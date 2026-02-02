ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ปธ.คณะก้าวหน้า ชี้ความบกพร่องไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่คือการทำลายเจตจำนงประชาชน จี้ตรวจสอบงบหมื่นล้านทำงานสวนมาตรฐาน หวั่นวันจริง 8 ก.พ. วิกฤตศรัทธาลามทั้งประเทศ
จากกรณีความวุ่นวายในการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งกรณี QR Code ข้อมูลเก่า, การกรอกรหัสหน้าซองผิด และรายชื่อผู้สมัครพรรคประชาชนหายไปจากบอร์ด ล่าสุด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าจึงเคลื่อนไหวผ่านวงเสวนาทางการเมืองในคาราวานรถแห่หาเสียงพรรคปชน.สายตะวันออก หน้าตลาดสดศูนย์การค้า เทศบาลเมืองตราด อ.เมือง จ.ตราด วานนี้ (1 ก.พ.) ในการช่วยหาเสียงให้พรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู หมายเลข 7 ในนามของพรรค
ช่วงหนึ่งมีการชี้ชัดถึงความสะเพร่าที่ต้องมีคนรับผิดชอบ โดยนายธนาธรระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของเจ้าหน้าที่หน้าหน่วย แต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการของ กกต. ส่วนกลาง พร้อมย้ำประโยคเด็ดว่า “ความผิดพลาดที่กระทบต่อคะแนนเสียงประชาชน ต้องมีคนติดคุก” เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่การออกมาแถลงขอโทษแล้วจบไป
นายธนาธรกล่าวปิดท้ายว่า ระหว่างนี้ ทางแก้เดียวของพวกเราก็คือการออกไปเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 กาให้พรรคประชาชนทั้งสองใบ ให้มากที่สุด เอาให้ชนะขาด ใครก็ตามที่มองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าชนะขาด เอาให้ชนะจนกลโกงของพวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรเราได้.
ที่มา : ไทยรัฐ , The Standard
ขอบคุณคลิปจาก : @PPLEThai
