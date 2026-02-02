กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว
กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% นอกเขต 87.60% สะท้อนว่าคนไทยตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย
นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สถานที่เลือกตั้งกลางของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 จุด
โดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ สามารถบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้อย่างเหมาะสม
สำหรับภาพรวม ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 845,853 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 740,966 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 ขณะที่ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,747 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 2,650 คน คิดเป็นร้อยละ 96.47
สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ สถานที่เลือกตั้งกลาง ที่มีร้อยละของ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1. สำนักงานเขตหนองแขม มีผู้มาใช้สิทธิ 10,953 คน จากผู้ลงทะเบียน 11,893 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10
2. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีผู้มาใช้สิทธิ 2,106 คน จากผู้ลงทะเบียน 2,305 คน คิดเป็นร้อยละ 91.37
3. ลานจอดรถสำนักงานเขตพระนคร มีผู้มาใช้สิทธิ 5,188 คน จากผู้ลงทะเบียน 5,717 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ มีผู้มาใช้สิทธิ 8,017 คน จากผู้ลงทะเบียน 8,835 คน คิดเป็นร้อยละ 90.74
5. สำนักงานเขตราชเทวี มีผู้มาใช้สิทธิ 20,268 คน จาก ผู้ลงทะเบียน 22,403 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47
ขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากจำนวน ผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ที่มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
1. โครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2) เขตบางกะปิ มีผู้มาใช้สิทธิ 50,184 คน จากผู้ลงทะเบียน 58,665 คน คิดเป็นร้อยละ 85.54
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร มีผู้มาใช้สิทธิ 45,619 คน จากผู้ลงทะเบียน 51,826 คน คิดเป็นร้อยละ 88.02
3. ลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง (ชั่วคราว) มีผู้มาใช้สิทธิ 32,798 คน จากผู้ลงทะเบียน 38,548 คน คิดเป็นร้อยละ 85.08
4. บริเวณสำนักงานเขตห้วยขวาง มีผู้มาใช้สิทธิ 28,525 คน จากผู้ลงทะเบียน 32,462 คน คิดเป็นร้อยละ 87.87
5. อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง มีผู้มาใช้สิทธิ 25,753 คน จากผู้ลงทะเบียน 29,090 คน คิดเป็นร้อยละ 88.53
ทั้งนี้ ซองบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจากทุกหน่วย ของ กทม. ได้ถูกส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยไปรษณีย์ไทยฯ จะจัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนับคะแนนในวันที่ 8 ก.พ. 69 ณ หน่วยนับคะแนนกลางที่ภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปต่อไป
กทม. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่สละเวลาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ส่งผลให้การดำเนินงานโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะเดียวกัน กทม. ได้ติดตามความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเสียงสะท้อนเชิงบวก โดยเฉพาะด้านการอำนวยความสะดวก ความเป็นระเบียบ และความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ อ
ย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินทาง และสภาพการจราจรในบางพื้นที่ ซึ่ง กทม. ขอน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงให้การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. นี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และครอบคลุมยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ.69 ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เพื่อร่วมใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย และร่วมกำหนดอนาคตของประเทศไปพร้อมกัน
