อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 11:41 น.
58
อ.ตฤณ โชว์สูทราคา 350 บาท พร้อมยืนยันทำหน้าที่ได้ดี
ภาพจาก : FB/Aj. Trynh Phoraksa

อ.ตฤณ ฟาดนิ่ม ๆ โชว์สูท 350 บาท ยัน ทำหน้าที่ได้ดีไม่ต้องพึ่งของแพง สวนกระแสดราม่า งบประกันสังคม 35 ล้าน ตัดชุดเจ้าหน้าที่

จากกรณีวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในการจัดซื้อชุดสูทสำหรับเจ้าหน้าที่และข้าราชการกว่า 35 ล้านบาท ล่าสุด อ้างอิงจาก เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ที่ได้แชร์ข้อความของ อ.ตฤณ หรือ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาคนดัง ที่โพสต์ไว้เมื่อวันอังคารที่ 27 ม.ค. 69 ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุถึงค่านิยมเรื่องเครื่องแต่งกายกับการทำงานสั้น ๆ ว่า

“สูทผม บางตัว 350 บาทเองครับ ใส่ออก TV มาแล้วด้วย ก็ยังทำหน้าที่ได้ปกตินะครับ มันสมองมีเท่าเดิมเป๊ะเลย”

โพสต์ของอ.ตฤณ เน้นคุณค่าของผลงานมากกว่าราคาสูท
ภาพจาก : FB/Aj. Trynh Phoraksa

โพสต์ดังกล่าว ได้รับความสนใจอย่างมาก ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมแนวคิดที่เน้นคุณค่าของผลงานมากกว่าราคาของวัตถุ

“ใน Shopee กด Code ส่วยลดเหลือ ร้อยกว่าบาทก็มีด้วยครับ”

“ไม่ว่าจะราคากี่บาท ก็เงินอจ.ซื้อเอง ไม่ได้เอาเงินใครมาซื้อเหมือนบางหน่วยงาน”

“โกรธมากขึ้นไปอีกเมื่อได้ยินคำชี้แจงจากพวกมันที่ไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดใด ๆ เงินเรามันจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เหรอ เศร้ามาก”

สูท 350 บาทของอ.ตฤณ สวนกระแสดราม่างบ 35 ล้าน
ภาพจาก : FB/Aj. Trynh Phoraksa

ประกันสังคมแจง งบ 35 ล้านเพื่อภาพลักษณ์องค์กร

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ น.ส.นิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงถึงประเด็นงบประมาณ 35 ล้านบาทว่า เป็นการจัดทำเครื่องแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่ ยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ โดยใช้งบประมาณจากเงินค่าบริหารจัดการ ซึ่งมาจากเงินสมทบของรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน

นอกจากนี้ ยังชี้แจงประเด็นการปรับเพดานเงินสมทบเป็น 875 บาทว่า เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ทั้งค่าทำศพ ค่าทำฟัน และค่าคลอดบุตร ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หลังจากไม่ได้ปรับมานานกว่า 30 ปี

ภาพจาก : FB/Pavin Chachavalpongpun

ปวิน ชี้ราคาปกติ แต่ผิดที่ “ความคุ้มค่า”

ด้าน ศาสตราจารย์ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธุ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ให้ความเห็นผ่านมุมมองการวิเคราะห์ตัวเลข โดยมองว่าราคาเฉลี่ย 5,000 บาทต่อชุด ถือเป็นราคากลางตามท้องตลาด ไม่ได้แพงเกินจริงเมื่อเทียบกับการตัดสูททั่วไป

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ปวินตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ราคาต่อหน่วย แต่อยู่ที่ยอดรวม 35 ล้านบาท และลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณ หากนำเงินจำนวนนี้ไปพัฒนาระบบดิจิทัลหรือลดขั้นตอนการบริการ อาจเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนมากกว่า

ศาสตราจารย์ปวินทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเห็นถึงความเหมาะสมของชุดกับสภาพอากาศว่า ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การกำหนดให้ใส่สูทเป็นเครื่องแบบอาจดูไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ข้อมูลจาก : FB/Aj. Trynh Phoraksa, Pavin Chachavalpongpun

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

