นักข่าวต่างชาติ โพสต์สันติภาพไม่มีวันเกิด ถ้า “เผด็จการ” ยังคงครองเขมร
นักข่าวต่างชาติ โพสต์สันติภาพไม่มีวันเกิด ถ้าเผด็จการยังคงปกครองเขมร ชี้ถ้าไม่มีศูนย์สแกม ฮุน เซน จะเสียแหล่งลงทุนมหาศาล
แมตต์ ฮันท์ ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว France24 ที่ประจำอยู่ในกรุงเทพฯ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า “หลายคนจากต่างประเทศถามผมว่าผมโอเคไหม และตอนนี้เกิดอะไรขึ้น
จากมุมมองภายนอก กัมพูชาอาจจะ “ดูปกติ” และนั่นเองคือเหตุผลที่ความจริงยิ่งโหดร้าย เพราะประเทศนี้อยู่ภายใต้เผด็จการมายาวนานกว่า 40 ปี
ผมทำงานภาคสนามในกัมพูชามาตั้งแต่ปี 2021 และได้สร้างเครือข่ายของผู้คนในประเทศนั้นที่ช่วยให้ผมทำงานได้ ระบอบการปกครองได้ให้การรับรองผมให้ทำข่าวการเลือกตั้งปี 2023 ที่กรุงพนมเปญ ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายที่สุดในชีวิตการทำงานช่างภาพข่าวของผม
สิ่งที่ผมเห็นคือ “การจำลองการเลือกตั้ง” ที่น่าตกใจ มีกล่องลงคะแนน มีตำรวจเตรียมพร้อม ทำให้มัน “ดูเหมือนปกติ” แต่บรรยากาศในหน่วยเลือกตั้งเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความหวาดกลัวและการบังคับ นอกกล้อง ผู้คนบอกผมว่าพวกเขารู้สึกว่าคะแนนเสียงไม่มีความหมาย ถูกบังคับให้มา และกลัวที่จะเปิดเผยตัวตน
พนมเปญ ทั้งเมืองหลวง คือฉากหน้าของความปกติ ที่ถูกจ่ายด้วยเงินของตระกูลทุจริตซึ่งกระหายการยอมรับจากนานาชาติ โดยเฉพาะจากรัฐบาลต่างชาติที่อัดฉีดเงินเข้าไป การกระทำของผู้นำต่างประเทศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา — ทั้งโดนัลด์ ทรัมป์ สี จิ้นผิง และอันวาร์ อิบราฮิม — สำหรับผมแล้วดูเป็นการแสดง และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองในยุคหลังฮุน เซน ซึ่งพวกเขาทุกคนมองเห็นอยู่ไม่ไกลนัก
ระบอบการปกครองมองว่างานปัจจุบันของผมเป็นภัยคุกคาม จึงใช้กลไกรัฐที่ไร้ความชอบธรรมปลุกปั่นความเกลียดชังและพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของผม
พวกเขาใช้ทั้ง IO มนุษย์และฟาร์มบอตจากเครือข่ายสแกมไซเบอร์ ทำสงครามข้อมูลกับทุกสิ่งที่ผมทำ สร้างกระแสความโกรธอย่างรุนแรงจากผู้คนจริง สิ่งนี้ “ได้ผล” ก็เพียงในสุญญากาศแห่งการควบคุมที่หดแคบลงเรื่อย ๆ ซึ่งฮุน เซน เป็นผู้สร้างขึ้น และกำลังสูญเสียการควบคุมนั้นไป ทุกวันนี้ โลกตระหนักถึงตัวฮุน เซน มากกว่าที่ผมเคยเห็นตลอดหลายปีที่ทำข่าวกัมพูชา
ทั้งอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อำนาจนิยมที่ยังคงคร่าชีวิตผู้คน และเสียงเรียกร้องที่รุนแรงขึ้นให้ปราบปรามศูนย์สแกมที่รัฐให้การรับรอง ซึ่งเป็นที่กักขังเหยื่อค้ามนุษย์นับแสนคน เพื่อบังคับให้ทำอาชญากรรมออนไลน์หลอกลวงผู้คนทั่วโลก
หากไม่มีศูนย์สแกม ฮุน เซน จะสูญเสียแหล่งเงินทุนจำนวนมหาศาล เมื่อรวมกับการที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มตัดการสนับสนุนและเพิ่มการปราบปรามเครือข่ายสแกม นี่คือเหตุผลที่เขาจำเป็นต้องสร้างความขัดแย้งตามแนวชายแดน หากศูนย์สแกมถูกทำลาย และประชาชนได้รับอิสรภาพ ฮุน เซน ในแบบที่ดำรงอยู่มากว่าสี่ทศวรรษ จะสิ้นสุดลง
ผลลัพธ์คือ ทหารและพลเรือนกำลังล้มตาย
ผมขอย้ำความเชื่อของผมอีกครั้งว่า จะไม่มีวันเกิดสันติภาพ ตราบใดที่เผด็จการและรัฐที่ไร้ความชอบธรรมยังคงดำรงอยู่
ในกรณีนี้ คือระบอบการปกครองในกรุงพนมเปญ
ผมสบายดี ขอบคุณทุกความห่วงใย”
