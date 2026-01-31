ข่าว

Team England นำวันแรก เปิดฉาก Reignwood Icons of Football 2026

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:17 น.
เหล่าตำนานลูกหนังระดับโลกเปลี่ยนสนามฟุตบอลมาโลดแล่นบนแฟร์เวย์กอล์ฟ กับการเปิดฉากอย่างเป็นทางการของ Reignwood Icons of Football 2026 ณ สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ภายในโครงการ เรนวูด ปาร์ค หลังการแข่งขันอันเข้มข้นตลอดทั้งวัน ท่ามกลางแสงแดดของกรุงเทพฯ สถานการณ์ยังคงสูสีสุด ๆ โดย Team England ออกนำ Team World แบบหายใจรดต้นคอที่สกอร์ 8½ – 7½

ช่วงเช้า: ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเฉิดฉายในโฟร์บอลส์

การแข่งขันโฟร์บอลส์ช่วงเช้าเรียกเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยได้ตลอดทั้งรอบ โดย ร็อบบี ฟาวเลอร์ และ พอล อินซ์ จาก Team England
เปิดตัวได้อย่างสวยงามในฐานะแชมป์เก่า ด้วยการเก็บคะแนนสองแต้มจากชัยชนะขาดลอย 4 Up เหนือ ไรอัน กิ๊กส์ และ เฮนริก ลาร์สสัน

ทางฝั่ง Team World ก็ไม่ปล่อยให้เกมไหลไปฝ่ายเดียว เมื่อ จอห์น อาร์เน รีเซ และ จานฟรังโก โซลา ช่วยกันเล่นอย่างรัดกุม ก่อนจะคว้าชัยชนะสำคัญให้ทีมของ โธมัส บียอร์น ขึ้นทำคะแนนแรกได้สำเร็จ เซสชันนี้ยังเต็มไปด้วยช็อตไฮไลต์สุดเหลือเชื่อ ดไวท์ ยอร์ค สร้างเสียงฮือฮาด้วยการโฮลเอาต์จากพุ่มไม้ลึก ขณะที่ ไนเจล เดอ ยอง โชว์ช็อตบังเกอร์สุดสวย ลูกกลิ้งลงหลุมอย่างแม่นยำ

ในคู่เอกของช่วงเช้า แกเร็ธ เบล และ กาเบรียล บาติสตูตา เล่นได้อย่างแข็งแกร่ ผลัดกันทำเบอร์ดี้ตลอดทั้งรอบ ก่อนที่พัตต์เบอร์ดี้สำคัญของเบลบนกรีนหลุมสุดท้ายจะตัดสินเกม เอาชนะ จอห์น เทอร์รี และ เท็ดดี เชอริงแฮม ของ Team England ไปได้ 2 Up

ช่วงบ่าย: ความเข้มข้นในรูปแบบกรีนโซมส์

เมื่อการแข่งขันเปลี่ยนเป็นรูปแบบกรีนโซมส์ (สลับตี) ความกดดันในสนามก็เพิ่มขึ้นทันที รุด กุลลิต และ เดวิด ชิโนลา

แสดงให้เห็นถึงความลงตัวของ Team World เก็บชัยชนะอย่างสวยงาม 4 Up เหนือ ธีโอ วัลคอตต์ และ โจ ฮาร์ต ของ Team England

อย่างไรก็ตาม คู่หูจอมพลังของ Team England อย่าง พอล อินซ์ และ ฟิล โจนส์ ยังคงเดินหน้าไล่กดดันไม่หยุด ก่อนจะสร้างผลงานที่เหนือชั้นที่สุดของช่วงบ่าย ด้วยชัยชนะขาดลอย 7 Up ขณะที่ จิมมี บูลลาร์ด และ แอนดี โคล ก็โชว์หัวใจนักสู้ เอาชนะคู่ซูเปอร์สตาร์ของ Team World อย่าง แอรอน แรมซีย์ และ แกเร็ธ เบล ไปได้แบบสุดมันส์ 3 Up

ด้าน อังเดรย์ เชฟเชนโก และ ดไวท์ ยอร์ค ยังช่วยรักษาความหวังให้ Team World ด้วยการเบียดชนะในแมตช์สุดท้ายของวันแบบเฉียดฉิว 1 Up ทำให้สกอร์รวมยังคงไล่กันอย่างสูสี

ช็อตเฉียดฝันของบาติสตูตาในหลุมเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์

อีกหนึ่งไฮไลต์ของช่วงบ่ายคือการกลับมาของ “The $10M Swing”
หลุมพิเศษที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการกอล์ฟ โดยผู้เล่นทั้ง 24 คนต้องดวลในพาร์ 3 ระยะ 181 หลา และเป็น กาเบรียล บาติสตูตา ที่สร้างจังหวะลุ้นระทึกที่สุด เมื่อช็อตของเขาพุ่งตรงเข้าไปจอดห่างหลุมเพียง 11 ฟุต 3 นิ้ว คว้ารางวัล Nearest the Pin ไปครอง และพิสูจน์ว่า “บาติโกล” ยังอันตรายไม่แพ้ยุคที่ล่าประตูในกรอบเขตโทษ

ศึกชิงถ้วย Icons Trophy จะตัดสินแชมป์ในวันพรุ่งนี้ ณ สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ
คลับ ภายในโครงการ เรนวูด ปาร์ค ติดตามทุกช็อตสำคัญแบบสด ๆ ได้ทางช่อง Icons Series บน YouTube

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

