อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง อาร์เซนอล พบ ไครัต ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อาร์เซนอล VS ไครัต ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล พบ ไครัต
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ แม็กซ์ ดาวแมน, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ และ วิลเลี่ยม ซาลิบา ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง เดแคลน ไรซ์ กับ มิเกล เมริโน่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ไค ฮาแวร์ตซ์ กับ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เกปา อาร์ริซาบาลาก้า พร้อมกองหลัง 4 คน เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ แดนกลางเป็น มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เอเบเรชี่ เอเซ่ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โนนี่ มาดูเอเก้, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ และ วิคตอร์ โยเคเรส
ไครัต
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ราฟาเอล อูราซบัคห์ติน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ยังต้องเช็คความฟิตของ ดัสแตน แซตปาเอฟ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เทมีร์ลาน อานาร์เบคอฟ พร้อมแนวรับ 4 คน เออร์กิน ทาปาลอฟ, อีกอร์ โซโรกิน, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, หลุยส์ มาต้า แดนกลางเป็น แดน เกลเซอร์, ดามีร์ คาซาบูลัต แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อเล็กซานเดอร์ มารินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี่ โกรมีโก้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอ็ดมิลซอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล – ไครัต
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 25/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/01/26 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/26 ชนะ เชลซี 3-2 (คาราบาว คัพ)
- 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
ไครัต
- 20/01/26 แพ้ คลับ บรูช 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/01/26 เสมอ วาราซดิน 0-0 (กระชับมิตร)
- 09/12/25 แพ้ โอลิมเปียกอส 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/11/25 แพ้ โคเปนเฮเก้น 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 05/11/25 แพ้ อินเตอร์ มิลาน 1-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-3-3) : เกปา อาร์ริซาบาลาก้า (GK) – เบน ไวท์, คริสเตียน มอสเกร่า, กาเบรียล มากัลเญส, เปียโร่ ฮินคาปิเอ – มาร์ติน โอเดการ์ด, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เอเบเรชี่ เอเซ่ – โนนี่ มาดูเอเก้, วิคตอร์ โยเคเรส, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่
ไครัต (4-2-3-1) : เทมีร์ลาน อานาร์เบคอฟ (GK) – เออร์กิน ทาปาลอฟ, อีกอร์ โซโรกิน, อเล็กซานเดอร์ มาร์ตีโนวิช, หลุยส์ มาต้า – แดน เกลเซอร์, ดามีร์ คาซาบูลัต – อเล็กซานเดอร์ มารินสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี่ โกรมีโก้ – เอ็ดมิลซอน
Thaiger ทายผลบอล อาร์เซนอล 2-0 ไครัต
