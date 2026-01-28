ท็อป ดารณีนุช ควักเงินช่วยลุงแท็กซี่ เล่าเมียตาย-หาเงินทำศพ สุดท้ายเพิ่งรู้ว่าถูกหลอก

ท็อป ดารณีนุช เจอมิจฉาชีพในคราบคนขับแท็กซี่ เล่าชีวิตเศร้าเมียตาย-หาเงินทำศพ สุดท้ายอินจัดควักเงินช่วยเหลือ 500 เพิ่งรู้ว่าถูกหลอกจากคอมเมนต์ชาวเน็ต
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ให้ใจบุญอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิง สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ ท็อป ดารณีนุช ที่ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดผิดหวังที่อุตส่าห์จะเป็นผู้ให้ช่วยเหลือคนลำบาก แต่กลับถูกมิจฉาชีพใช้ช่องโหว่ของความสงสารมาทำร้ายหลอกลวงกัน
ท็อป ดารณีนุช เล่าว่า ตนถูกหลอกโดยมิจฉาชีพคนหนึ่งที่เป็นคนขับแท็กซี่ พยายามตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดที่เพิ่งสูญเสียภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกัน 28 ปีไปเพราะโรคมะเร็ง แต่ต้องฝืนขับรถต่อ เพื่อหาเงินเป็นค่าเดินทางนำร่างไร้วิญญาณของเมียกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่ต่างจังหวัด ดารารุ่นใหญ่อินกับเรื่องราว และหลงโอนเงินไป 500 บาทเพื่อเป็นเจ้าภาพซื้อถุงซิปห่อศพให้ภรรยาของลุงคนขับแท็กซี่ สุดท้ายมารู้ทีหลังว่าถูกหลอกเต็มประดา
“เรื่องราวมันเกิดขึ้น ตอนที่ฉันตัดสินใจนั่งแท็กซี่กลับจากโรงพยาบาลรามา มาโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ
อย่างที่ทราบว่าคุณดาเริ่มทำงานประจำ (แต่ยังไป ทำงานละคร และงานพิธีกรได้) ที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ ในตำแหน่ง Executive Customer Experience
วันนี้ช่วงเช้าหลังจากเข้างานดูแลคุณลูกค้า ช่วงบ่ายส่งตัว คุณ Yai Fundee ที่เพิ่งเริ่มมาดูแลบำรุงความหล่อเป็นครั้งแรก เข้าห้องแผนก SKIN เรียบร้อย คุณดาก็รีบบึ่งไปพบคุณหมอโรงพยาบาลรามาตามนัดอ่านผลเจาะเลือดตอนบ่ายสามโมง อารมณ์รีบและเห็นว่าระยะทางไม่ไกลกันนัก จึงโดดขึ้นมอเตอร์ไซต์โดยไม่ได้ใส่แมส ได้เรื่อง อาการหอบหืดขึ้นทันที พอเปิดแอพดูถึงรู้ว่าวันนี้ค่าพีเอ็ม 2.5 เขตดุสิต สูงถึง 133 ถึงโรงพยาบาลรามารีบซื้อแมสใส่ทันที นี่แหละวัวหายล้อมคอกของแทร่
พบหมอเสร็จขากลับตัดสินใจเรียกแท็กซี่ ดูในแอพแล้วใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีก็ถึง ระหว่างทางคุณพี่คนขับ เล่าให้ฟังว่าแกพึ่งเสียภรรยาไปเมื่อเช้าจากมะเร็งเต้านม เลยถามทำไมพี่ยังขับรถอยู่ แกบอกว่าแกหาเงินเพื่อจะเป็นค่าน้ำมันพาภรรยากลับบ้านที่โคราช โดยจะห่อผ้าขาว เอนเบาะหน้าแล้วขับพากันกลับไป แกว่าแกเดินเรื่องทำเอกสารอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
