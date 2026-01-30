ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 13:36 น.
74
"ดิว วีรวัฒน์" โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

“ดิว วีรวัฒน์” โพสต์แรง เหยียดคนไม่ชอบส้ม “แก่แล้วยังจน” ชาวเน็ตถล่มยับ เจ้าตัวไม่สน วิเคราะห์การเมืองต่อ ฟันธงส้มอาจวืดรัฐบาล

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ดิว วีรวัฒน์ วลัยเสถียร นักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียล โดยระบุว่า

“ผมเข้าไปดูโปรไฟล์คนที่ไม่ชอบส้มส่วนใหญ่ คือแก่แล้วยังจนอยู่” พร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “เพิ่มโง่ให้อีกอย่าง” ต่อมา ดิว วีรวัฒน์ โพสต์ข้อความระบุว่า “คนไม่ชอบส้มส่วนใหญ่ใช้รูปปลอม หรือล๊อคโปรไฟล์” และ “โพสต์เดียว สลิ่มแม่ง ดิ้นไปครึ่งประเทศ”

โพสต์เฟซบุ๊กที่เป็นประเด็นดราม่า

วันนี้ (30 ม.ค.) ดิว วีรวัฒน์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า “ผมขออนุญาตวิเคราะห์การเมืองหลังเลือกตั้งแบบที่ผมคิดเองนะครับอ่านถูกใจใครบางคนแต่ไม่ใช่ปัญหาของผม พรรคที่ได้คะแนนข้างมากคงมี ส้ม น้ำเงินแล้วก็แดงที่เหลือจะไม่พูดถึง

ในเขตกรุงเทพส้มคงได้คะแนนเยอะแบบท่วมท้นแต่ในต่างจังหวัดผมคิดว่าน้ำเงินคงได้มากกว่า โดยรวมผมว่าส้มกับน้ำเงินคะแนนน่าจะสูสีกัน ซึ่งส้มไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่เลย คงต้องเลือกว่าจะจับมือกับน้ำเงินหรือแดงดี

แต่ถ้าน้ำเงินจับกับแดงส้มก็คงต้องกลายเป็นฝ่ายค้านอีกแน่เลย เพราะฉะนั้นส้มคงต้องเตรียมแผนสำรองไว้ก่อนว่าจะทำยังไงหลังเลือกตั้งเพราะคิดว่าคงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ ปากบอก (ส้ม) แต่ใจเชียร์ (ฟ้า) สมองคิดถึง (แดง)”

ต่อมา ดิว วีรวัฒน์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า “สลิ่มเวลาเถียงไรไม่ได้ ก็จะบอกว่ามึงไม่รักชาติ”

จากโพสต์ทั้งหมดดังกล่าวนั้น ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความมคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งคำถามว่า “ไม่ชอบส้มนี้ต้องโง่ด้วยหรอครับ มีเงินน้อยกว่า คือโง่กว่าหรอครับ ตอบคนโง่ๆ แบบผมหน่อย” ด้าน ดิว วีรวัฒน์ ตอบกลับว่า “ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

