กู้ภัยช็อก! สาวนั่งกอดแฟนเจ็บส่ง รพ. ไล่ไปทำบัตรหายจ้อย อีกคันมาส่งศพ ชุดเดียวกันเป๊ะ!

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:22 น.
ขนลุกซู่ หมออรัณ เล่าเคสหลอนห้องฉุกเฉิน กู้ภัยเห็นแฟนสาวนั่งร้องไห้กอดหนุ่มแว้นท้ายกระบะ ถึง รพ.หายตัวไร้ร่องรอย ก่อนรถอีกคันนำ ร่างไร้วิญญาณ ชุดเดียวกันมาส่ง

เรื่องราวชวนขนหัวลุกในโรงพยาบาลถูกเปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก อรัณ ไตรตานนท์ โต๊ะทำงาน ของนายแพทย์ชื่อดัง ที่ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกปนสยองขวัญที่เกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉิน (ER) ทำเอาชาวเน็ตหลอนไปตามๆ กัน

คุณหมอเล่าว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุวัยรุ่นชายเมาสุรา ขี่รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนขาหักและหมดสติ เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยระหว่างทางที่นั่งมาท้ายรถกระบะกู้ภัย เจ้าหน้าที่สังเกตเห็น แฟนสาวสวมเสื้อสีฟ้าเปื้อนเลือด นั่งกอดร่างผู้บาดเจ็บและร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจมาตลอดทาง

เมื่อรถมาถึงหน้าห้องฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ได้บอกให้หญิงสาวเสื้อฟ้าคนดังกล่าวไปติดต่อทำประวัติผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ แต่เธอกลับหายตัวไปนานผิดปกติ

จนกระทั่งสักพักใหญ่ มีรถตู้กู้ภัยอีกทีมหนึ่ง ขับเข้ามาจอดเทียบท่า พร้อมกับนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาส่ง ซึ่งวินาทีนั้นทำเอาทุกคนต้องตะลึง เพราะว่าร่างไร้วิญญาณนั้นคือ หญิงสาวสวมเสื้อสีฟ้า สภาพคอหักเสียชีวิตคาที่ ซึ่งมีลักษณะการแต่งกายตรงกับหญิงสาวที่นั่งร้องไห้กอดแฟนหนุ่มมาในรถคันแรกทุกประการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอญาติมายืนยันตัวตน

ขนลุกซู่ หมออรัณ เล่าเคสหลอนห้องฉุกเฉิน กู้ภัยเห็นแฟนสาวนั่งร้องไห้กอดหนุ่มแว้นท้ายกระบะ ถึง รพ.หายตัวไร้ร่องรอย ก่อนรถอีกคันนำ ร่างไร้วิญญาณ ชุดเดียวกันมาส่ง

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:22 น.
