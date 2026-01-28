ข่าวกีฬาฟุตบอล

เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 14:55 น.
50

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล ที่สนาม พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เปแอสเช VS นิวคาสเซิล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : เปแอสเช พบ นิวคาสเซิล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : พาร์ค เดอส์ แพร็งซ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : PSG – Paris Saint-Germain

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เปแอสเช

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ มัตเวย์ ซาโฟนอฟ, อี คัง-อิน, ชูเอา เนเวส และ เควนติน เอ็ยานตู ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, มาร์ควินญอส, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู, เดซิเร่ ดูเอ้ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, อุสมาน เดมเบเล่ และ ควิช่า ควารัตสเคเลีย

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

นิวคาสเซิล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสาลิกาดง ภายใต้การคุมทัพของ เอ็ดดี้ ฮาว จะไม่มีชื่อของ ฟาเบียน แชร์, เอมิล คราฟธ์, จาค็อบ แรมซี่ย์ และ ติโน่ ลิฟราเมนโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ บรูโน่ กีมาไรส์ กับ โจลินตอน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมแนวรับ 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น ลูอิส ไมลี่ย์, ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ และ แอนโธนี่ กอร์ดอน

Credit : Newcastle United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เปแอสเช – นิวคาสเซิล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 28/11/23 เปแอสเช 1-1 นิวคาสเซิล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 04/10/23 นิวคาสเซิล 4-1 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เปแอสเช

  • 23/01/26 ชนะ โอแซร์ 1-0 (ลีกเอิง)
  • 20/01/26 แพ้ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 16/01/26 ชนะ ลีลล์ 3-0 (ลีกเอิง)
  • 12/01/26 แพ้ ปารีส เอฟซี 0-1 (เฟรนช์ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ มาร์กเซย 2-2 (ชนะจุดโทษ 4-2, เฟรนช์ ซูเปอร์คัพ)

นิวคาสเซิล

  • 25/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/01/26 ชนะ พีเอสวี 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/01/26 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/01/26 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (คาราบาว คัพ)
  • 10/01/26 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (ชนะจุดโทษ 7-6, เอฟเอ คัพ)
Credit : PSG – Paris Saint-Germain

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, มาร์ควินญอส, อิลเลีย ซาบาร์นยี่, นูโน่ เมนเดส – วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู, เดซิเร่ ดูเอ้ – แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า, อุสมาน เดมเบเล่, ควิช่า ควารัตสเคเลีย

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาธิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – ลูอิส ไมลี่ย์, ซานโดร โตนาลี่, จาค็อบ แรมซี่ย์ – ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน

Credit : Newcastle United

Thaiger ทายผลบอล เปแอสเช 3-1 นิวคาสเซิล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