คุณดาถามแล้วใจพี่เป็นอย่างไร? แกบอกแย่ ตอนที่โรงพยาบาลเรียกไปบอกว่าภรรยาเสียนั้น แขนขาแกแทบไม่มีแรง แกอยู่กินกับภรรยามา 28 ปี มีลูกกันสองคน แต่แกก็ต้องฟื้นตัวเอง เพื่อจัดการธุระต่อให้เสร็จ แกว่าแกทำได้ด้วยวิชาจากการเป็นทหาร
ถามว่าทำยังไงพี่? แกบอกแกเคยเป็นทหารผ่านศึก การเป็นทหารเมื่อถึงคราวคับขันจะถูกฝึกให้ตั้งสติให้มั่น แม้ความทุกข์ความเศร้าจะจู่โจมก็ตาม สุดท้ายแกก็รวบรวมกำลังใจดำเนินเรื่องตามขั้นตอนจนเสร็จ
แกเล่าให้ฟังว่า ที่โรงพยาบาลที่ภรรยาเสีย เค้าแนะนำให้ซื้อถุงซิป ใส่ศพภรรยาเพื่อช่วยเรื่องกลิ่นจากศพ แม้จะฉีดฟอร์มาลีนแล้วก็ตาม
คุณดาเลยถามว่าถุงซิปราคาเท่าไหร่ แกบอก 500 กว่าบาท เลยบอกหนูขอเป็นเจ้าภาพให้นะคะ คุณลุงหันหลังมามองแกยื่นมือมาจับเท้า บอกขอบคุณมากครับคุณหมอ คุณดาชักเท้าหลบ แล้วถอดหน้ากากออก บอกแกว่า หนูไม่ได้เป็นหมอค่ะ หนูเป็นนักแสดง แกเห็นเดินทางไปสองโรงพยาบาลเลยคิดว่าเราเป็นหมอ พอรถติดไฟแดงแกขอถ่ายรูป แกว่าอยากจะให้ลูกดู และกล่าวเสียงหนักแน่นว่า วันหนึ่งถ้าลุงมีเงินมากกว่านี้ ลุงจะตามหาและขอตอบแทนกลับคืน
“หนูต่างหากที่ต้องตอบแทน เพราะคุณลุงเคยเป็นทหารช่วยรักษาชาติบ้านเมืองมาก่อน ในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกัน เป็นเพื่อนมนุษย์กัน สิ่งที่เราเกื้อกูลกันนั้นเหมาะสมดีแล้วค่ะ”
ป.ล.เตือนภัย กรุณาอ่านโพสต์ถัดไปด้วยค่ะ”
ต่อมาไม่นาน ท็อป ดารณีนุช ก็โพสต์เพิ่มเติมขึ้นมาอีก ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน โดยโพสต์ดังกล่าวเป็นการแคปภาพหน้าจอช่องคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาเตือนดารารุ่นใหญ่ว่า อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกแล้ว เนื่องจากเธอก็เคยเจอแบบเดียวกัน เนื้อเรื่องเล่าเดียวกันมาก่อน คาดว่าจะเป็นแท็กซี่คันเดียวกัน
ท็อป ดารณีนุช ระบุแคปชั่นประกอบโพสต์ล่าสุดว่า “ขำตัวเอง สืบเนื่องจากโพสต์เรื่องลุงแท็กซี่ก่อนหน้านี้ คุณคนนี้กรุณาเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ให้ตาแจ้ง พล็อตเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ สงสัยคุณดาจะโดนต้ม 5555555 ถ้าเป็นเรื่องจริงคุณดาก็ได้บุญ แต่ถ้าเป็นเรื่องโดนต้ม คุณดาก็ยังบุญไม่พร่อง เพราะไม่แบกไว้ ช่างหัวมัน ออกจากบ้านทุกวัน บางวันก็สวมบทผู้ล่า บางวันก็รับบทตกเป็นเหยื่อ ชีวิตก็เป็นแบบนี้ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง นี่ก็พล็อตนึงในฉากชีวิตระหว่าง
ผู้ล่า – รับบทโดย อีลุ๊งงงงงง….55555 โชว์รูปเมียตัดเต้านม โชว์รูปศพเมียทุกสิ่งอย่าง เ
หยื่อ – รับบทโดย อีดา…. กับความขี้สงสารที่น่าเวียนหัว”
