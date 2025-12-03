“ทนายธาตรี” ตัวจริงร้อง ถูกแอบอ้างชื่อ โพสต์ป่วน แจ้งความแล้วคดีไม่คืบ
ทนายธาตรี ธนธรรมสุนทร ตัวจริงร้อง ถูกแอบอ้างชื่อ ตั้งเพจ โพสต์ป่วน แจ้งความแล้วคดีไม่คืบ ขณะที่ ดิว วีรวัฒน์ เตรียมเช็คไอพี ตามตัวเจ้าของเพจ
คงเคยเห็นกันมาบ้างกับเพจเฟซบุ๊ก สำนักกฎหมายธนธรรม ทนายธาตรี ธนธรรมสุนทร เฟซจริง ซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 1.7 แสนคน และมักจะแสดงความเห็นเรื่องต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง จนนำไปสู่การแชร์และคอมเม้นท์เป็นจำนวนมากนั้น
ซึ่งประเด็นล่าสุดนั้น ทนายธาตรี ได้มีประเด็นพิพาทกับ ดิว วีรวัฒน์ วลัยเสถียร อินฟลูเอนเซอร์สายนักลงทุน ซึ่งทาง ดิว วีรวัฒน์ กล่าวว่าเขาจะ ดำเนินการกับตำรวจไซเบอร์อยู่ จะเช็คไอพีแอดเดรส แล้วติดตามตัวเจ้าของเพจต่อไป และได้สั่งการให้ลูกน้องดำเนินการร้องเรียนต่อสภาทนายความเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุด นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้ว่า “พี่ทนายธาตรีตัวจริง
ได้โทรศัพท์หาผมแจ้งว่า แกถูกแอบอ้างชื่อไปตั้งเพจ ทำให้ได้รับความเสียหาย แจ้งความดำเนินคดีไว้นานแล้ว แต่คดีไม่มีความคืบหน้าเลย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน
- ใคร? สภาทนายฯมีมติ ลบชื่อทนายความชอบออกสื่อ พบผิดมรรยาทร้ายแรง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: