แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:49 น.
59
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

ธปท. สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบพิรุธเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่ธนบัตรราคา 500 บาท พร้อมมาตรการจำกัดซื้อขายทองออนไลน์ห้ามเกิน 50 ล้าน เริ่ม 1 มี.ค. 69

28 ม.ค.69 – นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยมาตรการในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยล่าสุดได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเบิกถอนเงินสดที่มีพฤติกรรมผิดปกติอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง 10-14 วันที่ผ่านมา พบการเบิกถอนเงินสดสูงถึง 250 ล้านบาทในคราวเดียว และอีกรายมีการเบิกเงิน 200 ล้านบาท โดยใช้วิธีขอแบ่งเบิกจากสองธนาคาร ธนาคารละ 100 ล้านบาท

โดยในบางกรณีผู้เบิกเงินมีการเจาะจงขอรับเฉพาะธนบัตรชนิดราคา 500 บาท เท่านั้น ทาง ธปท. จึงเตรียมส่งข้อมูลเส้นทางการเงินที่ผิดปกตินี้ให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ หรือหากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการเมืองในช่วงเลือกตั้ง ก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการต่อไป

นายวิทัย ระบุว่า ธปท. เตรียมแผนที่จะปรับแก้กฎหมายและหลักเกณฑ์การเบิกถอนเงินสดใหม่ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า โดยกำลังพิจารณากำหนดเพดานวงเงินที่เหมาะสม เช่น หากมีการเบิกเกิน 3 ล้านบาท หรือ 5 ล้านบาท ธนาคารจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบเชิงลึกว่าลูกค้านำเงินสดจำนวนมากดังกล่าวไปใช้ทำอะไร แต่สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกิจปกติหรือธุรกรรมส่วนบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ ก็จะยังคงได้รับความสะดวกเช่นเดิม

นอกจากมาตรการเรื่องเงินสดแล้ว นายวิทัย ยังได้กล่าวถึงมาตรการในการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันการเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทอย่างมาก และยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลฐานข้อมูลชัดเจน โดย ธปท. เตรียมออกประกาศจำกัดวงเงินการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นสกุลเงินบาท ให้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อวันต่อบุคคล ส่วนการซื้อขายหน้าร้านปกติหรือแอปสกุลเงินดอลลาร์จะไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้

มาตรการคุมเข้มทองคำนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกให้ร้านทองส่งรายงานข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม สำหรับผู้ที่มียอดซื้อขายเกิน 20 ล้านบาท และระยะที่สองคือการจำกัดวงเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ และจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มีนาคม 2569 เพื่อให้เวลาผู้ประกอบการแอปทองรายใหญ่กว่า 15 รายได้ปรับปรุงระบบรองรับ

นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ออกประกาศคุมเข้มร้านแลกเงิน โดยกำหนดห้ามแลกเปลี่ยนเงินเกิน 800,000 บาทต่อราย แต่หากเป็นร้านแลกเงินในพื้นที่ชายแดน จะถูกจำกัดวงเงินให้แลกได้ไม่เกิน 200,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสกัดกั้นขบวนการขนเงินนอกระบบและเงินสีเทาที่อาจไหลออกนอกประเทศ

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

