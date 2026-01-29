บันเทิง

พ่อ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:25 น.
56

ด่วน! พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส ขณะกลับจากซื้อกับข้าวที่ตลาด ด้านคู่กรณีเผย ถูกตัดหน้ากระชั้นชิด เบรกไม่ทัน

เมื่อเวลา 17.00 น.วานนี้ (28 ม.ค. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบภายหลังคือ พ่อ จ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง นอนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยมี จ๊ะ นงผณี รีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุและดูอาการคุณพ่อไม่ห่าง

จากการสอบถามลูกทุ่งสาวให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงว่า “คุณพ่อขี่รถจักรยายนยนต์ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้หมู่บ้าน และกำลังขี่รถกลับบ้าน แต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อน”

ขณะที่ทางด้านคนขับรถกระบะคู่กรณีเป็นผู้หญิงยังอยู่ในอาการช็อก ร้องไห้ตลอดเวลา พร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ตนขับมาทางตรง ระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้าย จู่ ๆ ก็ขับตัดเข้ามาหน้ารถในช่องทางขวาระยะประชิด ทำให้เบรกไม่ทัน จึงเกิดชนเข้าอย่างแรง”

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถกระบะคู่กรณีเดินทางไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.อีกครั้ง จากนั้นจะมีการประสานงานในพื้นที่เพื่อขอกล้องวงจรปิด รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์ขณะนั้นเพื่อหาข้อสรุป และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พ่อ จ๊ะ นงผณี ถูกรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน-1
ภาพจาก : FB ลูกทุ่ง Online
พ่อ จ๊ะ นงผณี ถูกรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน-2
ภาพจาก : FB ลูกทุ่ง Online

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ลูกทุ่ง Online, honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

18 วินาที ที่แล้ว
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร ข่าว

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UCL 2025/26 หลังจบรอบลีกเฟส

11 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งลบโพสต์เพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากบิดเบือนข้อมูลประชามติ ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ชัด สั่งลบโพสต์เพจ แม่แนน น้องสมาร์ท ผิดกฎหมาย ประชามติ

17 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

พ่อ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช็อก! สาวนั่งกอดแฟนเจ็บส่ง รพ. ไล่ไปทำบัตรหายจ้อย อีกคันมาส่งศพ ชุดเดียวกันเป๊ะ!

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย พร้อมปรับแก้ไข ปมป้ายหาเสียงโทนสีส้ม ไร้โลโก้พรรค

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ยกระดับ เดินหน้าซื้อทั้ง “แมนยู-ลิเวอร์พูล” เล็งส่งไทยเป็นแชมป์บอลโลก

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แอร์เอเชีย แจงปมไวรัลลืมผู้โดยสาร 23 ชีวิต รับประสานงานคลาดเคลื่อน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ยกย่อง “ไอซ์” เป็นวีรสตรี อัดพรรคส้มอำมหิต หลอกใช้เด็กไฟแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แอร์เอเชีย งานเข้า! ลืมผู้โดยสาร 23 คน สายการบินแจง พลาดได้ไง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินโคลอมเบียตก ตายยกลำ 15 ศพ มีนักการเมืองรวมอยู่ด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แถลงนักศึกษา รด. ขอเปลี่ยนวันไปเขาชนไก่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาตามนัด เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 ก.พ. 69 เคาะเลขชอบ กลับให้แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ร้องกองทัพ ช่วยดูแล หลังวันเข้าค่าย รด. ตรงกับวันเลือกตั้ง-ลงประชามติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29 1 69 ดูดวง

2 ราศี อาจเจ็บตัวเล็กน้อยหรืออุบัติเหตุ แลกกับลาภก้อนใหญ่ที่จะตามมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ บันเทิง

มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“อาคาริ มิตานิ” อดีตนางเอก AV เปิดใจ ตลอด 8 ปี ไร้คนรู้ใจ แถมไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอก AV สาวโต้เดือด ปมคลิปหลุดอันเซนเซอร์ว่อนเน็ต ยันเป็นคลิปส่วนตัว ไม่ใช่งาน AV ผิดกฎหมาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูน้อย 2 ขวบตาบอดกะทันหันเพราะยีนกลายพันธุ์หายาก ข่าวต่างประเทศ

หนูน้อย 2 ขวบแข็งแรง จู่ ๆ ตาบอดกะทันหัน แม่แทบขาดใจ ลูกป่วยโรคหายาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กจีนเล่นพิเรนทร์จน “กุญแจล็อกรหัส” ติดจมูกแน่น เดือดร้อนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งปลดผู้ก่อตั้งบ.ดัง ปมคลิปเสียงฉาว แอบเริงรักกับลูกน้องสาวในออฟฟิศหลุดว่อนเน็ต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียน ม.6 ร้องเรียนถูกบังคับเข้าค่ายตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าว

ด่วน! ม.6 ร้อง iLaw ถูกเกณฑ์เข้าค่ายเขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. หวั่นเสียสิทธิ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:25 น.
56
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

สรุปทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UCL 2025/26 หลังจบรอบลีกเฟส

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
กกต. สั่งลบโพสต์เพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากบิดเบือนข้อมูลประชามติ

กกต. เคลียร์ชัด สั่งลบโพสต์เพจ แม่แนน น้องสมาร์ท ผิดกฎหมาย ประชามติ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button