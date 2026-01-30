บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

GIFT T.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:01 น.
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับตรง ๆ บินแก้ตาหอยแครงที่เกาหลี เผย ผลรับน่าพอใจมาก แก้ปุ๊บทั้งเงินทั้งงานเข้าไม่หยุด คนแห่ชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

ถือเป็นการปรากฎตัวต่อหน้าสื่อที่เรียกเสียงฮือฮา และทุกสายตาจับจองไปที่เธอคนเดียว สำหรับ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และรอง 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 เจ้าของฉายา อิงฟ้ามหาชน ที่ล่าสุดเธอได้เดินทางไปที่งาน The Viral Hit Award 2025 ชั้น 7 โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ (ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน) ซึ่งลุคในที่เห็นรอบนี้ละมุน และดูเด็ก ดูแบ้วขึ้นมาก ๆ จนต้องจ่อไมค์สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดขนาดนี้สักหน่อย

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับกับกลุ่มนักข่าวที่มารอสัมภาษณ์แบบตรง ๆ ว่า “ก็มีบินลัดฟ้าไปเกาหลีบ้าง ตั้งแต่ทำงานมา 4 ปีเพิ่งจะมีปีนี้ที่เราล็อกไว้ล่วงหน้าเลยปีนึงว่าขอหยุดซัก 2 อาทิตย์ก็จะมีไปทำเล็กๆ น้อยๆ จากสิ่งที่เราแอบกังวลนิดนึงตั้งแต่แรก ไปแก้ไขตามา ตอนนี้เป็นหอยลายแทน จากหอยแครงเป็นหอยลายแทน

คือจริงๆ ไม่อยากปิด คือจริงๆ เราชอบ แต่ว่าความที่ละครแต่ละเรื่องที่เราได้เล่น ต้องร้องไห้เยอะมากๆ ซึ่งมันมีเรื่องสุขภาพตามมาก็คือมันจะชอบอักเสบ ชอบบวม บวมเกินไป เรารู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไข ก็เน้นเค้าโครงเดิมแต่ก็บอกคุณหมอว่าขอให้ดูดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอิงฟ้าอยู่”

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้-2

เมื่อนักข่าวถามว่าที่บินไปแก้ตาถึงเกาหลีมารอบนี้ หลายคนชมว่าดูแบ้วขึ้น ดูเด็กลง สาวอิงฟ้า ตอบว่า “หนูว่าเราทำงานเยอะด้วย พอเวลาเราไปถึงนู่นแล้ว ก็มีเติมนู่นนี่นั่นเข้าไปให้มันดูสดชื่นขึ้นด้วย แต่นี่ 14 วันเอง เรารู้สึกว่ามันยังไปได้อีกสำหรับการเข้าที่ ก็รอนิดนึง เพราะจริงๆ เวลาทำอะไรมาก็พยายามอัปเดตกับทุกคน เพราะยังไงก็คงดูออกกันอยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะรอให้มันเข้าที่

แต่ว่าจมูกไม่ได้ทำอะไรนะคะ ปากกับจมูกไม่ได้ทำ อาจจะเป็นด้วยเมื่อวานที่ออกงานมีการปรับเรื่องของการแต่งหน้าด้วย เพราะว่าหน้ามันบวม ก็แต่งหน้ากัน 3 ชั่วโมง แต่ก็มีวางแผนไว้เหมือนกันจมูกกับปาก ส่วนใหญ่มันจะเรื่องของสุขภาพมากกว่า พอเรามองว่าอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้านวัตกรรมต่างๆ มันคงจะดีขึ้น เราอาจจะมีไปปรับเปลี่ยนของเรื่องจมูกอะไรก็ว่ากันไป แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเน้นโหงวเฮ้งนี้ไว้อยู่”

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้-4

นักข่าวถามต่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไปทำมา กังวลเรื่องโหงวเฮ้งจะเปลี่ยนตามไปด้วยไหม ทาง อิงฟ้า วราหะ ชี้แจงประเด็นนี้ว่า “ตอนแรกก็คิดแบบนั้น แต่หนูก็ไม่ได้ดูหลักโหงวเฮ้งเลยว่าจะต้องตรงไหนอะไรยังไง เอาที่เราชอบแล้วก็ไว้ใจในสิ่งที่เราเลือก แต่พอเราออกมาจากห้องผ่าตัดก็คือพรีเซนเตอร์การันตีบ้าง เงินเข้าจากทางที่เรารอมานาน ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็มีแต่เรื่องดี ๆ นะ เช่นวันนี้ที่เราได้รับรางวัลก็เฮง รู้สึกดีขึ้น สุดท้ายหนูอยากบอกคนไทยว่าเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุด ไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าลงทุนกับตัวเองเจ็บตัวไปแล้วเชื่อมั่นกับตัวเองว่ามันจะต้องดี โททัลลุควันนี้พอใจ ก็พอใจเลย เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูเป็นใคร มันเป็นคนใหม่ ก็ยังดูเป็นเราแต่รู้สึกว่าดูดีขึ้น

ปีหน้ายังไม่มีแพลนทำอะไรต่อแล้ว น่าจะโอเคแล้ว สำหรับตอนนี้รู้สึกว่าพอเรามีเวลาให้ตัวเองแล้ว เราก็กลับมาทุ่มในเรื่องงานต่อ เกรงใจกองด้วย เพราะเป็นครั้งแรกที่ขอหยุด 14 วัน มันนานมาก”

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้-1

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้-3

อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้-5

ภาพจาก : IG fa_engfa8

GIFT T.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

