อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:04 น.
54

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ ไครัต ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซนอล VS ไครัต ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล พบ ไครัต
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Arsenal

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ แม็กซ์ ดาวแมน, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ และ วิลเลี่ยม ซาลิบา ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เดแคลน ไรซ์ กับ มิเกล เมริโน่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์ กับ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เกปา อาร์ริซาบาลาก้า พร้อมกองหลัง 4 คน เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เอเบเรชี่ เอเซ่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โนนี่ มาดูเอเก้, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ และ วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

ไครัต

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ราฟาเอล อูราซบัคห์ติน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ยังต้องเช็คความฟิตของ ดัสแตน แซตปาเอฟ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เทมีร์ลาน อานาร์เบคอฟ พร้อมแนวรับ 4 คน เออร์กิน ทาปาลอฟ, อีกอร์ โซโรกิน, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, หลุยส์ มาต้า แดนกลางเป็น แดน เกลเซอร์, ดามีร์ คาซาบูลัต แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อเล็กซานเดอร์ มารินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี่ โกรมีโก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอ็ดมิลซอน

Credit : ФК Кайрат / FC Kairat

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล – ไครัต

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 25/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/01/26 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
  • 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)

ไครัต

  • 20/01/26 แพ้ คลับ บรูช 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/01/26 เสมอ วาราซดิน 0-0 (กระชับมิตร)
  • 09/12/25 แพ้ โอลิมเปียกอส 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ โคเปนเฮเก้น 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 05/11/25 แพ้ อินเตอร์ มิลาน 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-3-3) : เกปา อาร์ริซาบาลาก้า (GK) – เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เอเบเรชี่ เอเซ่ – โนนี่ มาดูเอเก้, วิคตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่

ไครัต (4-2-3-1) : เทมีร์ลาน อานาร์เบคอฟ (GK) – เออร์กิน ทาปาลอฟ, อีกอร์ โซโรกิน, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, หลุยส์ มาต้า – แดน เกลเซอร์, ดามีร์ คาซาบูลัต – อเล็กซานเดอร์ มารินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี่ โกรมีโก้ – เอ็ดมิลซอน

Credit : ФК Кайрат / FC Kairat

Thaiger ทายผลบอล อาร์เซนอล 2-0 ไครัต

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 10:04 น.
54
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

