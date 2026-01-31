ข่าวการเมือง

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 11:57 น.
54
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่
แฟ้มภาพ

“แสวง” กางแผนคุมเข้ม 42 จังหวัดสมรภูมิเดือด ยันรู้ตัวคนเบิกเงินแล้ว เตรียมลากเส้นโยงพรรคการเมือง หากพบหลักฐานมัด จ่อฟันไม่เลี้ยงจันทร์นี้

เงินสด 250 ล้านบาทถูกถอนออกมาจากธนาคาร มันเป็นเงินจำนวนมากและมันมีที่มาที่ไป จากคำยืนยันของนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จนเป็นเหตุให้ต่อมา นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. เข้ายื่นหนังสือต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอทราบรายละเอียดการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว โดยมีผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย รับมอบหนังสือเรียบร้อยแล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งรายละเอียดให้ กกต.ทราบเร็วที่สุด ณ สำนักงาน กกต. เมื่อวานที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (31 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า ได้รับเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ข้อมูลในมือนั้นระบุชัดว่ามี “ลูกค้ากระเป๋าหนัก 6 ราย” เบิกเงินสดออกไปอย่างผิดปกติ หน้าที่ของ กกต. คือการลากเส้นต่อจุดว่า เงินก้อนนี้จะไหลไปสู่มือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือไม่

อย่างไรก็ดี แสวง บุญมี เลขาฯ กกต.คนปัจจุบันยังไม่ด่วนสรุป โดยเจ้าตัวกล่าวว่า กรณีนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน กกต. ได้ร่วมมือกับ ปปง. เพื่อขุดรากถอนโคนเส้นทางเงิน หากความสัมพันธ์ระหว่างเงินก้อนนี้กับนักการเมืองถูกพิสูจน์ได้ ความจริงจะถูกเปิดเผยต่อบอร์ด กกต. ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.นี้

“ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ไม่ว่าเงินจะมีจำนวนมากขนาดไหน หากหาความสัมพันธ์ไม่ได้ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการนำไปใช้ทำธุรกิจก็ได้ ซึ่งเราก็ได้ทำงานร่วมกับ ปปง. ด้วย โดยจะดูเรื่องที่มาของเงิน” นายแสวง ระบุ

ขณะที่ข่าวลือเรื่องของเงินสะพัดพื้นที่เลือกตั้งก็เริ่มร้อนระอุ โดยพื้นที่สีแดง 42 จังหวัด มีการแข่งขันรุนแรง เจ้าหน้าที่ต้องจับตาแทบไม่กระพริบตา เลขาิการกกต.ระบุ ตำรวจครึ่งประเทศถูกระดมมาเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อป้องปรามการซื้อเสียงที่คาดว่าจะเริ่ม “ปูพรม” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป.

ECT Probe: 6 Top Clients Withdraw 250M Baht Amid Vote-Buying Fears
แฟ้มภาพ
ภาพ @สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภาพ @สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภาพ @สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

