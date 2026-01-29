ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย พร้อมปรับแก้ไข ปมป้ายหาเสียงโทนสีส้ม ไร้โลโก้พรรค
ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย พร้อมปรับแก้ไข ปมป้ายหาเสียงโทนสีส้ม ไร้โลโก้พรรค ยืนยันใช้สีแดง และขอปฏิเสธว่าไม่เคยบอกให้กาพรรคประชาชน
นายจเด็ศ จันทรา ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ชี้แจงหลังถูก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ “หมออ๋อง” อดีตรองประธานสภา คนที่ 1 และอดีต สส.พิษณุโลก วิพากษ์วิจารณ์เรื่องป้ายหาเสียง ของผู้สมัครเบอร์ 4 ที่ใช้โทนสีส้ม และไม่มีโลโก้ พรรคเพื่อไทย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ว่าเป็นป้ายหาเสียงของสมาชิกพรรคไหน รวมถึง พฤติการณ์การหาเสียงที่ถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้ประชาชนเลือกผู้สมัครเบอร์ 4 แต่กลับบอกให้เลือกพรรคเบอร์ 46 ซึ่งเป็นพรรคประชาชนนั้น
โดยนายจเด็ศกล่าวว่า ป้ายหาเสียงของตน ทั้งชื่อและหมายเลข 4 นั้นใช้สีแดงตามแบบก่อนการผลิต ซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพประกอบแนบไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม หากป้ายหาเสียงเบอร์ 4 ที่ปรากฏตามสื่อ หรือที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้ ทำให้พี่น้องประชาชนบางท่านเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ตนขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ พร้อมรับปากว่า จะปรับแก้ไขให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากมีส่วนใดที่สีดูใกล้เคียงจนเกิดความสับสน ก็ยินดีแก้ไขและผลิตใหม่ทั้งหมด
นายจเด็ศ กล่าวว่า กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าตนไปบอกให้เลือกเบอร์ 4 และเลือกพรรคอื่นนั้น ขอปฏิเสธและขอหลักฐานที่ชัดเจน ไม่ใช่เพียงคำกล่าวหาลอยๆ ยืนยันว่า ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ ได้แนะนำตัวชัดเจนว่า เป็นผู้สมัครเบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 และตลอดการหาเสียงไม่เคยพูดโจมตีหรือพาดพิงพรรคอื่น รวมถึงพรรคประชาชนแต่อย่างใด
สำหรับข้อเรียกร้องเรื่องเวทีดีเบตนั้น เหตุผลที่ไม่ได้เข้าร่วมในครั้งก่อนว่า ก่อนวันจัดงาน “น้องโฟล์ค” (ชนน ชนะบูรณาศักดิ์ ผู้สมัคร สส. จากพรรคประชาชน) ได้โทรศัพท์มาพูดคุยว่า ตัวเขาอาจจะไม่ไป ตนจึงได้แจ้งกลับไปว่า ตนติดภารกิจที่รับปากไว้ล่วงหน้าเช่นกัน
แต่ต่อมา ในวันจัดดีเบต น้องโฟล์ค แจ้งว่า จะไปเข้าร่วม ซึ่งตนก็ไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ตนไม่สามารถเคลียร์งานเดิมที่รับปากไว้ได้ทัน อย่างไรก็ตาม จะมีเวทีดีเบตอีกครั้ง ในวันที่ 31 ม.ค. นี้ ซึ่งขอยืนยันว่า จะเข้าร่วมแน่นอน จึงฝากพี่น้องประชาชนติดตามและเป็นกำลังใจด้วย
“หากมีข้อสงสัยประเด็นใด สามารถติดต่อสอบถามผมได้โดยตรง ยินดีชี้แจงด้วยความจริงใจ และอยากให้การหาเสียงครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ เคารพกัน และวัดกันที่ตัวคน และนโยบายของแต่ละพรรค” นายจเด็ศ กล่าว
