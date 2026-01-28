ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3

ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก มือสั่นโชว์ที่ตรวจครรภ์ หลังประจำเดือนขาด 3 วัน แฟนคลับเชียร์ให้เป็นคุณแม่ลูก 3 ลั่น ลูกชายรอทักทายอยู่
ทำเอาลุ้นกันหนักมาก สำหรับนักร้องสาวใต้คนเก่ง เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น คุณแม่ลูก 2 ที่ขยันทำงานหาเงินแบบสุด ๆ แต่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเสียแล้ว จู่ ๆ เจนนี่ ก็โพสต์คลิปลงหน้าเพจเฟซบุ๊กพร้อมบอกว่า ประจำเดือนขาดไป 3 วันแล้ว ทั้งที่ปกติจะมาตรงทุกเดือน งานนี้ลูกทุ่งดังถึงกับเครียดจนเหงื่อตก รีบหาซื้อชุดตรวจครรภ์มาตรวจในทันที
หลังตรวจครรภ์ได้ไม่นานก็ปรากฎผลขึ้น ซึ่ง เจนนี่ รัชนก ลุ้นจนมือไม้สั่นไปหมด เพราะเธอเพิ่งจะฟิตหุ่นกลับมาได้ไม่นาน แต่ผลปรากฎว่าขึ้นขีดเดียว เท่ากับ ไม่ท้อง ลูกชายยังไม่มา ซึ่งเจ้าตัวก็เพ่งดูผลในที่ตรวจครรภ์หลายรอบมาก ๆ แต่สุดท้ายก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ตั้งท้อง
คลิปดังกล่าวโพสต์ได้ไม่นานทางแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ ทุกคนต่างลุ้นไม่แพ้คุณแม่ลูก 2 พร้อมแซวแบบขำ ๆ ว่า รออีกสัก 3-5 วันค่อยตรวจใหม่อาจจะเจอลูกชายรอทักทายอยู่ก็ได้นะ แต่บางคนก็มองเห็น 2 ขีดจาง ๆ งานนี้คงต้องจับตารอลุ้นแล้วว่า เจนนี่-ยิว จะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก 3 หรือไม่
อ้างอิงจาก : FB รัชนก สุวรรณเกตุ
