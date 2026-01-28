ย้อนเอกสาร ประกันสังคม พบจ้างตัดชุดสูท-ทำปฏิทิน วิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจ้าเดิมตลอด
เปิดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ประกันสังคม พบจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตัดสูท 35 ล้าน และพิมพ์ปฏิทินอีกกว่า 100 ล้าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ที่นำเงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน มาใช้ในโครงการต่างๆ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ล่าสุดมีการเปิดเผยเอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในหลายโครงการ
จากการตรวจสอบประกาศสำนักงานประกันสังคม พบข้อมูลว่าผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการจ้างตัดชุดสูทมูลค่า 35,000,000 ล้านบาท เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานจำนวนกว่า 7,000 คน คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ “เฉพาะเจาะจง”
ไม่เพียงแค่ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตัดสูทเท่านั้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังยังพบว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังมีความสามารถในการรับงาน “พิมพ์ปฏิทิน” ให้กับสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยกวาดงานประมูลไปได้หลายปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ที่ชนะการเสนอราคาด้วยวงเงิน 49,940,000 บาท
ต่อมาในปี 2565 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ก็ยังคงได้รับงานจ้างทำปฏิทินประกันสังคมอีกครั้ง ด้วยวงเงิน 54,965,000 บาท และล่าสุดในปี 2567 ก็ยังคงได้รับงานพิมพ์ปฏิทินอีกครั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเช่นเดิม ในวงเงินประมาณ 54,977,00 บาท
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับปีงบประมาณที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพลาดงานไป นั่นคือการจัดทำปฏิทินในปี 2564 และ 2566 ซึ่งผู้ที่เข้ามารับงานในช่วงปีดังกล่าวคือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการจ้างแบบเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกัน
