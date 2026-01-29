กกต. เคลียร์ชัด สั่งลบโพสต์เพจ แม่แนน น้องสมาร์ท ผิดกฎหมาย ประชามติ
กกต. ยืนยัน การทำโพลต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย ห้ามชี้นำหรือให้ข้อมูลเท็จ พร้อมแจงเหตุ สั่ง ลบโพสต์ เพจ แม่แนน น้อง สมาร์ท ปมผิดกฎหมายประชามติ ย้ำสถานะหมอสุภัทรยังเป็นผู้สมัคร สส. ได้ตามปกติ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ข่าว เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission of Thailand – ECT) หรือ กกต. ยืนยั นพรรคการเมืองจัดทำโพลได้เพื่อความรู้ แต่ห้ามบิดเบือนข้อมูลหรือชี้นำการตัดสินใจของประชาชน พร้อมสั่งลบโพสต์เพจ แม่แนน น้องสมาร์ท เหตุทำผิดกฎหมายประชามติ และยืนยัน หมอสุภัทร ยังคงสถานะผู้สมัคร สส. สงขลา เนื่องจากกระบวนการอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด
ทำไม กกต. ถึงสั่งลบโพสต์เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท”?
แม้ว่ากลุ่มไอลอว์ (iLaw) จะไม่เห็นด้วยกับมติของ กกต. แต่ประธาน กกต. ยืนยันว่าการสั่งลบโพสต์ดังกล่าวมีที่มาที่ไปชัดเจน ดังนี้
1. ผิดกฎหมายประชามติ : ข้อมูลในโพสต์มีความเกี่ยวข้องกับการทำประชามติที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
2. ขั้นตอนการดำเนินการ : กกต. แจ้งเจ้าของโพสต์ให้ลบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
3. มาตรการขั้นเด็ดขาด : หากเจ้าของโพสต์เพิกเฉย กกต. จะประสานกระทรวงดิจิทัลฯ และตำรวจ เพื่อขออำนาจศาลในการดำเนินการลบโพสต์ต่อไป
พรรคการเมืองทำโพลได้แค่ไหน มีข้อห้ามอะไรบ้าง?
พรรคการเมืองสามารถทำโพลเพื่อเป็นข้อมูลให้ความรู้แก่ประชาชนได้ตามปกติ แต่มีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้ทำโพลอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะชี้นำและชักจูงในการลงคะแนน หากตรวจพบการฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับ โดย กกต. จะติดตามตรวจสอบทั้งจากการร้องเรียนและตรวจพบด้วยตัวเอง
รายละเอียดการควบคุมการทำโพล
1. กฎหมายห้ามทำโพลเท็จ
- ห้ามจงใจสร้างข้อมูลไม่จริงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
2. บทลงโทษรุนแรง
- การบิดเบือนโพลมีโทษทางอาญา ทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ
3. การใช้บอทปั่นกระแส
- ปัจจุบันการใช้บอทปั่นคะแนนนิยมยังไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่ กกต. จะดำเนินการได้โดยตรง
4. การเฝ้าระวัง
- กกต. ได้เชิญนักการเมืองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้อย่างต่อเนื่อง
5. ช่องทางการตรวจสอบ
- กกต. ดำเนินการตรวจสอบได้ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ หรือมีผู้แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่าง ๆ
“หมอสุภัทร” ยังมีสิทธิลงสมัคร สส. สงขลา หรือไม่?
กรณีที่ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน มีข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งปลดออกจากราชการนั้น
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ชี้แจงสถานะปัจจุบันไว้ว่า ตราบใดที่ยังไม่มีหนังสือยืนยันการพ้นจากราชการอย่างเป็นทางการจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถือว่ายังมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เรื่องนี้ยังมีคำสั่งไม่ถึงที่สุด และเจ้าตัวกำลังใช้สิทธิอุทธรณ์ตามขั้นตอน กกต. ต้องตรวจสอบว่าสาเหตุการปลดออกคืออะไร และขัดต่อคุณสมบัติการสมัคร สส. ในระดับที่ถึงที่สุดแล้วหรือไม่
ปัจจุบัน กกต. ยังไม่ได้รับเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งปลดดังกล่าว จึงยังไม่มีคำสั่งให้พ้นจากสภาพผู้สมัคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. สั่งลบคลิป เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” บิดเบือนข้อมูลประชามติ เสี่ยงคุก 5 ปี
- เลขาฯ กกต. เผย 3 สาเหตุหลัก จับคนซื้อเสียงไม่ได้ ชี้ พยานกลัว-มาตรฐานศาลสูง
- กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่
ข้อมูลจาก : เรื่องเล่าเช้านี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: