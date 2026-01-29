ข่าวต่างประเทศ

เตรียมรับเงิน! แอปเปิล ควักจ่าย 3 พันล้านบาท เยียวยาผู้ใช้ หลัง Siri โดนฟ้องแอบดักฟัง

แอปเปิล เริ่มจ่ายเงินเยียวยา 3 พันล้านบาท ให้ผู้ใช้ Siri หลังถูกฟ้อง

แอปเปิล เริ่มจ่ายเงินเยียวยารวม 95 ล้านดอลลาร์ (ราว 3,200 ล้านบาท) ให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องในคดี Siri แอบดักฟังบทสนทนาส่วนตัว โดยเงินเริ่มทยอยเข้าบัญชีผู้เสียหายตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุดของคดีความเป็นส่วนตัวที่สั่นสะเทือนวงการเทคโนโลยี เมื่อ Apple ยักษ์ใหญ่แห่งซิลิคอนวัลเลย์ได้เริ่มกระบวนการชำระเงินเยียวยาให้กับผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีแบบกลุ่มมูลค่า 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,000 ล้านบาท

คดีนี้สืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาที่ระบุว่าระบบผู้ช่วยคำสั่งเสียงอย่าง Siri ได้ทำการบันทึกบทสนทนาส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่รู้ตัวและไม่ได้ให้ความยินยอม

ตามรายละเอียดในเอกสารทางกฎหมาย ฝั่งโจทก์ระบุว่ามีการบันทึกเสียงเกิดขึ้นแม้ในขณะที่ผู้ใช้ไม่ได้เอ่ยคำสั่งเรียกใช้งานอย่าง เฮ้ สิริ โดยบทสนทนาเหล่านั้นถูกส่งต่อไปยังกลุ่มนักโฆษณาเพื่อนำไปวิเคราะห์และเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม

ทางด้าน Apple ยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่า Siri ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ตั้งแต่วันแรก และยืนยันเสียงแข็งว่าข้อมูลจาก Siri ไม่เคยถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ทางการตลาดหรือขายต่อให้กับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด ๆ

สำหรับกระบวนการเยียวยานั้นได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยคือกลุ่มผู้ที่ซื้อหรือครอบครองอุปกรณ์ของ Apple ในช่วงระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 และเคยประสบปัญหา Siri เปิดใช้งานเองโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการสนทนาส่วนตัว

ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook ไปจนถึง Apple Watch โดยผู้ที่ยื่นคำร้องทันตามกำหนดจะได้รับเงินส่วนแบ่งตามสัดส่วน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20 ดอลลาร์ต่ออุปกรณ์ และจำกัดสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 5 เครื่องต่อคน

แม้ว่าการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้จะดูเป็นจำนวนเงินมหาศาลสำหรับคนทั่วไป แต่เมื่อเทียบกับผลกำไรที่ Apple กวาดไปได้กว่า 7 แสนล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุถือว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น

อีกทั้งยอดเงิน 95 ล้านดอลลาร์นี้ยังน้อยกว่าตัวเลข 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่ทีมทนายฝั่งผู้เสียหายประเมินไว้ว่า Apple อาจจะต้องจ่ายหากแพ้คดีในชั้นศาลข้อหาละเมิดกฎหมายการดักฟังและความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ที่ยื่นเรื่องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน คาดว่าจะมีการทยอยโอนเข้าบัญชีในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่วัน

