เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล ที่สนาม พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เปแอสเช VS นิวคาสเซิล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เปแอสเช
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ มัตเวย์ ซาโฟนอฟ, อี คัง-อิน, ชูเอา เนเวส และ เควนติน เอ็ยานตู ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, มาร์ควินญอส, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู, เดซิเร่ ดูเอ้ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, อุสมาน เดมเบเล่ และ ควิช่า ควารัตสเคเลีย
นิวคาสเซิล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสาลิกาดง ภายใต้การคุมทัพของ เอ็ดดี้ ฮาว จะไม่มีชื่อของ ฟาเบียน แชร์, เอมิล คราฟธ์, จาค็อบ แรมซี่ย์ และ ติโน่ ลิฟราเมนโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ บรูโน่ กีมาไรส์ กับ โจลินตอน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมแนวรับ 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น ลูอิส ไมลี่ย์, ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ และ แอนโธนี่ กอร์ดอน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เปแอสเช – นิวคาสเซิล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 28/11/23 เปแอสเช 1-1 นิวคาสเซิล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 04/10/23 นิวคาสเซิล 4-1 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เปแอสเช
- 23/01/26 ชนะ โอแซร์ 1-0 (ลีกเอิง)
- 20/01/26 แพ้ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 16/01/26 ชนะ ลีลล์ 3-0 (ลีกเอิง)
- 12/01/26 แพ้ ปารีส เอฟซี 0-1 (เฟรนช์ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ มาร์กเซย 2-2 (ชนะจุดโทษ 4-2, เฟรนช์ ซูเปอร์คัพ)
นิวคาสเซิล
- 25/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/01/26 ชนะ พีเอสวี 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/01/26 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/01/26 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (คาราบาว คัพ)
- 10/01/26 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (ชนะจุดโทษ 7-6, เอฟเอ คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, มาร์ควินญอส, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, นูโน่ เมนเดส – วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู, เดซิเร่ ดูเอ้ – แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, อุสมาน เดมเบเล่, ควิช่า ควารัตสเคเลีย
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – ลูอิส ไมลี่ย์, ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์ – ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
Thaiger ทายผลบอล เปแอสเช 3-1 นิวคาสเซิล
