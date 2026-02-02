การเงินเศรษฐกิจ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” เช็กด่วน!

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 14:59 น.
65

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” ประจำปี 2569

2 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานศาลปกครอง ได้ออกประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิสอบ 2 ประเภท ในการประกาศรายชื่อครั้งนี้ ทางสำนักงานศาลปกครองได้แบ่งประเภทการสมัครสอบออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งภาค ก. และภาค ข.

  2. รายชื่อผู้สมัครสอบเฉพาะภาค ข.

ตำแหน่งที่เปิดสอบ สำหรับตำแหน่งที่เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อ ครอบคลุมสายงานต่างๆ ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านการเงินและบัญชี)

  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์)

  • เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านบริหารทั่วไป)

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้ที่สมัครสอบไว้สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ประกาศของสำนักงานศาลปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการสอบในลำดับต่อไป ได้ที่เว็บไซต์ admincourt คลิก

ข่าวล่าสุด
