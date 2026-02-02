ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย ถาม กกต. รับผิดชอบอย่างไร หลังลืมติดชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 08:17 น.
พรรคเพื่อไทย ถาม กกต. รับผิดชอบอย่างไร หลังลืมติดชื่อผู้สมัครเลือกตั้งในเลือกตั้งล่วงหน้า หวั่นทำคะแนนหาย เตรียมทำเอกสารร้องเรียน

จากกรณีที่มีการร้องเรียนถึงปัญหาหลายเรื่องในการเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูล QR โค้ดผิด, เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหาย จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. นั้น

ล่าสุดนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ฝากไปถึง กกต. ขอให้จัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกเสียงของประชาชนได้รับการสะท้อนผ่านการเลือกตั้งอย่างแท้จริงและมีความหมาย และท่านต้องแสดงความรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวเรื่องการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องการเบิกเงินจำนวนผิดปรกติ ก็หวังว่าจะเห็นความชัดเจนจากทาง กกต. แต่วันนี้การเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก พรรคเพื่อไทยและอีกหลายๆ พรรคกลับได้รับการร้องเรียนถึงการบริหารจัดการเลือกตั้งที่ผิดพลาด

สำหรับพรรคเพื่อไทย เราได้รับแจ้งจากนายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 ว่าในการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 ที่ปะรำด้านข้างหอประชุมนครชัยศรี วันนี้ ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน ได้ตรวจสอบพบว่า ป้ายที่ปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 ไม่มีประกาศรายชื่อผู้สมัคร (สส.4/14) ของนายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ติดอยู่ จึงได้ไปทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง และต่อมา กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง จึงได้นำประกาศรายชื่อผู้สมัคร (สส.4/14) ของนายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ มาติดเพิ่มเติมภายหลัง ต่อกรณีดังกล่าว

พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ได้ตรวจสอบว่า การที่กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ไม่นำประกาศรายชื่อผู้สมัครไปปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลางให้ครบถ้วนเป็นความผิดพลาดของผู้ใดหรือเป็นเจตนาที่จะมิให้มีการลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคหรือไม่ และ กกต. จะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร ที่คะแนนอาจหายไป จากการที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่พบรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครที่เขาต้องการเลือก เพื่อให้ทุกสิทธิทุกเสียงของประชาชนมีความหมาย ให้การเลือกตั้งนี้ไม่มีข้อครหา

เรากำลังรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศ และจะทำการยื่นเอกสารร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อไป ถ้าเราทุกคนคิดว่าองค์กรอิสระควรมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้การมีรัฐธรรมนูญใหม่จึงมีความจำเป็น นอกจากจะเลือก “คน” และ “พรรค” ที่ใช่แล้ว ขอให้โหวต “เห็นชอบ” ในการออกเสียงประชามติคราวนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 08:17 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 08:17 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

