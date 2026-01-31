รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!
“แสวง” กางแผนคุมเข้ม 42 จังหวัดสมรภูมิเดือด ยันรู้ตัวคนเบิกเงินแล้ว เตรียมลากเส้นโยงพรรคการเมือง หากพบหลักฐานมัด จ่อฟันไม่เลี้ยงจันทร์นี้
เงินสด 250 ล้านบาทถูกถอนออกมาจากธนาคาร มันเป็นเงินจำนวนมากและมันมีที่มาที่ไป จากคำยืนยันของนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จนเป็นเหตุให้ต่อมา นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต. เข้ายื่นหนังสือต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขอทราบรายละเอียดการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว โดยมีผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย รับมอบหนังสือเรียบร้อยแล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งรายละเอียดให้ กกต.ทราบเร็วที่สุด ณ สำนักงาน กกต. เมื่อวานที่ผ่านมา
ล่าสุด วันนี้ (31 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ยืนยันว่า ได้รับเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ข้อมูลในมือนั้นระบุชัดว่ามี “ลูกค้ากระเป๋าหนัก 6 ราย” เบิกเงินสดออกไปอย่างผิดปกติ หน้าที่ของ กกต. คือการลากเส้นต่อจุดว่า เงินก้อนนี้จะไหลไปสู่มือผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือไม่
อย่างไรก็ดี แสวง บุญมี เลขาฯ กกต.คนปัจจุบันยังไม่ด่วนสรุป โดยเจ้าตัวกล่าวว่า กรณีนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน กกต. ได้ร่วมมือกับ ปปง. เพื่อขุดรากถอนโคนเส้นทางเงิน หากความสัมพันธ์ระหว่างเงินก้อนนี้กับนักการเมืองถูกพิสูจน์ได้ ความจริงจะถูกเปิดเผยต่อบอร์ด กกต. ในวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.นี้
“ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ไม่ว่าเงินจะมีจำนวนมากขนาดไหน หากหาความสัมพันธ์ไม่ได้ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการนำไปใช้ทำธุรกิจก็ได้ ซึ่งเราก็ได้ทำงานร่วมกับ ปปง. ด้วย โดยจะดูเรื่องที่มาของเงิน” นายแสวง ระบุ
ขณะที่ข่าวลือเรื่องของเงินสะพัดพื้นที่เลือกตั้งก็เริ่มร้อนระอุ โดยพื้นที่สีแดง 42 จังหวัด มีการแข่งขันรุนแรง เจ้าหน้าที่ต้องจับตาแทบไม่กระพริบตา เลขาิการกกต.ระบุ ตำรวจครึ่งประเทศถูกระดมมาเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อป้องปรามการซื้อเสียงที่คาดว่าจะเริ่ม “ปูพรม” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป.
