น่ากลัวมาก! ยายถูกงูเห่าฉก ขณะนอนใต้ถุนบ้าน เข้า ICU (คลิป)

เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 09:23 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 09:23 น.
72

ยายถูกงูเห่าฉก ขณะนอนใต้ถุนบ้าน ต้องเข้า ICU เผยยายหยุดหายใจ แต่แพทย์ช่วงดึงกลับมาได้ทัน ตอนนี้ยังต้องเฝ้าดูอาการใกล้ชิด

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์คลิปเตือนภัย หลังจากที่ยายวัย 93 ถูกงูฉกขณะที่นอนอยู่ที่บริเวณใต้ถุนบ้าน โดยระบุว่า “สงสารยายมาก !! ถูกงูฉกขณะที่นอนพักผ่อนอยู่ใต้ ถุนบ้าน ร้องด้วยความเจ็บปวด เหตุเกิดวันที่ 12/10/68 เวลาประมาณ 12.00 น. ที่ บ้านยาวี ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ลูกสาวยายเล่าว่า ขณะที่ยายทอง อายุ 93 ปี นอน พักผ่อนอยู่บนเตียงใต้ถุนบ้าน ได้มีงูเห่าตัวขนาดเท่าแขน ยาวประมาณ 1 วา เลื้อยขึ้นมาบนเตียง งูเห่า ได้เข้ามาใกล้ตัวยายทอง แล้วก็ฉกเข้าไปที่นิ้ว มือ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ร้องด้วยความเจ็บปวด

เมื่อลูกสาวทราบ รีบนำตัวยายทอง ส่งโรงพยาบาล ในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ทันที เพื่อรับการรักษา

คุณยายต้องรีบเข้าห้อง ICU” ซึ่งทางเพจยังได้อัปเดตอีกด้วยว่า “ยายหยุดหายใจค่ะ แต่คุณหมอช่วยดึงกลับมาได้ทัน ตอนนี้เฝ้าดูอาการค่ะ”

