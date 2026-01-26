ดินถล่มอินโดฯ ยอดตาย 25 ศพ ยังสูญหายอีก 72 ราย หวั่นเสียชีวิตเพิ่มอีก
ดินถล่มในประเทศอินโดนีเซีย ยอดผู้เสียชีวิต 25 ศพ ยังสูญหายอีก 72 ราย หวั่นเสียชีวิตเพิ่มอีก นักเคลื่อนไหวชี้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุสลด
เมื่อวันที่ 26 มกราคม สำนักข่าว ABC รายงานว่า ทางการอินโดนีเซีย ออกมาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในหมู่บ้าน ในจังหวัดชวาตะวันตก ตอนนี้อยู่ที่ 25 ศพ และยังมีผู้สูญหายมากถึง 72 ราย ท่ามความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
โดยสภาพอากาศที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้ากู้ร่างผู้เสียชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่หวั่นว่าผู้เสียชีวิตอาจจะถูกฝังใต้ดินหรือติดอยู่ใต้ต้นไม้ หลังจากนี้ทางการอินโดฯจะเพิ่มความเข้มข้นในการตามหาผู้สูญหายต่อไป และขอให้ทางการท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก
ทั้งนี้นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเคยออกมาให้เหตุผลเรื่องดินถล่มในครั้งนี้ว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวของการสูญเสียครั้งนี้
โดยนักเคลื่อนไหวชี้ว่า เป็นผลพวงมาจากการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมานานหลายปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ละเมิดกฎระเบียบการใช้ที่ดินในภูมิภาค
