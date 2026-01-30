กลุ่มคนร้ายบุกฉีดสเปรย์ กลางโตเกียว ฉกกระเป๋าเงิน มูลค่ารวม 420 ล้าน
ตำรวจโตเกียวเร่งสอบ กลุ่มคนร้ายบุกฉีดสเปรย์ขณะที่กำลังขนกระเป๋าเงินขึ้นรถ ฉกกระเป๋าเงิน มูลค่ารวม 420 ล้าน ยังไม่มีการจับกุม
เมื่อวันที่ 30 มกราคม สำนักข่าว NHK รายว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้แถลงข่าวกรณีเหตุอุกอาจหลังจากที่กลุ่มคนร้าย 3 คนใช้สเปรย์ฉีดประชาชนที่กำลังขนกระเป๋าเงินขึ้นรถ ก่อนฉกกระเป๋าเงินหนี กวาดเงินไปกว่า 420 ล้านเยน (85 ล้านบาท) ในย่านฮิกาชิอุเอโนะ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเหยื่อเหตุการณ์ดังกล่าวมี 5 คน ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ซึ่งในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปี มีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวจีน
อ้างอิงจากคำให้การของเหยื่อเล่าว่า กลุ่มคนร้ายสวมหมวกไหมพรมสีดำ เสื้อแจ็กเก็ต และกางเกง และหนึ่งในผู้ก่อเหตุสูง 170 เซนติเมตร
ทั้งนี้หลังได้รับแจ้งเหตุคดีปล้นเงิน ห่างออกไป 100 เมตรจากจุดเกิดเหตุ มีชายวัย 50 ปีถูกรถชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ก่อนที่ตำรวจจะพบรถมินิแวนถูกทิ้งไว้ เบื้องต้นทางตำรวจจะสอบสวนว่าสองเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ โดยขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใด
