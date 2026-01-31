ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 13:50 น.
73

31 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Leeds United

วิเคราะห์บอล ลีดส์ – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลีดส์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะไม่มีชื่อของ ยาก้า บิโยล ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน กับ ดาเนียล เจมส์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น คาร์ล ดาร์โลว์ พร้อมกองหลัง 3 คน โจ โรดอน, ปาสคาล สเตราจ์, เซบาสเตียน บอร์เนาว์ แดนกลางเป็น เจย์เดน โบเกิล, อันทอน สตัค, อีธาน อัมปาดู, อิลเลีย กรูเอฟ, เจมส์ จัสติน ส่วนคู่กองหน้าเป็น เบรนเดน อารอนสัน กับ โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน

Credit : Leeds United

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ แม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ วิลเลี่ยม ซาลิบา กับ เยอร์เรียน ทิมเบอร์

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมแนวรับ 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, เลอันโดร ทรอสซาร์ และ กาเบรียล เชซุส

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 23/08/25 อาร์เซนอล 5-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/04/23 อาร์เซนอล 4-1 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/10/22 ลีดส์ 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/05/22 อาร์เซนอล 2-1 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/12/21 ลีดส์ 1-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลีดส์

  • 26/01/26 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/01/26 ชนะ ดาร์บี้ เคาน์ตี้ 3-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ นิวคาสเซิล 3-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 28/01/26 ชนะ ไครัต 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 25/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/01/26 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
Credit : Leeds United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลีดส์ (3-5-2) : คาร์ล ดาร์โลว์ (GK) – โจ โรดอน, ปาสคาล สเตราจ์, เซบาสเตียน บอร์เนาว์ – เจย์เดน โบเกิล, อันทอน สตัค, อีธาน อัมปาดู, อิลเลีย กรูเอฟ, เจมส์ จัสติน – เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน

อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, กาเบรียล เชซุส, เลอันโดร ทรอสซาร์

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลีดส์ 1-3 อาร์เซนอล

 

