรินทร์ โพสต์ภาพคู่ พร้อมหยอดคำหวาน กวาง รติชา “พี่จะไม่ปล่อยมือนี้ไป” คนโฟกัสแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย หรือกำลังจะมีข่าวดี?
ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวออกสื่อทั้งคู่ก็มีโมเมนต์หวาน ๆ ออกมาให้ทุกคนได้อิจฉาตาร้อนกันทั้งโซเชียลตลอดเลย สำหรับคู่ของ จิน จรินทร์ กับ กวาง รติชา แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีภาพออกมาให้คนได้ลุ้นว่าเตรียมจะมีข่าวดีหรือไม่ เพราะทั้งสองก็ผ่านเรื่องราวดราม่ามาเยอะพอสมควรแล้วตั้งแต่เปิดตัวคบกันมา
จิน จรินทร์ โพสต์ภาพคู่ กวาง รติชา ในวันชิล ๆ บนโซฟาที่บ้านพัก พร้อมแคปชั่นหยอดคำหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “อะไรก้อตาม ที่เข้ามา จะเป็นเรื่องที่เราอยู่กันดี ๆ ก้อมีคนหามาให้ เราก้อจะจับมือกุมมือกันไป เราจะไม่ปล่อย จนคนพวกนั้นมันเหนื่อยที่จะแกล้งเรา เราก้อจะไม่ปล่อยมืออยู่ดีนะคะ ขอบคุณที่เราจะกุมมือผ่านไปด้วนกันนะครับ พี่จะไม่ปล่อยมือนี้ไปค่ะ”
ทว่ามันไม่ใช่แค่ภาพมองตากัน และแคปชั่นหยอดคำหวานขอบคุณที่จับมือกันผ่านอุปสรรคมาตลอด ยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือ 2 ภาพถัดไปที่เผยให้เห็นมือข้างซ้ายของทั้งคู่จับประสานกันอยู่ แต่ที่นิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนเพชรน้ำงามสวมอยู่ด้วย งานรนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตต่างก็พากันลุ้นนั่งไม่ติดเก้าอี้ หวังว่าจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้แน่นอน
อ้างอิงจาก : IG jintumwattana
