ฮ่องกงสั่งจำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าชายชรา อ้างตนเป็นในหลวง ร.8 กลับชาติมาเกิด

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 13:01 น.
ฮ่องกงสั่งจำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าชายชรา เพ้ออ้างตนเป็นเอเลี่ยน เป็นในหลวง ร.8 กลับชาติมาเกิด ศาลชี้ไม่ได้ป่วยจิตเภท แค่แกล้งป่วยหนีผิด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักข่าว SCMP รายงานว่า ศาลสูงในฮ่องกงได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต มัง ยัด-ลำ ชายวัย 35 ปีที่ก่อเหตุใช้ขวานฆ่าชายวัย 70 ปี

โดยคดีฆาตกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2565 แต่เพิ่งตัดสินเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา โดยชายคนดังกล่าวได้ฆาตกรรมชายวัย 70 ปีที่ระหว่างเกิดเหตุกำลังสูบบุหรี่ ซึ่งคนร้ายอ้างว่าเขาได้ยินเสียงในหัวสั่งให้เขาฆ่าชายคนดังกล่าว ซึ่งเขาได้พยายามใช้ขวานตัดศีรษะซ้ำหลังก่อเหตุเหี้ยม

หลังก่อเหตุนายลำพยายามฆ่าตัวตาย แต่ไม่สำเร็จ ก่อนที่ตำรวจจะพบชายคนดังกล่าวและเข้าจับกุมในที่สุด

นายลำให้การวกวน เพ้อว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาว เป็นอดีตจักรพรรดิจีน รวมไปถึงอ้างด้วยว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 กลับชาติมาเกิด เขายังอ้างอีกว่าการกระทำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับการเกิดใหม่

ขณะที่ศาลได้ผลวินิจฉัยมาว่า นายลำ ไม่ได้อยู่ในภาวะโรคจิตเภท โดยเขาเองยอมรับว่าเคยแกล้งแสดงอาการป่วยระหว่างการให้สัมภาษณ์ และลักษณะนิสัยแบบเบี่ยงเบนหรือต่อต้านสังคมของเขาก็ไม่อาจนับเป็นความเจ็บป่วยทางจิต พร้อมกล่าวด้วยว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้แสดงความสำนึกผิดและไม่คิดจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาทำลงไป

