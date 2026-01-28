เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ น้อยใจภรรยาไม่ดูแลแม้ป่วย
เขยอังกฤษเปิดปาก สาเหตุยิงภรรยาชาวไทยดับ ที่มหาสารคาม น้อยใจไม่สบายไปหาหมอถึงสองครั้ง แต่ภรรยาไม่ดูแล วันเกิดเหตุมีปากเสียง ก่อนบันดาลโทสะ
จากกรณีที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเตือนประชาชน ว่า แจ้งเตือนบุคคลอันตราย : คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิตในพื้นที่ ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติ
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว ก่อเหตุยิง ภรรยาคนไทยเสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตอนนี้ผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปทาง ตัวเมืองมหาสารคาม ทราบชื่อคือ แอนโทนี่ เจมส์ เป็นชาวอังกฤษมีปืนพกติดตัวไปด้วย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจะจับกุมนายเจมส์ได้ในเวลาต่อมานั้น
จากการสอบปากคำชายชาวอังกฤษคนดังกล่าว ทำให้ทราบว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยานั้น เกิดจากการที่นายเจมส์ ไม่สบายจนต้องไปหาหมอถึง 2 ครั้ง และยังลื่นล้มที่บ้าน แต่ทางภรรยากลับไม่สนใจที่จะดูแล
กระทั่งในช่วงเช้าของวันเกิดเหตุ ได้มีปากเสียงกัน จึงเกิดความโมโห ใช้ปืนยิงให้ภรรยาจนเสียชีวิต แล้วหลบหนีมาหาคนรู้จักที่ขอนแก่น แต่สุดท้ายไปไม่รอดและถูกจับกุมได้ในที่สุด
