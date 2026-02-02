ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 11:03 น.
56

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% นอกเขต 87.60% สะท้อนว่าคนไทยตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สถานที่เลือกตั้งกลางของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 จุด

โดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ สามารถบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับภาพรวม ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 845,853 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 740,966 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 ขณะที่ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,747 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 2,650 คน คิดเป็นร้อยละ 96.47

สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ สถานที่เลือกตั้งกลาง ที่มีร้อยละของ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. สำนักงานเขตหนองแขม มีผู้มาใช้สิทธิ 10,953 คน จากผู้ลงทะเบียน 11,893 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10

2. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีผู้มาใช้สิทธิ 2,106 คน จากผู้ลงทะเบียน 2,305 คน คิดเป็นร้อยละ 91.37

3. ลานจอดรถสำนักงานเขตพระนคร มีผู้มาใช้สิทธิ 5,188 คน จากผู้ลงทะเบียน 5,717 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ มีผู้มาใช้สิทธิ 8,017 คน จากผู้ลงทะเบียน 8,835 คน คิดเป็นร้อยละ 90.74

5. สำนักงานเขตราชเทวี มีผู้มาใช้สิทธิ 20,268 คน จาก ผู้ลงทะเบียน 22,403 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47

ขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากจำนวน ผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ที่มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

1. โครงการตะวันนาบางกะปิ (ตะวันนา 2) เขตบางกะปิ มีผู้มาใช้สิทธิ 50,184 คน จากผู้ลงทะเบียน 58,665 คน คิดเป็นร้อยละ 85.54

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร มีผู้มาใช้สิทธิ 45,619 คน จากผู้ลงทะเบียน 51,826 คน คิดเป็นร้อยละ 88.02

3. ลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง (ชั่วคราว) มีผู้มาใช้สิทธิ 32,798 คน จากผู้ลงทะเบียน 38,548 คน คิดเป็นร้อยละ 85.08

4. บริเวณสำนักงานเขตห้วยขวาง มีผู้มาใช้สิทธิ 28,525 คน จากผู้ลงทะเบียน 32,462 คน คิดเป็นร้อยละ 87.87

5. อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง มีผู้มาใช้สิทธิ 25,753 คน จากผู้ลงทะเบียน 29,090 คน คิดเป็นร้อยละ 88.53

ทั้งนี้ ซองบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจากทุกหน่วย ของ กทม. ได้ถูกส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยไปรษณีย์ไทยฯ จะจัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนับคะแนนในวันที่ 8 ก.พ. 69 ณ หน่วยนับคะแนนกลางที่ภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปต่อไป

กทม. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่สละเวลาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ส่งผลให้การดำเนินงานโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกัน กทม. ได้ติดตามความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเสียงสะท้อนเชิงบวก โดยเฉพาะด้านการอำนวยความสะดวก ความเป็นระเบียบ และความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ อ

ย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินทาง และสภาพการจราจรในบางพื้นที่ ซึ่ง กทม. ขอน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงให้การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. นี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และครอบคลุมยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ.69 ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เพื่อร่วมใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย และร่วมกำหนดอนาคตของประเทศไปพร้อมกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

14 นาที ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

15 นาที ที่แล้ว
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

16 นาที ที่แล้ว
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์ ข่าวกีฬา

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ทวี สอดส่อง ปลื้มหนัก “เสก โลโซ” แต่งเพลงให้เป็นของขวัญ หลังพ้นโทษลุยห้องอัด 3 วันเสร็จ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศ อวด “M Solar-X” อากาศยานไร้คนขับ พลังงานแสงอาทิตย์

31 นาที ที่แล้ว
แฟ้มลับเอ็บสตีน ปูติน ข่าวต่างประเทศ

เปิดแฟ้มลับเอปสตีน โยง “ปูติน” แฉแผนนารีพิฆาต KGB ใหญ่ที่สุดในโลก!

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับ 12 ศพ โดรนรัสเซีย ถล่มรถบัสคนงานเหมืองยูเครน เจ็บระนาว

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” เข้าคอร์สเรียนทำอาหาร-เรียนวาดรูปในเรือนจำ สุขภาพดีขึ้น

48 นาที ที่แล้ว
รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก &quot;บีบคอ&quot; ดับคาบ้าน ข่าวต่างประเทศ

รักแท้แพ้ผีพนัน เมียแค้นผัวขโมยปั่นบาคาร่า ให้พ่อแม่ช่วยจับล็อก “บีบคอ” ดับคาบ้าน

57 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต แอร์ พรสวรรค์ รถชนท้ายกระบะขนฟาง เจ็บหนัก สภาพรถพังยับ-ควันพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เชื่อไม่น่ามีรอบ 3 แต่พร้อมปกป้องอธิปไตย หากเขมรตั้งใจยิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

20 ร้านอาหาร วันวาเลนไทน์ 2569 กรุงเทพ ดินเนอร์สุดสวีท สุดโรแมนติก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครไม่ว่าง 8 ก.พ.นี้ เช็กเลย! วิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ล้านแชร์” สะท้านแผ่นดิน! ซัด “กกต.” ทำงานชุ่ย-สถิติ 10 ปี ไม่เคยถล่มทลายเท่านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงชาวอิหร่าน ถูกชายซูดาน ลากรางไฟถูกรถไฟทับดับคู่ ลั่นพาไปตายด้วยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอนแล้ว กดรับผ่านแอปฯ MyMo ดูเงื่อนไขที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้ เศรษฐกิจ

ผู้ประกันตนเฮ! สปส. เร่งโอนเงินว่างงาน 2 แสนราย ล็อตใหญ่เข้า 2-3 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง และ คุณส้มร่วมเทรนด์ฮิตใส่สไบคู่ยีนส์ บันเทิง

สมปอง ตามเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ ดักคอชาวเน็ต ‘อย่าแซวพุง’ เล่าเบื้องหลังสุดพีค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ฟ้อง “ษัษฐรัมย์” กล่าวหาคนภูมิใจไทยต้นตอทุจริตประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดศึกเพลงชาติ! ปราศรัยปทุมฯ แซะ “คนไขว้หลัง” ไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบ ธนาธรฟาด กกต. สะเพร่า จี้ต้องมีคนติดคุกเซ่นความผิดพลาดเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 11:03 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
เป็ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา

เป็ด เชิญยิ้ม เล่าวันรู้ เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก ลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ผูกพัน 48 ปี ยันไม่ทิ้งแน่นอน

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;คาร์ริค&quot; ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล &quot;ฟูแล่ม&quot; ล่าตั๋วท็อปโฟร์

“คาร์ริค” ไม่หวั่นแฟนผี ฮือไล่เจ้าของทีม ยันนักเตะโฟกัสแค่เกมดวล “ฟูแล่ม” ล่าตั๋วท็อปโฟร์

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

ใจสลาย! “ไข่ขาวลูกแมร๊” แมวเซเลบชื่อดัง เดินทางสู่ดาวแมวแล้ว แฟนคลับอาลัย

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button