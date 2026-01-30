ข่าว

หมอม็อด แจงยิบ ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง สมองโตไม่เต็มที่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 09:23 น.
59
หมอม็อด ตอบแล้ว ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์

หมอม็อด ตอบแล้ว ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง-สมองเติบโตไม่เต็มที่ หากไม่วิกฤตจริง ย้ำประวัติผ่าเนื้องอกไม่ใช่เหตุผลต้องรีบนำเด็กออก วอนสังคมส่งกำลังใจแทนตั้งคำถาม

นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ หรือ หมอม็อด หมอเด็กเฉพาะทางโรคทางเดินหายใจและผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า ออกมาตอบข้อสงสัยที่หลายคนตั้งคำถามในโซเชียลว่า กรณีที่มีความเสี่ยง อายุครรภ์ 37 สัปดาห์สามารถนำเด็กออกมาก่อนได้หรือไม่

หมอม็อด ออกมาร่ายยาวอธิบายว่า “ก่อน 37 สัปดาห์… เด็กยังไม่พร้อมออกจากท้องแม่ ไม่มีหมอคนไหนเอาเด็กออกก่อนเวลา ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ในครรภ์หนึ่งครรภ์มีทั้ง ‘แม่’ และ ‘ลูก’ ที่ต้องได้รับการดูแลให้ปลอดภัยที่สุด และ ‘เวลาที่เหมาะสม’ คือสิ่งสำคัญมากในการพาลูกมาสู่โลกภายนอก

ชาวโซเชี่ยลหลายคนอาจตั้งคำถามว่า ‘ถ้ามีความเสี่ยงอยู่แล้ว ทำไมไม่เอาลูกออกมาก่อน 37 สัปดาห์ไปเลย?’

คำตอบคือ… การคลอดก่อน 37 สัปดาห์ (หรือที่เรียกว่าคลอดก่อนกำหนด) คือสิ่งที่ไม่ควรทำ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ครับ เพราะช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่ลูกกำลังเติบโตเร็วมาก อวัยวะสำคัญหลายอย่างยังพัฒนาไม่เสร็จ เช่น

  • ปอด → ยังไม่สมบูรณ์ หายใจเองลำบาก
  • สมอง → ยังเติบโตไม่เต็มที่
  • ภูมิคุ้มกัน → ยังได้จากแม่มาไม่ครบ
  • ไขมันใต้ผิวหนัง → ยังสะสมน้อย รักษาอุณหภูมิไม่ได้

ถ้าคลอดออกมาก่อนเวลา ลูกอาจเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น น้ำหนักตัวน้อย, หายใจไม่สะดวก → ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ, ต้องอยู่ในห้องไอซียูเด็กแรกเกิด (NICU), ดูดนมเองไม่ได้ → ต้องให้นมผ่านสาย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และ อาจมีปัญหาด้านพัฒนาการในระยะยาว

พูดง่ายๆ คือ… ลูกยังไม่ได้พร้อมออกมาเจอโลกใบนี้

ดังนั้น การตัดสินใจให้ลูกออกจากท้องก่อน 37 สัปดาห์ ต้องพิจารณาอย่างละเอียดโดยทีมสูติแพทย์ และจะทำก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น เช่น

  • แม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
  • มีสัญญาณอันตรายต่อลูกหรือแม่
  • หรือมีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่ต้องรีบช่วยชีวิต

กรณีที่แม่เคยมีประวัติ ‘ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก’ มาก่อน ก็ต้องดูรายละเอียดเป็นราย ๆ ไปว่าแผลผ่าตัดนั้นอยู่ตรงไหน ใหญ่แค่ไหน ลึกแค่ไหน เพราะแต่ละคน ‘ไม่เหมือนกัน’ เลยครับ แต่โดยทั่วไปการเคยผ่าตัดเนื้องอกมดลูกมาก่อน จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะให้เด็กคลอดก่อน 37 สัปดาห์นะครับ

สรุปคือ การคลอดก่อนกำหนดไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่สิ่งที่หมอจะ ‘ตัดสินใจทำ’ ถ้าไม่เจอเหตุจำเป็นจริง ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้ง อาจเป็นเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริง ๆ ครับ ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเสียใจ คำพูดที่ดีที่สุด…อาจไม่ใช่การตั้งคำถาม แต่คือกำลังใจที่เราควรส่งต่อให้กันครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

1 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

2 นาที ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

18 นาที ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน ไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แทนได้ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น &quot;ประชาชน-เพื่อไทย&quot; จับมือตั้งรัฐบาล ข่าวการเมือง

นอร์ทกรุงเทพโพล เผย คนไทยอยากเห็น “ประชาชน-เพื่อไทย” จับมือตั้งรัฐบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ เปิดใจครั้งแรกหลังงานแต่งล่ม บันเทิง

กระติ๊บ พูดครั้งแรก หลังวิวาห์ล่ม วอนหยุดต่อว่า-พาดพิงฝ่ายใด ขอโฟกัสงานอนาคต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ขวัญรัตน์” ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แจงหลังถูก “ชูวิทย์” แฉเรื่องอายุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเศส แก้ร่างกฎหมาย ไม่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์ตามหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ ข่าว

อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท ในวันที่ราคาทองพุ่งสูงถึงบาทละ 81000 บาท บันเทิง

หนุ่ม กะลา ควง จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง หอบเงินสดกว้านซื้อทองคำแท่ง 100 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ปรับลดลง 2,550 บาท จากราคาปิดเมื่อวาน เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงยับ 2,550 บาท หลุด 8 หมื่น เซ่นพิษตลาดโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้บริหารบกพร่องต้นเหตุเผาหมื่นไร่ ลั่นถ้าได้กลับเป็นนายกไม่เกิดซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอม็อด ตอบแล้ว ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ข่าว

หมอม็อด แจงยิบ ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง สมองโตไม่เต็มที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บหลายราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ เลือกตั้งโค้งสุดท้าย “เท้ง-พรรคประชาชน” นำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น ทหารเสียชีวิต เหตุเครื่องบินตกขณะฝึกบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มคนร้ายบุกฉีดสเปรย์ กลางโตเกียว ฉกกระเป๋าเงิน มูลค่ารวม 420 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ปี ต้นสังกัดขอปิดสาเหตุ ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ โมซูจิน นักร้องเกาหลี เสียชีวิตกะทันหันวัย 27 ญาติไม่เผยสาเหตุ วอนอย่าเดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 30 1 69 ดูดวง

4 ราศี ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีเกณฑ์ปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 09:23 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information.

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button