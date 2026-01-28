ข่าวดาราบันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:29 น.
70
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS

เพลง ชนม์ทิดา เผยสาเหตุปล่อยโฮ 3 วัน ยันเป็นอาการ PMS ขอบคุณทุกความห่วงใย พร้อมแชร์แง่คิดให้ผู้หญิงใจดีกับตัวเอง ยอมรับความรู้สึกโดยไม่ต้องปิดกั้น แนะคนรอบข้างเห็นอกเห็นใจกัน

แฟน ๆ ร่วมส่งกำลังใจหลังจากที่ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาว ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ออกมาโพสต์คลิปขณะปล่อยโฮเนื่องจากอาการ PMS ซึ่งจะมีช่วงก่อนเป็นประจำเดือน เกิดจากโอร์โมนไม่สมดุล ทำให้เธอรู้สึกร้องไห้ออกมาแต่ในช่วงก็ยิ้มออกมา ล่าสุด สาวเพลงออกมาเฉลยแล้วว่าสาเหตุของคลิปดังกล่าวมาจากอะไร พร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและความเป็นห่วงที่ส่งถึงกัน

เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรม @plengasavahame ร่ายยาวถึงสาเหตุและอาการที่เธอพบเจอขณะเป็น PMS ยืนยันว่าหลังจากอาการที่เกิดขึ้นเพียง 12-24 ชั่วโมง ร่างกายและใจจะกลับมามีความสุขได้ตามปกติ เพียงแค่ต้องตามและยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง พร้อมฝากถึงสาว ๆ อยากให้ใจดีกับตนเองไม่จำเป็นต้องปิดกั้นความรู้สึกจนรอปะทุออกมา

“ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความเป็นห่วงที่ส่งมาให้เพลงนะคะและอยากจะบอกว่าเพลง ok แล้วค่ะ จริง ๆ แล้วโพสต์นี้ ถ้า #ได้อ่านและดูคลิปจนจบจะเห็นเป็นการยอมรับสภาพ ร่างกายและจิตใจของผู้หญิง (ซึ่งเชื่อว่าผู้หญิงหลาย ๆ คนก็เป็นเช่นกัน แค่มากหรือ น้อยเท่านั้นเอง)

เพราะช่วงที่มี #PMS (อาการก่อนมีประจำเดือน) ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของ ฮอร์โมน estrogen และ progesterone อาจทำให้เกิด

  • อารมณ์แปรปรวน ร้องไห้ง่าย
  • ใจดิ่ง เหนื่อยใจ
  • อาการทางร่างกาย เช่น ปวดท้อง เพลีย
  • พลังงานตก อยากพัก หรืออยากกินมากขึ้น

และความอัศจรรย์ของร่างกายก็คือ ภายในเวลา 12–24 ชั่วโมง ร่างกายและใจก็สามารถกลับมาหัวเราะ และ happy ได้เหมือนเดิม จากที่รู้สึก overwhelmed

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ #ตามและยอมรับ ความรู้สึก อารมณ์ และร่างกายของตัวเอง ให้ทัน มีสติรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคืออะไร และดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยน

อยากบอกผู้หญิงทุกคนว่าใจดีกับตัวเองให้มากขึ้น ความรู้สึกของเราไม่จำเป็นต้องปิดกั้น เพื่อรอวันที่มันปะทุออกมา

Your feelings are valid… and it’s ok not to be ok mentally + physically

และสำหรับคนรอบข้างของสาว ๆ อยากชวนให้มี #ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพราะเราอาจไม่รู้ว่าใครกำลังเผชิญอะไรอยู่บ้าง… และเชื่อว่าทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ และพยายามเข้มแข็งในแบบของตัวเอง กันทั้งนั้น

In a world where you can be anything, BE KIND”

เพลง ชนม์ทิดา เฉลยสาเหตุคลิปปล่อยโฮ ยันเป็นอาการ PMS
ภาพจาก Instagram : plengasavahame
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ช่วงก่อนประจำเดือน
ภาพจาก Instagram : plengasavahame
เพลง ชนม์ทิดา
ภาพจาก Instagram : plengasavahame

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน ข่าวต่างประเทศ

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

51 วินาที ที่แล้ว
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 นาที ที่แล้ว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์ ข่าว

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

5 นาที ที่แล้ว
อย. เตือนภัยเครื่องสำอาง อ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ ข่าว

เตือนด่วน เครื่องสำอาง อ้างขาวไว-รักษาสิวทันใจ เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร

8 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย

17 นาที ที่แล้ว
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี เศรษฐกิจ

อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ปล่อยโฮ 3 วัน เพราะอาการ PMS บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา

33 นาที ที่แล้ว
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน เศรษฐกิจ

อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเน็ก เปิดใจครั้งแรกในฐานะพ่อ บอกเหตุผลที่ไม่เปิดตัวลูก บันเทิง

น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารแนวหน้า แห่ร้องเรียน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว ข่าว

ทหารแนวหน้าโอด ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยง หลังตกเบิกหลายเดือน ล่าสุด ทบ.แจงแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สึกยกวัด! พระดูหนังโป๊ แผ่นยังคาเครื่องฉาย พบมีเครื่องบริหารอวัยวะเพศด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3 บันเทิง

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษ ปักปากกาลดน้ำหนัก ทึ่ง อวัยวะเพศยาวขึ้น 7.6 เซนติเมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:29 น.
70
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
ภาพแสดงรายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 2569 จำนวน 502 คน

รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีเคสผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสนิปาห์ มารักษา ย้ำกรองข่าวก่อนแชร์

รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button