หมอม็อด แจงยิบ ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง สมองโตไม่เต็มที่
หมอม็อด ตอบแล้ว ทำไมไม่ผ่าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ ชี้เด็กเสี่ยงสูง-สมองเติบโตไม่เต็มที่ หากไม่วิกฤตจริง ย้ำประวัติผ่าเนื้องอกไม่ใช่เหตุผลต้องรีบนำเด็กออก วอนสังคมส่งกำลังใจแทนตั้งคำถาม
นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ หรือ หมอม็อด หมอเด็กเฉพาะทางโรคทางเดินหายใจและผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า ออกมาตอบข้อสงสัยที่หลายคนตั้งคำถามในโซเชียลว่า กรณีที่มีความเสี่ยง อายุครรภ์ 37 สัปดาห์สามารถนำเด็กออกมาก่อนได้หรือไม่
หมอม็อด ออกมาร่ายยาวอธิบายว่า “ก่อน 37 สัปดาห์… เด็กยังไม่พร้อมออกจากท้องแม่ ไม่มีหมอคนไหนเอาเด็กออกก่อนเวลา ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ในครรภ์หนึ่งครรภ์มีทั้ง ‘แม่’ และ ‘ลูก’ ที่ต้องได้รับการดูแลให้ปลอดภัยที่สุด และ ‘เวลาที่เหมาะสม’ คือสิ่งสำคัญมากในการพาลูกมาสู่โลกภายนอก
ชาวโซเชี่ยลหลายคนอาจตั้งคำถามว่า ‘ถ้ามีความเสี่ยงอยู่แล้ว ทำไมไม่เอาลูกออกมาก่อน 37 สัปดาห์ไปเลย?’
คำตอบคือ… การคลอดก่อน 37 สัปดาห์ (หรือที่เรียกว่าคลอดก่อนกำหนด) คือสิ่งที่ไม่ควรทำ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ครับ เพราะช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่ลูกกำลังเติบโตเร็วมาก อวัยวะสำคัญหลายอย่างยังพัฒนาไม่เสร็จ เช่น
- ปอด → ยังไม่สมบูรณ์ หายใจเองลำบาก
- สมอง → ยังเติบโตไม่เต็มที่
- ภูมิคุ้มกัน → ยังได้จากแม่มาไม่ครบ
- ไขมันใต้ผิวหนัง → ยังสะสมน้อย รักษาอุณหภูมิไม่ได้
ถ้าคลอดออกมาก่อนเวลา ลูกอาจเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น น้ำหนักตัวน้อย, หายใจไม่สะดวก → ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ, ต้องอยู่ในห้องไอซียูเด็กแรกเกิด (NICU), ดูดนมเองไม่ได้ → ต้องให้นมผ่านสาย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และ อาจมีปัญหาด้านพัฒนาการในระยะยาว
พูดง่ายๆ คือ… ลูกยังไม่ได้พร้อมออกมาเจอโลกใบนี้
ดังนั้น การตัดสินใจให้ลูกออกจากท้องก่อน 37 สัปดาห์ ต้องพิจารณาอย่างละเอียดโดยทีมสูติแพทย์ และจะทำก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น เช่น
- แม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ
- มีสัญญาณอันตรายต่อลูกหรือแม่
- หรือมีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่ต้องรีบช่วยชีวิต
กรณีที่แม่เคยมีประวัติ ‘ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก’ มาก่อน ก็ต้องดูรายละเอียดเป็นราย ๆ ไปว่าแผลผ่าตัดนั้นอยู่ตรงไหน ใหญ่แค่ไหน ลึกแค่ไหน เพราะแต่ละคน ‘ไม่เหมือนกัน’ เลยครับ แต่โดยทั่วไปการเคยผ่าตัดเนื้องอกมดลูกมาก่อน จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะให้เด็กคลอดก่อน 37 สัปดาห์นะครับ
สรุปคือ การคลอดก่อนกำหนดไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่สิ่งที่หมอจะ ‘ตัดสินใจทำ’ ถ้าไม่เจอเหตุจำเป็นจริง ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้ง อาจเป็นเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริง ๆ ครับ ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเสียใจ คำพูดที่ดีที่สุด…อาจไม่ใช่การตั้งคำถาม แต่คือกำลังใจที่เราควรส่งต่อให้กันครับ”
