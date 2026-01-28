เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

เพลง ชนม์ทิดา เผยสาเหตุปล่อยโฮ 3 วัน ยันเป็นอาการ PMS ขอบคุณทุกความห่วงใย พร้อมแชร์แง่คิดให้ผู้หญิงใจดีกับตัวเอง ยอมรับความรู้สึกโดยไม่ต้องปิดกั้น แนะคนรอบข้างเห็นอกเห็นใจกัน
แฟน ๆ ร่วมส่งกำลังใจหลังจากที่ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาว ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ออกมาโพสต์คลิปขณะปล่อยโฮเนื่องจากอาการ PMS ซึ่งจะมีช่วงก่อนเป็นประจำเดือน เกิดจากโอร์โมนไม่สมดุล ทำให้เธอรู้สึกร้องไห้ออกมาแต่ในช่วงก็ยิ้มออกมา ล่าสุด สาวเพลงออกมาเฉลยแล้วว่าสาเหตุของคลิปดังกล่าวมาจากอะไร พร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและความเป็นห่วงที่ส่งถึงกัน
เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรม @plengasavahame ร่ายยาวถึงสาเหตุและอาการที่เธอพบเจอขณะเป็น PMS ยืนยันว่าหลังจากอาการที่เกิดขึ้นเพียง 12-24 ชั่วโมง ร่างกายและใจจะกลับมามีความสุขได้ตามปกติ เพียงแค่ต้องตามและยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง พร้อมฝากถึงสาว ๆ อยากให้ใจดีกับตนเองไม่จำเป็นต้องปิดกั้นความรู้สึกจนรอปะทุออกมา
“ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความเป็นห่วงที่ส่งมาให้เพลงนะคะและอยากจะบอกว่าเพลง ok แล้วค่ะ จริง ๆ แล้วโพสต์นี้ ถ้า #ได้อ่านและดูคลิปจนจบจะเห็นเป็นการยอมรับสภาพ ร่างกายและจิตใจของผู้หญิง (ซึ่งเชื่อว่าผู้หญิงหลาย ๆ คนก็เป็นเช่นกัน แค่มากหรือ น้อยเท่านั้นเอง)
เพราะช่วงที่มี #PMS (อาการก่อนมีประจำเดือน) ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของ ฮอร์โมน estrogen และ progesterone อาจทำให้เกิด
- อารมณ์แปรปรวน ร้องไห้ง่าย
- ใจดิ่ง เหนื่อยใจ
- อาการทางร่างกาย เช่น ปวดท้อง เพลีย
- พลังงานตก อยากพัก หรืออยากกินมากขึ้น
และความอัศจรรย์ของร่างกายก็คือ ภายในเวลา 12–24 ชั่วโมง ร่างกายและใจก็สามารถกลับมาหัวเราะ และ happy ได้เหมือนเดิม จากที่รู้สึก overwhelmed
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ #ตามและยอมรับ ความรู้สึก อารมณ์ และร่างกายของตัวเอง ให้ทัน มีสติรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคืออะไร และดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยน
อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าใจดีกับตัวเองให้มากขึ้น ความรู้สึกของเราไม่จำเป็นต้องปิดกั้น เพื่อรอวันที่มันปะทุออกมา
Your feelings are valid… and it’s ok not to be ok mentally + physically
และสำหรับคนรอบข้างของสาว ๆ อยากชวนให้มี #ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพราะเราอาจไม่รู้ว่าใครกำลังเผชิญอะไรอยู่บ้าง… และเชื่อว่าทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ และพยายามเข้มแข็งในแบบของตัวเอง กันทั้งนั้น
In a world where you can be anything, BE KIND”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพลง ชนม์ทิดา ให้กำลังใจ กระติ๊บ วิวาห์ล่ม-ปิดฉากรัก 15 ปี ประโยคนี้อ่านแล้วจุก
- แห่ห่วง เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติดจนตาบวม ช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง
- “เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: