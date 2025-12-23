ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

ข่าว

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 14:16 น.
84
เพจดังทิ้งบอมบ์ส่งท้ายปี! ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘มหากาพย์การฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ ลามทุกวงการตั้งแต่นักการเมืองยันนางงาม

23 ธันวาคม 2568 – โลกออนไลน์หูผึ่งทันที เมื่อเพจวิจารณ์บันเทิงชื่อดังอย่าง “อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก” ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาชวนสงสัย ทิ้งทวนช่วงสิ้นปีด้วยข่าวลือที่อาจสั่นสะเทือนหลายวงการ

จับตา “กลางเดือนมกราคม” เดือดแน่ ทางเพจระบุข้อความอ้างอิงข้อมูลจากนักข่าวรายหนึ่งว่า ภายหลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ไปไม่เกินกลางเดือนมกราคม จะเกิดปรากฏการณ์การฟ้องร้องที่ใหญ่ที่สุดเ

เช็กบิลครบทุกวงการ โพสต์ดังกล่าวระบุเป้าหมายของคู่กรณีในมหากาพย์ครั้งนี้ว่า ครอบคลุมบุคคลที่มีชื่อเสียงในแทบทุกแวดวง ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน คนดัง รวมถึง คนในแวดวงนางงาม

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาและจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า “หวย” จะไปออกที่กลุ่มไหน และมูลเหตุของการฟ้องร้องระดับมหากาพย์ครั้งนี้จะมีที่มาจากเรื่องใด

