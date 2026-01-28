แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ที่สนาม ดอยช์ แบงค์ พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แฟร้งค์เฟิร์ต VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ดอยช์ แบงค์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS MAX
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แฟร้งค์เฟิร์ต
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพอินทรีแดงดำ ของกุนซือ เดนนิส ชมิตต์ จะยังไม่มีชื่อของ ทิโมธี่ ชานด์เลอร์, มิชี่ มัตชัวยี่, โจนาธาน เบอร์การ์ดท์, เอเลียส เบาม์ และ ยูเนส เอบนูตาลิบ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เคาอา ซานโตส พร้อมกองหลัง 3 คน อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อค, ออเรล อเมนด้า แดนกลางเป็น ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฟาเรส ชาอิบี้, ฮูโก้ ลาร์สเซ่น, นาเธเนี่ยล บราวน์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อาร์โนลด์ คาลิมูเอนโด
สเปอร์ส
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ ลูคัส เบิร์กวัลล์, ริชาร์ลิซอน, โรดริโก้ เบนทานกูร์ และ โมฮัมเหม็ด คูดุส ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมแนวรับ 3 คน คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางเป็น เปโดร ปอร์โร่, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, อาชี่ย์ เกรย์, เชด สเปนซ์ แนวรุกนำทัพมาโดย วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โดมินิค โซลันกี้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แฟร้งค์เฟิร์ต – สเปอร์ส
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 17/04/25 แฟร้งค์เฟิร์ต 0-1 สเปอร์ส (ยูโรป้า ลีก)
- 10/04/25 สเปอร์ส 1-1 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูโรป้า ลีก)
- 12/10/22 สเปอร์ส 3-2 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 04/10/22 แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 สเปอร์ส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แฟร้งค์เฟิร์ต
- 24/01/26 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-3 (บุนเดสลีกา)
- 21/01/26 แพ้ คาราบัก 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 16/01/26 เสมอ เบรเมน 3-3 (บุนเดสลีกา)
- 13/01/26 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 2-3 (บุนเดสลีกา)
- 09/01/26 เสมอ ดอร์ทมุนด์ 3-3 (บุนเดสลีกา)
สเปอร์ส
- 24/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/01/26 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 แพ้ บอร์นมัธ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-2-1) : เคาอา ซานโตส (GK) – อาร์ตูร์ เธอัต, โรบิน ค็อค, ออเรล อเมนด้า – ราสมุส คริสเตนเซ่น, ฟาเรส ชาอิบี้, ฮูโก้ ลาร์สเซ่น, นาเธเนี่ยล บราวน์ – ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน – อาร์โนลด์ คาลิมูเอนโด
สเปอร์ส (3-4-2-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – คริสเตียน โรเมโร่, เควิน ดานโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – เปโดร ปอร์โร่, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, อาชี่ย์ เกรย์, เชด สเปนซ์ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ – โดมินิค โซลันกี้
Thaiger ทายผลบอล แฟร้งค์เฟิร์ต 1-2 สเปอร์ส
