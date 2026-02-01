ข่าว

ทีมอังกฤษคว้าแชมป์ในศึก Reignwood Icons of Football 2026

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:15 น.
Reignwood Icons of Football 2026

“น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผม” – ลี ชาร์ป ซัดพัตต์ชัย พาทีมอังกฤษคว้าชัย เกมชี้ชะตาสุดระทึก ทีมอังกฤษเฉือนชนะทีมเวิลด์ 20–19 บูลลาร์ด ปะทะ เบล: ศึกเดี่ยวรุ่นเฮฟวี่เวต จบลงด้วยผลเสมอสุดดราม่า การคัมแบ็กอันยอดเยี่ยมของทีมเวิลด์ ทำให้ทัวร์นาเมนต์ต้องตัดสินกันถึงกรีนสุดท้าย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: ทีมอังกฤษป้องกันแชมป์ Icons Series Trophy ได้สำเร็จ หลังคว้าชัยในศึก Reignwood Icons of Football 2026 อย่างเป็นทางการ ในวันที่เต็มไปด้วยความกดดันมหาศาล ทีมอังกฤษเก็บแต้มจากการแข่งขันซิงเกิลส์ช่วงบ่ายและเฉือนเอาชนะทีมเวิลด์ไปแบบหวุดหวิด 20–19 คะแนน

การแข่งขันรอบสุดท้ายทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกต้องลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ เมื่อทีมเวิลด์เปิดเกมไล่บี้อย่างดุดัน เพื่อลบช่องว่างคะแนนที่ตามหลังมา earlier อย่างไรก็ตาม เป็นตำนานแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดอย่าง ลี ชาร์ป ที่ย้อนคืนฟอร์มเก๋า ตีพัตต์ชัยในหลุมสุดท้าย เอาชนะอังเดรย์ เชฟเชนโก้ ได้อย่างเด็ดขาด ชาร์ปกล่าวถึงช่วงเวลานั้นว่าเป็น “น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผม” โดยแต้มดังกล่าวกลายเป็นแต้มชี้ขาดที่พาอังกฤษเข้าเส้นชัย

แชมป์เก่าพึ่งพาชัยชนะสำคัญในประเภทซิงเกิลส์จาก ฟิล โจนส์, ฟิล จากีเอลก้า, โจ ฮาร์ต และ เจอร์เมน เจนาส ซึ่งช่วยเก็บแต้มล้ำค่า เพื่อต้านทานการบุกเต็มกำลังของทีมเวิลด์ชุดใหม่ที่ทุ่มสุดตัวในช่วงท้ายของการแข่งขัน

เบล ปะทะ บูลลาร์ด จบด้วยผลเสมอ

ในการดวลเดี่ยวที่ถูกจับตามองมากที่สุดของสุดสัปดาห์ และได้รับการโหวตจากแฟนกีฬาทั่วโลก ศึกเฮฟวี่เวตระหว่าง จิมมี บูลลาร์ด และ แกเร็ธ เบล จบลงด้วยผลเสมอแบบสุดดราม่า เบลแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ ด้วยการไล่กลับมาจากสถานการณ์ตามหลังถึง 4 อัพ คว้าแต้มแบ่งครึ่งได้สำเร็จ ทิ้งคำถามให้ผู้ชมทั่วโลกถกเถียงกันต่อว่า ใครกันแน่คือสุดยอดนักฟุตบอลที่ผันตัวมาเป็นนักกอล์ฟอย่างแท้จริง… รีแมตช์สักรอบไหม ใครอยากดูบ้าง?

ท้ายที่สุด ความสม่ำเสมอของทีมอังกฤษในช่วงการแข่งขันก่อนหน้า คือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขามีแต้มมากพอจะต้านทานการไล่ล่าครั้งสุดท้ายของทีมเวิลด์ ทัวร์นาเมนต์ปิดฉากลงต่อหน้าผู้ชมทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดสดไปหลายประเทศ ตอกย้ำอีกครั้งถึงพลังของ Icons Series ในการรวมโลกกีฬาเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านความบันเทิงระดับสูงที่ต้องลุ้นกันทุกช็อต

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:15 น.
นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

