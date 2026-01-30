คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

ข่าว

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 13:42 น.
เดือดกลางร้าน เด็ก 2 คนตัดไส้กรอกในร้านขนมจีนบุฟเฟต์ จู่ ๆ เจอชายปริศนาด่าแรง ไอ้เด็กเxี้ย-ตักไม่แบ่งใคร ลูกค้าพุ่งเข้าช่วย จนต้องยกมือขอโทษ ล่าสุด แม่เด็กแจ้งความแล้ว

เกิดอะไรขึ้น? เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในร้านขนมจีนบุฟเฟต์ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 เผยให้เห็นพฤติกรรมของชายรายหนึ่งด่าเด็ก 2 คนเพียงเพราะเรื่องการตักอาหารจนเด็กเกิดอาการผวา ก่อนจะมีชายคนหนึ่งเข้ามาระงับเหตุและเคลียร์เรื่องราวที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. มีลูกค้าเข้ามานั่งทานอาหารมากมาย มีเด็กพี่น้องสองคน สวมเสื้อลายและเสื้อสีส้ม กำลังยืนเข้าคิวเพื่อตักอาหารคาดว่าเป็นเมนูยอดฮิตอย่างไส้กรอกแดงทอด โดยมีชายสวมเสื้อสีเทายืนต่อแถวอยู่ใกล้ ๆ กัน เดินไปตักอาหารอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

จังหวะที่เด็กทั้งสองกำลังช่วยกันตักไส้กรอกใส่จาน จู่ ๆ ชายเสื้อเทาก็หันมาตะโกนใส่เด็กด้วยเสียงดังลั่นว่า “ไอ้เด็กเxี้ย จะตักไม่แบ่งใครเลยเหรอ” ทั้งที่ในถาดยังเหลือไส้กรอกแดงอยู่ สิ้นเสียงตะคอก เด็กทั้งสองคนชะงักทันที ยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกด้วยความตกใจ

ขณะนั้นเองชายสวมเสื้อสีดำซึ่งยืนต่อแถวตักไส้กรอกแดงอยู่ด้านหลังเห็นพฤติกรรมทั้งหมด ตัดสินใจเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับชายเสื้อเทาทันที เมื่อชายเสื้อเทาเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงวางจานอาหารของตนเองที่โต๊ะ ก่อนจะยกมือไหว้ขอโทษชายเสื้อดำ ฝั่งชายเสื้อดำรับไหว้ พร้อมตอบกลับว่า ควรขอโทษเด็ก ไม่ใช่ขอโทษตนเอง อย่างไรก็ตาม ชายเสื้อเทากลับทำเมินเฉยและรีบเดินหนีออกจากจุดเกิดเหตุไป

ชายหัวร้อนด่ากราดเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ภูเก็ต

หลังจากเด็กทั้งสองกลับถึงบ้านและเล่าเรื่องราวให้แม่ฟัง จากนั้นคนเป็นแม่จึงรีบติดต่อไปยังร้านอาหารเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด เมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนจึงนำมาโพสต์เพื่อตามหาคู่กรณี ระบุข้อความเดือดว่า “คุณพี่เสื้อสีเทา ด่าลูกxูทำไมคะ ใครรู้จัก ส่วนตัวมาทีค่ะ แล้วลูกxูผิดอะไร ด่าลูกxูต่อหน้าคนเยอะ ๆ มันสมควรไหม เป็นผู้ใหญ่ประสาอะไร เด็กหน้าเสียไปเลย ขอบคุณน้องเสื้อสีดำด้วยนะคะ น้องเสื้อสีดำถ้าเห็นโพสต์นี้ ทักส่วนตัวมาทีค่ะ อยากขอบคุณจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะ”

ล่าสุด มีรายงานว่าแม่ของเด็กผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินคดีกับชายเสื้อเทาในคลิปให้ถึงที่สุด

ชายหัวร้อนด่ากราดเด็กกลางร้านบุฟเฟต์ภูเก็ต

