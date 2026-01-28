อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง

อ.ตฤณ ฟาดนิ่ม ๆ โชว์สูท 350 บาท ยัน ทำหน้าที่ได้ดีไม่ต้องพึ่งของแพง สวนกระแสดราม่า งบประกันสังคม 35 ล้าน ตัดชุดเจ้าหน้าที่
จากกรณีวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในการจัดซื้อชุดสูทสำหรับเจ้าหน้าที่และข้าราชการกว่า 35 ล้านบาท ล่าสุด อ้างอิงจาก เฟซบุ๊ก เพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ที่ได้แชร์ข้อความของ อ.ตฤณ หรือ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาคนดัง ที่โพสต์ไว้เมื่อวันอังคารที่ 27 ม.ค. 69 ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุถึงค่านิยมเรื่องเครื่องแต่งกายกับการทำงานสั้น ๆ ว่า
“สูทผม บางตัว 350 บาทเองครับ ใส่ออก TV มาแล้วด้วย ก็ยังทำหน้าที่ได้ปกตินะครับ มันสมองมีเท่าเดิมเป๊ะเลย”
โพสต์ดังกล่าว ได้รับความสนใจอย่างมาก ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมแนวคิดที่เน้นคุณค่าของผลงานมากกว่าราคาของวัตถุ
“ใน Shopee กด Code ส่วยลดเหลือ ร้อยกว่าบาทก็มีด้วยครับ”
“ไม่ว่าจะราคากี่บาท ก็เงินอจ.ซื้อเอง ไม่ได้เอาเงินใครมาซื้อเหมือนบางหน่วยงาน”
“โกรธมากขึ้นไปอีกเมื่อได้ยินคำชี้แจงจากพวกมันที่ไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดใด ๆ เงินเรามันจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เหรอ เศร้ามาก”
ประกันสังคมแจง งบ 35 ล้านเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ น.ส.นิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงถึงประเด็นงบประมาณ 35 ล้านบาทว่า เป็นการจัดทำเครื่องแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่ ยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ โดยใช้งบประมาณจากเงินค่าบริหารจัดการ ซึ่งมาจากเงินสมทบของรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน
นอกจากนี้ ยังชี้แจงประเด็นการปรับเพดานเงินสมทบเป็น 875 บาทว่า เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ทั้งค่าทำศพ ค่าทำฟัน และค่าคลอดบุตร ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หลังจากไม่ได้ปรับมานานกว่า 30 ปี
ปวิน ชี้ราคาปกติ แต่ผิดที่ “ความคุ้มค่า”
ด้าน ศาสตราจารย์ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธุ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ให้ความเห็นผ่านมุมมองการวิเคราะห์ตัวเลข โดยมองว่าราคาเฉลี่ย 5,000 บาทต่อชุด ถือเป็นราคากลางตามท้องตลาด ไม่ได้แพงเกินจริงเมื่อเทียบกับการตัดสูททั่วไป
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ปวินตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ราคาต่อหน่วย แต่อยู่ที่ยอดรวม 35 ล้านบาท และลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณ หากนำเงินจำนวนนี้ไปพัฒนาระบบดิจิทัลหรือลดขั้นตอนการบริการ อาจเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนมากกว่า
ศาสตราจารย์ปวินทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเห็นถึงความเหมาะสมของชุดกับสภาพอากาศว่า ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การกำหนดให้ใส่สูทเป็นเครื่องแบบอาจดูไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สรยุทธ” เทียบชัดๆ ข้อมูลประกันสังคมมาเลเซีย โตปีละ 12% สวนทางไทย กำไรแค่ 2%
- สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.
- ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา
- อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน
ข้อมูลจาก : FB/Aj. Trynh Phoraksa, Pavin Chachavalpongpun
ติดตาม The Thaiger บน Google News: