อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับตรง ๆ บินแก้ตาหอยแครงที่เกาหลี เผย ผลรับน่าพอใจมาก แก้ปุ๊บทั้งเงินทั้งงานเข้าไม่หยุด คนแห่ชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้
ถือเป็นการปรากฎตัวต่อหน้าสื่อที่เรียกเสียงฮือฮา และทุกสายตาจับจองไปที่เธอคนเดียว สำหรับ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และรอง 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 เจ้าของฉายา อิงฟ้ามหาชน ที่ล่าสุดเธอได้เดินทางไปที่งาน The Viral Hit Award 2025 ชั้น 7 โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ (ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน) ซึ่งลุคในที่เห็นรอบนี้ละมุน และดูเด็ก ดูแบ้วขึ้นมาก ๆ จนต้องจ่อไมค์สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดขนาดนี้สักหน่อย
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับกับกลุ่มนักข่าวที่มารอสัมภาษณ์แบบตรง ๆ ว่า “ก็มีบินลัดฟ้าไปเกาหลีบ้าง ตั้งแต่ทำงานมา 4 ปีเพิ่งจะมีปีนี้ที่เราล็อกไว้ล่วงหน้าเลยปีนึงว่าขอหยุดซัก 2 อาทิตย์ก็จะมีไปทำเล็กๆ น้อยๆ จากสิ่งที่เราแอบกังวลนิดนึงตั้งแต่แรก ไปแก้ไขตามา ตอนนี้เป็นหอยลายแทน จากหอยแครงเป็นหอยลายแทน
คือจริงๆ ไม่อยากปิด คือจริงๆ เราชอบ แต่ว่าความที่ละครแต่ละเรื่องที่เราได้เล่น ต้องร้องไห้เยอะมากๆ ซึ่งมันมีเรื่องสุขภาพตามมาก็คือมันจะชอบอักเสบ ชอบบวม บวมเกินไป เรารู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไข ก็เน้นเค้าโครงเดิมแต่ก็บอกคุณหมอว่าขอให้ดูดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอิงฟ้าอยู่”
เมื่อนักข่าวถามว่าที่บินไปแก้ตาถึงเกาหลีมารอบนี้ หลายคนชมว่าดูแบ้วขึ้น ดูเด็กลง สาวอิงฟ้า ตอบว่า “หนูว่าเราทำงานเยอะด้วย พอเวลาเราไปถึงนู่นแล้ว ก็มีเติมนู่นนี่นั่นเข้าไปให้มันดูสดชื่นขึ้นด้วย แต่นี่ 14 วันเอง เรารู้สึกว่ามันยังไปได้อีกสำหรับการเข้าที่ ก็รอนิดนึง เพราะจริงๆ เวลาทำอะไรมาก็พยายามอัปเดตกับทุกคน เพราะยังไงก็คงดูออกกันอยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะรอให้มันเข้าที่
แต่ว่าจมูกไม่ได้ทำอะไรนะคะ ปากกับจมูกไม่ได้ทำ อาจจะเป็นด้วยเมื่อวานที่ออกงานมีการปรับเรื่องของการแต่งหน้าด้วย เพราะว่าหน้ามันบวม ก็แต่งหน้ากัน 3 ชั่วโมง แต่ก็มีวางแผนไว้เหมือนกันจมูกกับปาก ส่วนใหญ่มันจะเรื่องของสุขภาพมากกว่า พอเรามองว่าอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้านวัตกรรมต่างๆ มันคงจะดีขึ้น เราอาจจะมีไปปรับเปลี่ยนของเรื่องจมูกอะไรก็ว่ากันไป แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเน้นโหงวเฮ้งนี้ไว้อยู่”
นักข่าวถามต่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไปทำมา กังวลเรื่องโหงวเฮ้งจะเปลี่ยนตามไปด้วยไหม ทาง อิงฟ้า วราหะ ชี้แจงประเด็นนี้ว่า “ตอนแรกก็คิดแบบนั้น แต่หนูก็ไม่ได้ดูหลักโหงวเฮ้งเลยว่าจะต้องตรงไหนอะไรยังไง เอาที่เราชอบแล้วก็ไว้ใจในสิ่งที่เราเลือก แต่พอเราออกมาจากห้องผ่าตัดก็คือพรีเซนเตอร์การันตีบ้าง เงินเข้าจากทางที่เรารอมานาน ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็มีแต่เรื่องดี ๆ นะ เช่นวันนี้ที่เราได้รับรางวัลก็เฮง รู้สึกดีขึ้น สุดท้ายหนูอยากบอกคนไทยว่าเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุด ไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าลงทุนกับตัวเองเจ็บตัวไปแล้วเชื่อมั่นกับตัวเองว่ามันจะต้องดี โททัลลุควันนี้พอใจ ก็พอใจเลย เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูเป็นใคร มันเป็นคนใหม่ ก็ยังดูเป็นเราแต่รู้สึกว่าดูดีขึ้น
ปีหน้ายังไม่มีแพลนทำอะไรต่อแล้ว น่าจะโอเคแล้ว สำหรับตอนนี้รู้สึกว่าพอเรามีเวลาให้ตัวเองแล้ว เราก็กลับมาทุ่มในเรื่องงานต่อ เกรงใจกองด้วย เพราะเป็นครั้งแรกที่ขอหยุด 14 วัน มันนานมาก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อิงฟ้า พูดถึงดราม่า ชาล็อตถูกเตือนแรง เล่าหลังเวที ‘ณวัฒน์’ มือสั่น-หน้าแดง แทบร้องไห้
- อิงฟ้า วราหะ ประเดิมพรมแดงคานส์ 2025 ในฐานะ “Women in Cinema”
- อิงฟ้า สวมชุดไทย เครื่องเพชร 34 ล้าน หยุดทุกสายตาใน มิสแกรนด์
ภาพจาก : IG fa_engfa8
ติดตาม The Thaiger บน Google News: