สาเหตุฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพวันนี้ เหตุเผานาข้าวนครนายก 1.3 หมื่นไร่
กรุงเทพฯ อ่วม ฝุ่นพิษ PM 2.5 พุ่ง เหตุเผานาข้าวเฉียด 1.3 หมื่นไร่ในนครนายก ‘ชัชชาติ’ รุดเตือนอากาศปิดทำควันปกคลุมทั้งคืน เตือนกลุ่มเสี่ยงสวมหน้ากาก เลี่ยงที่โล่งแจ้งด่วน
วันนี้ชาวกรุงฯ ที่เดินทางออกมาทำงานต้องพบปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ล่าสุด สภาลมหายใจกรุงเทพฯ ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเผาพื้นที่นาข้าวเขตจังหวัดนครนายก ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) ในลักษณะที่ผิดปกติ มีขนาดพื้นที่ได้รับความเสียหายกว้างขวางกว่า 13,000 ไร่ และมีรูปแบบการกระจายตัวเสมือนมีการนัดหมายจุดทำลายพร้อมกัน โดยในขณะนี้สถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้โดยง่าย
ด้วยปัจจัยด้านสภาวะอากาศตามฤดูกาล ซึ่งยังคงมีกระแสลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ภาคกลาง ส่งผลให้ฝุ่นควันจากการเผาไหม้ดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยตรง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายลมที่มีอัตราการระบายอากาศต่ำในระยะนี้
สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนับแสน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน, สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและกลุ่มคนพิการ รวมทั้งผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหรืออาศัยอยู่ในที่โล่งแจ้ง และ ประชาชนอีกนับล้านชีวิตที่ไม่มีทางเลือกในการเข้าถึงอากาศสะอาด และจำเป็นต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สภาลมหายใจกรุงเทพฯ ขอเรียกร้องและร่วมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เร่งประสานความร่วมมือเพื่อ ระงับยับยั้งทั้งไฟในทุ่งที่กำลังลุกลาม และ ไฟแห่งความขัดแย้งที่อาจเป็นต้นตอของปัญหาให้ดับลงโดยเร็วที่สุด เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์และสุขภาวะที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป
ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร เผยว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มควันจากด้านตะวันออก เคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ทำให้ฝุ่นเกิดการสะสมอาจทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มพุ่งสูงตั้งแต่คืนวันที่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
สาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศปิดต่ำกว่า 2,000 ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ดี พรุ่งนี้ตอนกลางวันจะดีขึ้น และ มีการเผาขนาดใหญ่ สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงขึ้นกะทันหัน ไม่ใช่เกิดจากการจราจร แต่เกิดจากการเผาในจังหวัดใกล้เคียงทางทิศตะวันออกในช่วงบ่าย ซึ่งมีพื้นที่การเผาประมาณ 13,000 ไร่ กลุ่มควันจากการเผาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด
ลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นำพากลุ่มควันเข้ามาสู่กรุงเทพฯ โดยตรง ทำให้กรุงเทพฯ โซนตะวันออก เช่น หนองจอก, มีนบุรี ได้รับผลกระทบเป็นด่านแรก ค่าฝุ่นเริ่มขึ้นเป็นสีแดง ในขณะที่ฝั่งธนบุรียังได้รับผลกระทบน้อยกว่า
ทั้งนี้ กทม. ได้เสนอส่งรถดับเพลิงไปช่วย แต่ทางพื้นที่แจ้งว่ามีรถเพียงพอแล้ว คาดว่าฝุ่นจะปกคลุมตลอดทั้งคืนเนื่องจากอากาศปิด แต่สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นเมื่ออัตราการระบายอากาศดีขึ้น
อย่างไรก็ดี แนะนำให้ประชาชนทุกคนงดหรือจำกัดกิจกรรมกลางแจ้ง และป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด
- สวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
- ลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
- สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ส่วนกลุ่มเสี่ยงอย่าง เด็ก, ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ/หัวใจ ควร สวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร, เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ และ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทันที
ทุกท่านสามารถติดตามคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านได้ที่ แอปพลิเคชัน AirBKK, เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร และ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง LINE ALERT
