“ชูวิทย์” กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง
ชูวิทย์ กางหลักฐาน ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เคยเป็นรองนายกฯ แม้อายุไม่ถึง เข้าข่ายเป็นบุคคลลักษณะต้องห้าม อัดคัดคนมาไม่ดี
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงพรรคประชาชน โดยระบุว่า “พรรคส้ม ไม่หยุดเทา
แถลงข่าววันนี้มีความปรารถนาดีถึงพรรคส้ม เพราะข้อมูลทั้งหมดมาจาก “เนื้อในส้ม“ โดยทั้งสิ้น ส่งถึงมือ และตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ผู้สมัคร สส. เขต 1 จ.แพร่ เบอร์ 4 น.ส.ขวัญรัตน์ พนมขวัญ เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เมื่อปี 2566 ทั้งที่อายุแค่ 33 ปี (กฎหมายกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งได้ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป) แต่งตั้งโดย นายโชคชัย พนมขวัญ อาแท้ๆ ที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ขวัญรัตน์ได้เป็นรองนายกฯ กินเงินเดือนหลวงไปแล้ว 1 เดือน แถมเบิกงบไปอบรมอีก ท้ายสุดมีคนร้องเรียนว่าอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ นายโชคชัยรีบสั่งปลดหลานตัวเองพ้นจากตำแหน่ง และให้คืนเงินเดือนพร้อมเงินที่เบิกไปอบรม นี่ถ้าไม่มีคนทักท้วงคงอยู่ในอำนาจยาวๆ ตามสไตล์ “บ้านเล็ก” ท้องถิ่นเมืองแพร่
ความผิดมันสำเร็จแล้ว แม้จะปลดออกจากตำแหน่งในภายหลัง ความพยายามเข้าสู่อำนาจยังไม่จบเท่านี้ พอมาถึงปี 2569 น.ส.ขวัญรัตน์ กลับมาลงเป็นผู้สมัคร สส. เขต 1 พรรคส้ม ทั้งที่เข้าข่าย “เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (8) “ห้ามบุคคลที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ” แถมยังจงใจเข้ารับตำแหน่งทั้งที่รู้ว่าอายุไม่ถึงเกณฑ์ ไม่มีสิทธิ์กินเงินเดือนหลวง ถือว่า “ขาดความชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์” ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พรรคส้มคุยนักคุยหนาว่ามีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครอย่างดี แต่พบครบ เทาเข้ม เทากลาง และเทาอ่อน เรื่องนี้ขนาดมีเอกสารราชการชัดเจนยังเอามาลงให้ประชาชนเลือก มีผู้สมัครแค่ 500 คน ยังดูแลได้เลอะเทอะแบบนี้ แล้วจะมีปัญญาไปดูแล ”ผู้ประกันตน“ ถึง 20 กว่าล้านคน ที่จะเอาออกจากระบบได้ยังไง?
แบบนี้จะไว้ใจพรรคส้มได้หรือ? กระเหี้ยนกระหือรืออยากเข้าสู่อำนาจ คว้าใครได้ก็จับยัดมาลง ข่าวรั่วมาจากภายในพรรคเอง สนิมเกิดจากเนื้อในส้มเองทั้งนั้น ไม่งั้นคนนอกจะรู้หรือว่า “ภายในพรรคฟัดกันเละ” คนนั้นเป็นเด็กคนนี้ได้ลง แต่ สส. เก่าที่ทุ่มเททำงานให้พรรคกลับถูกเขี่ยออก เพราะเข้าไม่ถึงบรรดาแกนนำบน “หอคอยงาช้าง” ของพรรคส้ม
จากรายที่ 1 โดนฟอกเงิน รายที่ 2 โดนเจ้ามือเว็บพนัน ส่วนรายนี้เป็นรายที่ 3 มีปัญหา “จริยธรรม“ ทำไปทำมาชี้พรรคโน้นพรรคนี้เทา แต่พรรคส้มกลับไม่หยุดเทาเกิดปัญหาซ้ำๆ ซากๆ คนรักกันถึงเตือน ส่วนพวกเชียร์อย่างเดียวจะทำให้เหลิง มีอีกหลายรายที่อยู่ในมือผม อย่าหาว่าขู่ เพราะหลักฐานครบ ผมจะไปได้หลักฐานแบบนี้ที่ไหน? หากไม่ใช่คนในส่งให้ผมเอง”
ก่อนจะเขียนปิดท้ายว่า “สู้ๆ นะส้ม อย่าเอาเทามาให้แฉอีก ใกล้เลือกตั้งแล้ว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชูวิทย์” ยกย่อง “ไอซ์” เป็นวีรสตรี อัดพรรคส้มอำมหิต หลอกใช้เด็กไฟแรง
- “ชูวิทย์” ตั้งคำถามฝากอนาคตกับ “ส้ม” ได้ไหม ในเมื่อคนในพรรคไม่มีอนาคต
- “ชูวิทย์” แซะ “พิธา” ถามตอนมีปัญหาอยู่ไหน ยก “ทหาร” คือฮีโร่ตัวจริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: