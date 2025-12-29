ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย นักสนุ๊กเกอร์ชื่อดัง เปิดตัวเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 48 ลุยการเมืองหนแรกในชีวิต
ตำนานที่มีลมหายใจ วัฒนา ภู่โอบอ้อม (ดิไอดอล ต๋อง ศิษย์ฉ่อย) หรือ JAMES WATTANA เจ้าของฉายาไทยทอร์นาโด ล่าสุดต๋องตัดสินใจร่วมลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 48
ข่าวเมื่อวานที่ผ่านมา (28 ธ.ค.68) ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะ “คนกีฬา” ที่หมายรวมถึง นักกีฬา,สต๊าฟโค้ช, โค้ช , เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาทุกชนิด รวมไปถึงระดับของนักกีฬาทั้งสมัครเล่น และอาชีพ ซึ่งภาระกิจรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬา ต๋อง ศิษย์ฉ่อย หนึ่งในทีมชาติคิวสปอร์ต เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม (9-20/12/68) ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาคิวสปอร์ตสามารถคว้าเหรียญทองและเหรียญรางวัลรวมสูงที่สุดในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้าในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่31/32 ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้ง 2 ครั้ง
และการตัดสินใจลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อในครั้งนี้ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายท่านก็เห็นพ้องต้องกันในการนำเอาประสบการณ์ทางการกีฬา ซึ่งต๋องเองคร่ำหวอดมายาวนานถึง 40 ปี เห็นปัญหาและทราบความต้องการของ “คนกีฬา” ซึ่งต๋องเชื่อมั่นว่า หากตนเองได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน และทางพรรครวมไทยสร้างชาติ จะได้ทำงานเพื่องานกีฬาของประเทศชาติ ให้เจริญ ก้าวหน้าและลดช่องว่างของปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน
“8 กุมภาพันธ์ 2569 พี่น้องชาวไทยทุกๆ ท่าน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆ ถ้าเห็นว่า ต๋อง ศิษย์ฉ่อย – วัฒนา ภู่โอบอ้อม เหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติ เบอร์ 6 ครับผม”
การลงเล่นการเมืองของต๋อง ศิษย์ฉ่อย เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับเพื่อนร่วมวงการอย่าง “บิ๊ก สระบุรี” หรือ อรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตสนุ๊กเกอร์สมัครเล่นแชมป์โลกปี 2550 ที่ลงสมัครในนามพรรคประชาชน.
