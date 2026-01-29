พ่อ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน
ด่วน! พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส ขณะกลับจากซื้อกับข้าวที่ตลาด ด้านคู่กรณีเผย ถูกตัดหน้ากระชั้นชิด เบรกไม่ทัน
เมื่อเวลา 17.00 น.วานนี้ (28 ม.ค. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบภายหลังคือ พ่อ จ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง นอนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยมี จ๊ะ นงผณี รีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุและดูอาการคุณพ่อไม่ห่าง
จากการสอบถามลูกทุ่งสาวให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงว่า “คุณพ่อขี่รถจักรยายนยนต์ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้หมู่บ้าน และกำลังขี่รถกลับบ้าน แต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อน”
ขณะที่ทางด้านคนขับรถกระบะคู่กรณีเป็นผู้หญิงยังอยู่ในอาการช็อก ร้องไห้ตลอดเวลา พร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ตนขับมาทางตรง ระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้าย จู่ ๆ ก็ขับตัดเข้ามาหน้ารถในช่องทางขวาระยะประชิด ทำให้เบรกไม่ทัน จึงเกิดชนเข้าอย่างแรง”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถกระบะคู่กรณีเดินทางไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.อีกครั้ง จากนั้นจะมีการประสานงานในพื้นที่เพื่อขอกล้องวงจรปิด รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์ขณะนั้นเพื่อหาข้อสรุป และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
