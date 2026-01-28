ข่าวกีฬาฟุตบอล

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 14:00 น.
55

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ที่สนาม ดอยช์ แบงค์ พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แฟร้งค์เฟิร์ต VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ดอยช์ แบงค์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
Credit : Tottenham Hotspur

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพอินทรีแดงดำ ของกุนซือ เดนนิส ชมิตต์ จะยังไม่มีชื่อของ ทิโมธี่ ชานด์เลอร์, มิชี่ มัตชัวยี่, โจนาธาน เบอร์การ์ดท์, เอเลียส เบาม์ และ ยูเนส เอบนูตาลิบ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เคาอา ซานโตส พร้อมกองหลัง 3 คน อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อค, ออเรล อเมนด้า แดนกลางเป็น ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฟาเรส ชาอิบี้, ฮูโก้ ลาร์สเซ่น, นาเธเนี่ยล บราวน์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์โนลด์ คาลิมูเอนโด

Credit : Eintracht Frankfurt

สเปอร์ส

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ ลูคัส เบิร์กวัลล์, ริชาร์ลิซอน, โรดริโก้ เบนทานกูร์ และ โมฮัมเหม็ด คูดุส ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมแนวรับ 3 คน คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางเป็น เปโดร ปอร์โร่, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, อาชี่ย์ เกรย์, เชด สเปนซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โดมินิค โซลันกี้

Credit : Tottenham Hotspur

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แฟร้งค์เฟิร์ต – สเปอร์ส

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 17/04/25 แฟร้งค์เฟิร์ต 0-1 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
  • 10/04/25 สเปอร์ส 1-1 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูโรป้า ลีก)
  • 12/10/22 สเปอร์ส 3-2 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 04/10/22 แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

  • 24/01/26 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 21/01/26 แพ้ คาราบัก 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 16/01/26 เสมอ เบรเมน 3-3 (บุนเดสลีกา)
  • 13/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 2-3 (บุนเดสลีกา)
  • 09/01/26 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 3-3 (บุนเดสลีกา)

สเปอร์ส

  • 24/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/01/26 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Eintracht Frankfurt

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-2-1) : เคาอา ซานโตส (GK) – อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อค, ออเรล อเมนด้า – ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฟาเรส ชาอิบี้, ฮูโก้ ลาร์สเซ่น, นาเธเนี่ยล บราวน์ – ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน – อาร์โนลด์ คาลิมูเอนโด

สเปอร์ส (3-4-2-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – เปโดร ปอร์โร่, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, อาชี่ย์ เกรย์, เชด สเปนซ์ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ – โดมินิค โซลันกี้

Credit : Tottenham Hotspur

Thaiger ทายผลบอล แฟร้งค์เฟิร์ต 1-2 สเปอร์ส

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

